Gli Azzurri di Skeet volano a Cipro per la Coppa del Mondo

Il 28 marzo li raggiungeranno i collegi del Trap. Gare in programma dal 27 marzo Roma – La Squadra Azzurra di Skeet del Direttore Tecnico Nazionale Andrea Benelli è in partenza questo pomeriggio per raggiungere Larnaca (CYP) per partecipare alla terza Prova di Coppa del Mondo ISSF del 2023.

Agli ordini del tecnico toscano, Campione Olimpico ad Atene 2004, ci saranno Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE), Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN) ed Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD) per il comparto maschile e Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD), Campionessa Olimpica a Pechino 2008 e medaglia d’argento a Rio 2016, Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM) e Martina Maruzzo (Fiamme Oro) di Nanto (VI) per quella femminili.

Con loro, ma in gara solo per i punti del ranking, ci saranno anche gli junior Francesco Bernardini (Fiamme Oro) di Fara in Sabina (RI) e Damina Paolacci (Fiamme Oro) di Roma, accompagnati dal Commissario Tecnico della Squadra Azzurra Junior Sandro Bellini. La delegazione italiana è completata dal Preparatore Atletico Fabio Partigiani.

Il primo impegno è fissato per domenica 26 marzo con gli Allenamenti Ufficiali, mentre la gara inizierà lunedì 27 marzo con i primi 75 piattelli di qualificazione.

Il 28 partirà alla volta di Cipro anche la Squadra Azzurra di Trap del Direttore Tecnico Nazionale Marco Conti, in gara venerdì 1 e sabato 2 aprile.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN); Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD).

Ladies: Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM); Martina Maruzzo (Fiamme Oro) di Nanto (VI).

RPO: Francesco Bernardini (Fiamme Oro) di Fara in Sabina (RI); Damina Paolacci (Fiamme Oro) di Roma.

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Commissario Tecnico: Sandro Bellini.

Preparatore Atletico: Fabio Pçartigiani.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Erminio Frasca (Fiamme Oro) di Priverno (LT); Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO).

Ladies: Alessandra Della Valle (Fiamme Azzurre) di Solaro (MI); Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE); Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA).

RPO: Lorenzo Franquillo (Marina Militare) di Trevi (PG); Gianmarco Barletta (Fiamme Oro) di Contursi Terme (SA); Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de Tirreni (SA); Marika Patera di Cento (FE).

Direttore Tecnico: Marco Conti.

Commissario Tecnico: Daniele Di Spigno.

PROGRAMMA

Domenica 26 Marzo Allenamenti Ufficiali Skeet

Lunedì 27 Marzo Gara Skeet Maschile e Femminile (75 piattelli)

Martedì 28 Marzo Gara Skeet Maschile e Femminile (50 piattelli)

14:45 Semifinali e Finale Skeet Femminile

16.15 Semifinali e Finale Skeet Maschile

Mercoledì 29 Marzo Gara Skeet Mixed Team

15:00 Medal Matches Mixed Team Skeet

Giovedi 30 Marzo Allenamenti Ufficiali Trap

Venerdì 1 Aprile Gara Trap Maschile e Femminile (75 piattelli)

Sabato 2 Aprile Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

14:00 Semifinali e Finale Trap Femminile

15.30 Semifinali e Finale Trap Maschile

N.B.: Tutti gli orarti sono indicati in ora locale italiana. La differenza tra Roma e Larnaca è di +1 ore. (Es. Quando a Doha saranno le 15.00, a Roma saranno le 14.00)

Com. Stam. + foto