“Gli attassati” da domani su Prime il film con Matranga e Minafò

Diretto da Lorenzo Tiberia e prodotto da Lungta Film, Sicilia Social Star e Vision Distribution in collaborazione con Prime Video il secondo film con il duo di attori comici siciliani sarà disponibile dal 31 agosto in esclusiva su Prime

PALERMO – “Una storia che tutti vorrebbero fosse vera”. Con queste parole Matranga e Minafò presentano “Gli attassati”, il film di Lorenzo Tiberia che li vede protagonisti e disponibile in esclusiva dal 31 agosto su Prime. Prodotto da Andrea Calbucci e Maurizio Piazza con Lungta Film, Sicilia Social Star e Vision Distribution in collaborazione con Prime Video, è stato realizzato con il contributo della Regione Campania e Fondazione Film Commission Regione Campania.

La nuova divertente commedia è diretta da Lorenzo Tiberia, alla sua opera prima, e interpretata dai comici Matranga e Minafò, amati dal grande pubblico grazie a Sicilia Cabaret e alla loro partecipazione alla trasmissione “Made in Sud”. Nel cast anche Maurizio Bologna, Alfonso Postiglione, Vittorio Ciorcalo, Franco Pinelli, Gigio Morra, Demi Licata, Vincenzo Castellone, Carmelo Giordano, Clara Bocchino, Anna Bocchino, Domenico Aria, Vincenzo Castellone e Massimo Galimberti.

Il soggetto è pensato da Toni Matranga e scritto a più mani da Toni Matranga, Emanuele Minafò, Lorenzo Pasqua, Gianpiero Pumo e Daniele Vespertino. A firmare la colonna sonora è, invece, Bruno Falanga: “Gli attassati”, prodotta ed edita da Edizioni Curci, è un mix di ritmi funky, sonorità rock ed elementi elettronici, progettato per sottolineare l’atmosfera divertente, ritmata e avventurosa del film. Le note accompagnano Toni Matranga ed Emanuele Minafò che tornano sul grande schermo nei panni di due agguerriti antieroi decisi a riscattare tutti gli “attassati” d’Italia.

La sinossi del film

Il film ha come protagonisti gli abitanti di una piccola cittadina dispersa nel Sud, già messi in ginocchio dalla crisi economica e dalla pandemia, che vengono improvvisamente sommersi di cartelle esattoriali da Equitù. In realtà, dietro la “tassazione illecita” c’è il sindaco, un uomo cinico e corrotto, disposto a tutto pur di appianare il bilancio comunale, e conquistare la poltrona di segretario all’interno del suo partito.

Tra le vittime degli esattori capitanati dal temibile direttore di Equitù, detto lo Sceriffo, anche Toni, squattrinato rappresentante di guanti e mascherine, ed Emanuele, bizzarro hair-stylist per cani. Mentre sono in fila negli uffici di Equitù, scoprono di essere entrambi legati a quella salatissima cartella esattoriale per mancati adempimenti del salone di bellezza per cani di Emanuele, di cui Toni risulta essere proprietario a seguito di un’eredità lasciata dalla nonna defunta.

Da perfetti sconosciuti, i due diventano complici nell’unica via d’uscita possibile per loro e per tutti gli “attassati” del loro paese: intrufolarsi nella sede di Equitù per rubare e far sparire tutte le copie delle loro cartelle esattoriali e con esse anche i loro debiti.

Matranga e Minafò, dal Convento di via Castellana Bandiera al palco di Made in Sud

Il duo palermitano Matranga e Minafò nasce nel 2005 in un villaggio vacanze e si consolida a Palermo nelle reti locali con programmi di denuncia sociale tra cui “Skrikkia la notizia” e “Preview”. L’esperienza di denuncia satirica continua con la realizzazione di alcuni servizi in chiave ironica per il sito Repubblica.it. La coppia continua a crescere nei villaggi turistici con cabaret d’autore e commedie brillanti. Nell’inverno 2009 creano un nuovo programma televisivo locale chiamato “Dimensione parallela”, scritto interamente da Matranga e Minafò che sbeffeggia i quiz televisivi e che ha come concorrenti persone “strane”. Da queste esperienze nasce lo spettacolo comico satirico “Figli di Apelle” prodotto dalla Tramp spettacoli: un mix di comicità e satira sociale che non risparmia di prendere in giro tv, informazione e politica.

Dopo anni di lavoro, la coppia prosegue spedita il suo cammino approdando sul palcoscenico nazionale della trasmissione televisiva “Made in Sud” in onda su Rai 2. Nel 2020 debuttano come attori protagonisti nel film “Un pugno di amici”, diretto da Sergio Colabona e distribuito da Lucky Red, attualmente su Prime video. Nel 2022 co-scrivono e interpretano il loro secondo film “Gli attassati”, con la regia di Lorenzo Tiberia e prodotto da Lungta Film, Sicilia Social Star e Vision Distribuiton, in collaborazione con Prime Video.

Com. Stam. + foto