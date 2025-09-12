Campionato del Mondo Para-Trap – Repubblica Ceca Gli Azzurri di Barberini a Brno per gli Iridati In gara sabato 13 e domenica 14 settembre per le qualificazioni e le finali

Brno (CZE) – Arrivata nella serata di ieri in Repubblica Ceca, la Nazionale di Para-Trap del Commissario Tecnico Benedetto Barberini da questa mattina è impegnata sulle pedane di Brno per gli allenamenti liberi prima del Campionato del Mondo 2025.

Agli ordini di Barberini, coadiuvato dal Tecnico Federale Riccardo Rossi, ci saranno undici atleti.

Nel comparto PT1, quello riservato ai tiratori in carrozzina, gareggeranno Giuseppe Arioli di Seriate (BG), Davide Fedrigucci (Fiamme Oro) di Urbino (PU), Maria Mirabile di Rometta (ME) ed Emilio Poli (Aeronautica Militare) di Gavardo (BS).

Tra i PT2, ovvero la classifica riservata ai tiratori con disabilità agli arti inferiori, ci saranno Fabrizio Cormons (Fiamme Oro) di San Felice Circeo (LT), Alessandro Spagnoli di Carrara (MS), Antonino Ventre (Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa) di Rosarno (RC) e Giulia Vernata di Magione (PG).

Infine, nella Categoria Funzionale dei PT3, tiratori con disabilità agli arti superiori, si cimenteranno Mirko Cafaggi di Faenza (RA), Riccardo Collodet di Carrara (MS) e Gabriele Nanni (Fiamme Oro) di Sala Bolognese (BO).

“Per i miei atleti già il viaggio per arrivare qui è un’impresa impegnativa, ma hanno una passione e una dedizione che sono encomiabili – ha commentato Barberini – Non amo fare pronostici, ma sono certo che ognuno di loro farà del suo meglio per portare più in alto possibile il Tricolore”.

Domani, venerdì 12 settembre, ci saranno le “prove generali”, ovvero gli allenamenti ufficiali, mentre la gara vera e propria li impegnerà nel fine settimana: sabato 13 i primi 75 piattelli di qualificazione, mentre domenica 14 gli ultimi 50 e le finali per i migliori sei di ogni classifica. Le finali sono in programma a partire dalle 13.30.

LA SQUADRA AZZURRA DI PARA TRAP

PT1: Giuseppe Arioli di Seriate (BG); Davide Fedrigucci (Fiamme Oro) di Urbino (PU); Maria Mirabile di Rometta (ME) ; Emilio Poli (Aeronautica Militare) di Gavardo (BS).

PT2: Fabrizio Cormons (Fiamme Oro) di San Felice Circeo (LT); Alessandro Spagnoli di Carrara (MS); Antonino Ventre (Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa) di Rosarno (RC); Giulia Vernata di Magione (PG).

PT3: Mirko Cafaggi di Faenza (RA); Riccardo Collodet di Carrara (MS); Gabriele Nanni (Fiamme Oro) di Sala Bolognese (BO).

Commissario Tecnico: Benedetto Barberini

Tecnico Federale: Riccardo Rossi di Alatri (FR).

PROGRAMMA

Venerdì 12 settembre Allenamenti Ufficiali

Sabato 13 settembre Gara Para-Trap (75 piattelli)

Domenica 14 settembre Gara Para-Trap (50 piattelli)

Ore 14.30 Finale PT1

Ore 15.45 Finale PT2

Ore 17.00 Finale PT3

