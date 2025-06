Gli assessori Marchese e Ingardia rimettono le proprie deleghe nelle mani del Sindaco per favorire il progetto di ricomposizione del centrodestra

Gli Assessori alla Pubblica Istruzione e alla Cultura – Francesco Marchese e Donatella Ingardia – hanno comunicato al sindaco di Marsala, On. Massimo Grillo, la loro decisione di rassegnare le dimissioni dall’incarico assessoriale.

La scelta, hanno dichiarato Marchese e Ingardia, è maturata in un clima di piena condivisione con il sindaco e con senso di responsabilità nei confronti della città: “In questo momento cruciale, riteniamo che il progetto di ricomposizione dell’area di centrodestra, promosso con determinazione dal sindaco Grillo, rappresenti una priorità strategica per il futuro di Marsala. È un progetto politico che va ben oltre le singole posizioni personali e che merita di essere sostenuto senza riserve, anche con gesti concreti come questo”.



Alla motivazione politica si affianca, per Francesco Marchese, anche un’esigenza di carattere personale e professionale: “I sempre più intensi impegni legati al mio ruolo di dirigente scolastico, rendono complessa la piena dedizione al mandato amministrativo. È per questo che, con senso di dovere e gratitudine, ho ritenuto opportuno fare un passo indietro, pur restando a disposizione, come cittadino e come educatore, per continuare a contribuire alla crescita della nostra comunità”.



L’assessore Ingardia precisa che “rimango a disposizione del sindaco e del mio partito, Forza italia, per eventuali determinazioni che dovessero servire a facilitare la completa ricomposizione della coalizione”.

Il Sindaco Grillo, nel ringraziare gli Assessori Ingardia e Marchese per il prezioso lavoro svolto ed i significativi risultati prodotti dalla loro azione amministrative, aggiunge: “Esprimo apprezzamento per il gesto di responsabilità e la sensibilità istituzionale dimostrati, che confermano lo stile e lo spessore umano e politico di Ingardia e Marchese”.

