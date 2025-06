Gli azzurri del Para Climbing in cerca di nuovi podi mondiali

Si disputerà in Austria la seconda tappa di Coppa del Mondo Para Climbing lunedì 23 e martedì 24 giugno 2025.

Per il quinto anno consecutivo la World Cup torna a Innsbruck, che si è trasformata in un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di arrampicata.

Sono 16 gli alfieri azzurri impegnati in questa attesissima competizione, che si svolgerà nel Kletterzentrum, col suo scenario montano mozzafiato.

Nella categoria RP2 tirerà fuori tutta la sua grinta l’imolese Chiara Cavina (Four Climbers SSD), che ad Innsbruck l’anno scorso conquistò l’oro, così come la triestina, trapiantata a Torino, Aurora Alberto (Rocodromo ASD), alla sua sesta apparizione in maglia azzurra.

Elisa Martin (ASD Teste di Pietra), bronzo agli Europei, sarà agguerrita nella categoria RP3.

Saranno 3 gli azzurri pronti a dare il massimo nella categoria AL1: il tarantino Giuseppe Lomagistro (K2 Indoor ASD), bronzo in Coppa del Mondo ad Arco nel 2024, il forlivese Tommaso Mazzotti (Vertical Forlì SSD), bronzo agli Europei, il leccese Donato Gioia (K2 Indoor ASD) alla sua terza competizione internazionale.

Ancor più ricca di atleti azzurri la categoria AL2M: competeranno il brunicense David Kammerer (AVS Bruneck), oro in Coppa Italia assoluta, argento agli Europei, il perugino Omar Al-Khatib (Arrampicata Libera ASD), bronzo in Coppa Italia assoluta, il siciliano Francesco Giudice (ASD Adrenaline), bronzo al Campionato Italiano 2024, il milanese Michele Maggioni (Kundalini SSD), argento in Coppa Italia assoluta. Nel comparto femminile della stessa categoria gareggerà la fiorentina Fiamma Cocchi (ASD Stone Monkey Firenze), argento agli Europei.

Rappresenteranno l’Italia nella categoria AU2 la milanese Laura Di Mauro (Boulder & Co.), e la plurimedagliata Lucia Capovilla (ASD Arco Climbing), veneziana, ma trapiantata arcense, che si è già portata a casa un argento a Salt Lake City.

Nella categoria B1 sarà presente il vicentino Simone Salvagnin, con la guida Alessandro Biggi (El Maneton Schio), e non mancherà la senese (ma ormai arcense a tutti gli effetti) Nadia Bredice, assieme alla sua guida blind Sonia Cipriani (ASD Arco Climbing), che in questa stagione agonistica ha già messo in bacheca l’oro della tappa americana.

Il bolognese Giulio Cevenini, con la guida Carla Galletti (Four Climbers SSD), cercherà la sua migliore prestazione nella categoria B2.

Lo Staff della Nazionale sarà composto dal Direttore Tecnico Cristina Cascone, dal Tecnico Camilla Bendazzoli, dal fisioterapista Daniele Audia e dal Mental Coach Luca Montanari.

Il programma di gara è così articolato: lunedì 23 giugno alle ore 9.00 partiranno le qualifiche, martedì 24 giugno si disputeranno le finali a partire dalle ore 16.30.

A questa tappa seguirà, ad ottobre, la terza e conclusiva prova, che si disputerà a Laval, in Francia. Prima di questa data un importantissimo appuntamento per tutti i para climbers sarà il campionato Mondiale che si svolgerà in Corea dal 20 al 25 settembre.

Com. Stam. + foto FASI