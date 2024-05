51° Campionato Europeo di Fossa Universale Gli Azzurri di Polsinelli in Repubblica Ceca per i Titoli Continentali In pedana da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno

Ceske Budejovice (CZE) – Inizia oggi l’avventura europea per la Squadra Azzurra del Direttore Tecnico Sandro Polsinelli al Campionato Europeo di Fossa Universale. La cinquantunesima edizione della rassegna continentale sarà ospitata dalle pedane di Ceske Budejovice, località a 160 chilometri a sud di Praga, capitale della Repubblica Ceca.

Dopo un giorno di allenamenti liberi, i tiratori azzurri saranno impegnati con la gara da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugni. Cinquanta i piattelli giornalieri a disposizione di ogni partecipante per tentare l’assalto ai Titoli di Campione Europeo 2024, assegnati sulla distanza complessiva di 200 piattelli.

Insieme al Direttore Tecnico sono partiti alla volta della Repubblica Ceca anche i tecnici Giuliano Callara e Vito Cito, rispettivamente responsabili delle squadre Junior e Ladies. A guidare la delegazione è la Consigliere Federale Roberta Pelosi.

In pedana si cimenteranno Claudio Armiraglio di Busto Arsizio (VA), Stefano Narducci di Altopascio (LU) e Vincenzo Triscari di Naso (ME) al maschile, Rachele Amighetti di Costa Volpino (BG), Sabrina Panzeri di Seriate (BG) e Bianca Revello di Bernezzo (CN) al femminile, Andrea Diana (Fiamme Oro) di Frosinone, Mario Fabrizi di Frosinone e Giuseppe Fiume Calatabiano (CT) tra gli junior, Graziano Borlini di Ardesio (BG), Luciano Fiorini Carbognin di Montecchia di Crosara (VR) e Pietro Zecchi di Pioltello (MI) per il comparto Senior, Giorgio Borrione di Andorno Micca (BI), Roberto Coppiello di Vigonza (PD) e Livio Elli di nova Milanese (MB) per quello dei Veterani e, per finire, Giorgio Bottigella di Mortara (PV), Gildo Grondona di Genova e Giorgio Ravera di borgio Verezzi (SV) per quello dei Master.

LA SQUADRA AZZURRA DI FOSSA UNIVESALE

Men: Claudio Armiraglio di Busto Arsizio (VA); Stefano Narducci di Altopascio (LU); Vincenzo Triscari di Naso (ME).

Ladies: Rachele Amighetti di Costa Volpino (BG); Sabrina Panzeri di Seriate (BG); Bianca Revello di Bernezzo (CN).

Junior: Andrea Diana (Fiamme Oro) di Frosinone; Mario Fabrizi di Frosinone; Giuseppe Fiume Calatabiano (CT).

Senior: Graziano Borlini di Ardesio (BG); Luciano Fiorini Carbognin di Montecchia di Crosara (VR); Pietro Zecchi di Pioltello (MI).

Veterani: Giorgio Borrione di Andorno Micca (BI); Roberto Coppiello di Vigonza (PD); Livio Elli di nova Milanese (MB).

Master: Giorgio Bottigella di Mortara (PV); Gildo Grondona di Genova; Giorgio Ravera di borgio Verezzi (SV).

Direttore Tecnico: Sandro Polsinelli.

Tecnico Settore Giovanile: Giuliano Callara.

Tecnico Ladies: Vito Cito.

Com. Stam. + foto FITAV