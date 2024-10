Gli alfieri della RO racing pronti a essere nuovamente protagonisti della stagione

Il primo fine settimana di ottobre vedrà gli alfieri della scuderia RO racing impegnati su diversi campi di gara, a recitare la parte del leone sarà uno Slalom in Sicilia, ma ci sarà spazio anche per la Salita e il Rally di Pistoia in Toscana.

La stagione agonistica della scuderia siciliana non conosce soste e, nell’attesa che giungano all’epilogo i maggiori campionati nazionali, il primo fine settimana di ottobre vedrà i suoi paladini impegnati nei rally, in salita e slalom.

Al Rally di Pistoia, nella gara valida per la Coppa Rally di Settima Zona, si giocheranno le proprie carte Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani. I due saranno al via della gara toscana con una Skoda Fabia Evo del Team AutoSole.

Alla settima Coppa Faro, valida per il Campionato Italiano Velocità in Salita Autostoriche CIVMS, Giuseppe La Rocca sarà in gara con la sua fida Alfa Romeo GT 2000.

Infine, in Sicilia al ventinovesimo Autoslalom Città di Misilmeri ci saranno: Salvatore Mannino, con una BMW 2002 Ti del Secondo Raggruppamento, Yuri Floriani, con una Peugeot 106 della classe N1400, Martino Pratile, con una Peugeot Xsi N1400, le lady della scuderia, Alice Gammeri, con una Renault Clio Williams N2000 e Angelica Giamboi, con una Fiat X1/9 S5, Fabrizio Rinicella, con una Fiat 126 Giannini S1, Alfredo Giamboi, con una Fiat X1/9 Coupé S6, Marco Gammeri, con una Renault Clio RS E1 Ita, Antonino Di Matteo, con una Gloria C8 Suzuki, Salvatore Arresta, con una Radical ProSport 1400 e Giuseppe Giametta, con una Gloria Suzuki B5

