Gli azzurri convocati per il mondiale MTB nel vallese

Dal 30 agosto al 14 settembre si assegneranno i titoli di cross country, downhill, e-bike, enduro, e-enduro, marathon, pump track e short track. I convocati per le gare di XCO saranno comunicati la prossima settimana

ROMA (29/8) – Inizieranno ufficialmente il 30 agosto (ma i primi titoli verranno assegnati il 1° settembre), i primi Campionati del Mondo di tutte le discipline del mountain bike in una unica sede, il Cantone Vallese, nel sud della Svizzera. In due settimane di gare, dal 30 agosto al 14 settembre 2025, si assegneranno i titoli di cross country, downhill, e-bike, enduro, e-enduro, marathon, pump track e short track, in otto diverse località e che vedranno impegnati oltre 1.500 atleti.

Il programma, intenso anche se diluito nello spazio di 14 giorni, prevede l’assegnazione già da lunedì 1 settembre dei titoli Enduro ed E-enduro, categorie Elite e Junior (m/f). L’ultimo giorno di gare, domenica 14 settembre, sarà dedicato invece alle prove XCO Donne U23 e Uomini Elite.

Lo scorso anno gli Azzurri conquistarono una medaglia di argento con Andrea Garibbo (in gara anche lunedì prossimo) nell’E-enduro e le due medaglie di bronzo di Martina Berta (XCO Donne Elite) e nel Mix Team Realy.

Di seguito gli Azzurri convocati dai CT Fabbri e Celestino per i primi eventi in programma, in particolare i Mondiali Enduro/ E-Enduro, Downhill e Marathon. I convocati per le gare XCO saranno comunicati la prossima settimana.

Campionato Mondiale Enduro / E-Enduro – Aletsch Arena (1° settembre)

Tommaso Calonaci – Otto Racing Bike

Lorenzo Cesari – AB Santacruz Vittoria Team

Andrea Colombo – Beltrami TSA

Nadine Ellecosta – Abetone Gravity Team A.S.D.

Matteo Falcini – Abetone Gravity Team A.S.D.

Tommaso Francardo – Abetone Gravity Team A.S.D.

Andrea Garibbo – Team Haibike

Ignazio Gravina – Etna BFL Valverde

Simone Leo – Team Bike O’Clock

Matteo Melloni – AB Santacruz Vittoria Team

Lorenzo Noferini – C.C. Appenninico 1907

Sophie Riva – Black Arrows A.S.D.

Daniel Tortora – AB Santacruz Vittoria Team

CT: Simone Fabbri

Campionato Mondiale Downhill – Champery (6 e 7 settembre)

Gregorio Arnoul – Black Crew

Tommaso Calonaci – Otto Racing Bike

Davide Cappello – Ridewill-Bike Center Cimone

Eleonora Farina – MS Racing

Christian Hauser – Trek Factory Racing Gravity

Stefano Introzzi – Ridewill-Bike Center Cimone

Marco Morini – Team Bike O’Clock

Davide Palazzari – ASD After Skull – Rogue Racing

Loris Revelli – Ridewill-Bike Center Cimone

Gloria Scarsi – MS Racing

Filippo Turatti – Santa Cruz BMT

Veronika Widmann – BMX DH Team Alto Adige Südtirol

CT: Simone Fabbri

Mondiale Marathon (6 settembre)

Gioele De Cosmo – Torpado Kenda FSA

Mara Fumagalli – KTM Spada powered by Brenta Brakes

Stefano Goria – Scott Racing Team

Sandra Mairhofer – Soudal LeeCougan International Team

Claudia Peretti – Olympia Factory Team

Debora Piana – FOL MTB Racing Team

Samuele Porro – Klimatiza – Orbea

Fabian Rabensteiner – Torpado Kenda FSA

Lorenzo Samparisi – KTM Spada powered by Brenta Brakes

Andrea Siffredi – Scott Racing Team

CT: Mirko Celestino

Calendario Eventi

1° Settembre

08:00 – Men Elite Enduro

08:00 – Men Elite E-MTB Enduro

08:00 – Men Junior Enduro

08:00 – Women Elite Enduro

08:00 – Women Elite E-MTB Enduro

08:00 – Women Junior Enduro

4 Settembre

16:00 – Women Elite E-MTB Cross-country

17:30 – Men Elite E-MTB Cross-country

5 Settembre

17:30 – Men Elite Pump Track – Final

17:30 – Women Elite Pump Track – Final

6 Settembre

06:40 – Men Elite Cross-country Marathon

06:45 – Women Elite Cross-country Marathon

11:00 – Women Junior Downhill – Final

11:45 – Men Junior Downhill – Final

16:30 – Women Elite Downhill – Qualification

16:30 – Men Elite Downhill – Qualification

7 Settembre

11:00 – Women Elite Downhill – Final

12:30 – Men Elite Downhill – Final

9 Settembre

15:30 – Women U23 Cross-country Short Track – Final

16:15 – Men U23 Cross-country Short Track – Final

17:15 – Women Elite Cross-country Short Track – Final

18:00 – Men Elite Cross-country Short Track – Final

11 Settembre

17:00 – Cross-country Mixed Team Relay

12 Settembre

15:00 – Women Junior Cross-country Olympic

17:00 – Men Junior Cross-country Olympic

13 Settembre

11:00 – Men U23 Cross-country Olympic

14:00 – Women Elite Cross-country Olympic

14 Settembre

10:30 – Women U23 Cross-country Olympic

13:30 – Men Elite Cross-country Olympic

Com. Stam. FCI