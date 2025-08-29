Gli azzurri convocati per il mondiale MTB nel vallese

Dal 30 agosto al 14 settembre si assegneranno i titoli di cross country, downhill, e-bike, enduro, e-enduro, marathon, pump track e short track. I convocati per le gare di XCO saranno comunicati la prossima settimana
ROMA (29/8) – Inizieranno ufficialmente il 30 agosto (ma i primi titoli verranno assegnati il 1° settembre), i primi Campionati del Mondo di tutte le discipline del mountain bike in una unica sede, il Cantone Vallese, nel sud della Svizzera. In due settimane di gare, dal 30 agosto al 14 settembre 2025, si assegneranno i titoli di cross country, downhill, e-bike, enduro, e-enduro, marathon, pump track e short track, in otto diverse località e che vedranno impegnati oltre 1.500 atleti.
Il programma, intenso anche se diluito nello spazio di 14 giorni, prevede l’assegnazione già da lunedì 1 settembre dei titoli Enduro ed E-enduro, categorie Elite e Junior (m/f). L’ultimo giorno di gare, domenica 14 settembre, sarà dedicato invece alle prove XCO Donne U23 e Uomini Elite.
Lo scorso anno gli Azzurri conquistarono una medaglia di argento con Andrea Garibbo (in gara anche lunedì prossimo) nell’E-enduro e le due medaglie di bronzo di Martina Berta (XCO Donne Elite) e nel Mix Team Realy.
Di seguito gli Azzurri convocati dai CT Fabbri e Celestino per i primi eventi in programma, in particolare i Mondiali Enduro/ E-Enduro, Downhill e Marathon. I convocati per le gare XCO saranno comunicati la prossima settimana.
Campionato Mondiale Enduro / E-Enduro – Aletsch Arena (1° settembre)
Tommaso Calonaci – Otto Racing Bike
Lorenzo Cesari – AB Santacruz Vittoria Team
Andrea Colombo – Beltrami TSA
Nadine Ellecosta – Abetone Gravity Team A.S.D.
Matteo Falcini – Abetone Gravity Team A.S.D.
Tommaso Francardo – Abetone Gravity Team A.S.D.
Andrea Garibbo – Team Haibike
Ignazio Gravina – Etna BFL Valverde
Simone Leo – Team Bike O’Clock
Matteo Melloni – AB Santacruz Vittoria Team
Lorenzo Noferini – C.C. Appenninico 1907
Sophie Riva – Black Arrows A.S.D.
Daniel Tortora – AB Santacruz Vittoria Team
CT: Simone Fabbri
Campionato Mondiale Downhill – Champery (6 e 7 settembre)
Gregorio Arnoul – Black Crew
Tommaso Calonaci – Otto Racing Bike
Davide Cappello – Ridewill-Bike Center Cimone
Eleonora Farina – MS Racing
Christian Hauser – Trek Factory Racing Gravity
Stefano Introzzi – Ridewill-Bike Center Cimone
Marco Morini – Team Bike O’Clock
Davide Palazzari – ASD After Skull – Rogue Racing
Loris Revelli – Ridewill-Bike Center Cimone
Gloria Scarsi – MS Racing
Filippo Turatti – Santa Cruz BMT
Veronika Widmann – BMX DH Team Alto Adige Südtirol
CT: Simone Fabbri
Mondiale Marathon (6 settembre)
Gioele De Cosmo – Torpado Kenda FSA
Mara Fumagalli – KTM Spada powered by Brenta Brakes
Stefano Goria – Scott Racing Team
Sandra Mairhofer – Soudal LeeCougan International Team
Claudia Peretti – Olympia Factory Team
Debora Piana – FOL MTB Racing Team
Samuele Porro – Klimatiza – Orbea
Fabian Rabensteiner – Torpado Kenda FSA
Lorenzo Samparisi – KTM Spada powered by Brenta Brakes
Andrea Siffredi – Scott Racing Team
CT: Mirko Celestino
Calendario Eventi
1° Settembre
08:00 – Men Elite Enduro
08:00 – Men Elite E-MTB Enduro
08:00 – Men Junior Enduro
08:00 – Women Elite Enduro
08:00 – Women Elite E-MTB Enduro
08:00 – Women Junior Enduro
4 Settembre
16:00 – Women Elite E-MTB Cross-country
17:30 – Men Elite E-MTB Cross-country
5 Settembre
17:30 – Men Elite Pump Track – Final
17:30 – Women Elite Pump Track – Final
6 Settembre
06:40 – Men Elite Cross-country Marathon
06:45 – Women Elite Cross-country Marathon
11:00 – Women Junior Downhill – Final
11:45 – Men Junior Downhill – Final
16:30 – Women Elite Downhill – Qualification
16:30 – Men Elite Downhill – Qualification
7 Settembre
11:00 – Women Elite Downhill – Final
12:30 – Men Elite Downhill – Final
9 Settembre
15:30 – Women U23 Cross-country Short Track – Final
16:15 – Men U23 Cross-country Short Track – Final
17:15 – Women Elite Cross-country Short Track – Final
18:00 – Men Elite Cross-country Short Track – Final
11 Settembre
17:00 – Cross-country Mixed Team Relay
12 Settembre
15:00 – Women Junior Cross-country Olympic
17:00 – Men Junior Cross-country Olympic
13 Settembre
11:00 – Men U23 Cross-country Olympic
14:00 – Women Elite Cross-country Olympic
14 Settembre
10:30 – Women U23 Cross-country Olympic
13:30 – Men Elite Cross-country Olympic
Com. Stam. FCI