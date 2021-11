Gli appuntamenti di 24 ORE Cultura e Libri Scheiwiller a BookCity Milano 2021

Giovedì 18 novembre, ore 18.30 | LOM – Locanda Officina Monumentale “Sguardi sul design contemporaneo. Interviste di Matteo Vercelloni” Edito da Libri Scheiwiller Con Antonio Citterio, Giulio Iacchetti, Fulvia Ramogida e Paolo Ulian. Modera Stefano Micelli.

Sabato 20 novembre, ore 12.00 | MUDEC – Museo delle Culture “Frida. Operetta amorale a fumetti” Edito da 24 ORE Cultura Con Vanna Vinci L’ingresso agli eventi è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito di BookCity. L’accesso sarà possibile solo con Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) valida. 24orecultura.com

24 ORE Cultura, una delle realtà di maggior spicco del settore culturale italiano ed europeo ed editore di volumi illustrati nei settori dell’arte, dell’architettura, della moda e del design, insieme a Libri Scheiwiller, la storica casa editrice da poco protagonista di un rinnovato progetto editoriale, partecipano alla decima edizione di BookCity Milano, in programma dal 17 al 21 novembre 2021, con due appuntamenti per scoprire più da vicino, insieme agli autori, uscite recenti e nuove edizioni a tema arte e design:

Giovedì 18 novembre, ore 18.30 | LOM – Locanda Officina Monumentale

Sguardi sul design contemporaneo. Interviste di Matteo Vercelloni

Sabato 20 novembre, ore 12.00 | MUDEC – Museo delle Culture

Frida. Operetta amorale a fumetti

Giovedì 18 novembre, nell’ambito dei LOM Liber Talks che si terranno a LOM – Locanda Officina Monumentale, ci sarà l’incontro dedicato a “Sguardi sul design contemporaneo. Interviste di Matteo Vercelloni”, il volume edito da Libri Scheiwiller che riflette, insieme a dodici tra i più influenti designer del panorama internazionale, sul senso del design, degli spazi, degli oggetti e sul loro valore funzionale e simbolico anche alla luce della pandemia da Covid-19. Nel corso delle interviste coi grandi nomi del design tra cui Philippe Starck, Ron Arad, Michele De Lucchi, Stefano Giovannoni, Patricia Urquiola, Ross Lovegrove e Antonio Citterio, vengono affrontati temi di pungente attualità come la smaterializzazione degli oggetti, la progettazione digitale e il nuovo rapporto con gli spazi dell’abitare. Ne emerge un senso del design come progetto umanistico, nel quadro di una disciplina fluida, inclusiva e sinergica, capace di attivare incroci e contaminazioni virtuose sia dal punto di vista tecnico sia da quello produttivo-imprenditoriale. All’incontro, moderato da Stefano Micelli, dialogheranno con l’autore Antonio Citterio, Giulio Iacchetti, Fulvia Ramogida e Paolo Ulian.

Il secondo appuntamento si terrà invece sabato 20 novembre, presso il MUDEC – Museo delle Culture con la presentazione, insieme all’autrice, di “Frida. Operetta amorale a fumetti”, la graphic novel di Vanna Vinci edita da 24 ORE Cultura dedicata all’iconica artista messicana Frida Kahlo, proposta in una nuova edizione arricchita da contenuti inediti e un packaging prezioso. Un best seller da 20.000 copie vendute in tutto il mondo. In un dialogo a due voci tra Frida e la Morte, la matita di Vanna Vinci racconta magistralmente la storia straordinaria di una donna carismatica entrata ormai nell’immaginario collettivo e diventata oggi una vera e propria icona pop, dall’infanzia messicana ai soggiorni negli Stati Uniti, dal leggendario matrimonio con Diego Rivera alla scoperta della passione per la pittura, trasformata in specchio dell’interiorità. Il libro alterna le sequenze a fumetti alle tavole disegnate con un ritmo libero, ispirate al mondo concreto di Frida, così come al suo immaginario, popolato di ricordi e animali: scimmiette, pappagalli, simboli comunisti, foto di famiglia, protesi e busti, abiti tradizionali e personaggi folkloristici.

L’ingresso agli eventi è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito di BookCity. L’accesso sarà possibile solo con Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) valida.

Com. Stam.

24 ORE Cultura

Società del Gruppo 24 ORE, 24 ORE Cultura (www.24orecultura.com) è una delle realtà di maggior spicco del settore culturale italiano ed europeo. Editore di volumi illustrati nei settori dell’arte, dell’architettura, della moda e del design, è anche produttore e organizzatore di mostre d’arte ed è partner delle più prestigiose case editrici e dei principali musei internazionali. 24 ORE Cultura gestisce inoltre il MUDEC – Museo delle Culture di Milano: progettato da David Chipperfield, è un polo interculturale e multidisciplinare dedicato alle culture dei cinque continenti.

Libri Scheiwiller

La casa editrice Libri Scheiwiller è stata fondata a Milano alla fine del 1977 da Vanni Scheiwiller che, sin dai primi anni Cinquanta, ha collaborato con suo padre Giovanni Scheiwiller alla storica casa editrice All’insegna del Pesce d’Oro, dedita alla pubblicazione di volumi d’arte e di poesia sin dagli anni Trenta. Successivamente acquisito da 24 ORE Cultura, oggi – dopo un periodo di riorganizzazione – il marchio rivive e torna in libreria con un’offerta di volumi che guarda al futuro e ai temi della contemporaneità. Nel pieno rispetto della tradizione, l’habitus della casa editrice si caratterizza per una scelta accurata di ogni singolo titolo e un progetto culturale basato sulla qualità letteraria e sulla ricerca, attraverso un diretto e stretto rapporto con gli autori. La rinnovata attività editoriale, che presenta una nuova veste grafica realizzata da Mario Piazza, è rappresentata dalla prosecuzione delle collane storiche del marchio e dai nuovi progetti editoriali. Tornano le storiche collane Idee e L’Arte e le Arti, arricchite con riflessioni dedicate a tematiche attuali, dagli approfondimenti filosofici, politici ed economici fino ai dibattiti e alle indagini sulle diverse forme di arti moderne e contemporanee raccontate dalle voci di importanti autori. Alla produzione di queste collane in continuità con la storia dell’editore e ad alcune ristampe tratte dal catalogo preesistente, si affianca inoltre il lancio della nuova serie Interviews, ispirata dall’omonimo magazine fondato da Andy Warhol negli anni Settanta. Diversi i temi su cui saranno interrogate importanti figure chiave del mondo del design, dell’architettura, cinema, fotografia, ecc.

Com. Stam.