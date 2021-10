Lima (PER) – Risuona nuovamente l’inno di Mameli al Campionato del Mondo Junior in Perù. Questa volta il merito è del trio azzurro composto da Samuele Faustinelli, Fabio Fiandri e Lorenzo Franquillo che si sono cuciti addosso il titolo di Campioni del Mondo a squadre.

Dopo aver ampiamente dominato la classifica dei primi 525 piattelli meritandosi l’accesso al gold medal match grazie al complessivo 486 ottenuto in fase di qualifica, i tre azzurri hanno sconfitto in finale il team India per 6 a 4. Terzo posto per la Slovacchia e quarto posto per gli USA. Sfiorato di pochissimo il successo anche nella classifica a squadre femminile: le azzurre Sofia Littamè, Gaia Ragazzini e Giorgia Lenticchia si sono dovute infatti arrendere nella finale più prestigiosa alle tre tiratrici statunitensi con il risultato di 6 a 4. Le tre ragazze tricolore dopo aver chiuso la fase di qualificazione con il dorsale numero uno grazie al miglior punteggio di qualifica 466/525, purtroppo non hanno mantenuto la stessa lucidità in finale, guadagnandosi dunque l’argento. Podio chiuso dal team Germania e quarto posto per la squadra indiana. Oggi in gara le due squadre del Mixed team e poi il rientro in Italia.

RISULTATI

Squadre Maschili: 1^ ITALIA 486/525 – 6; 2^ INDIA 473/525 – 4; 3^ SLOVACCHIA 465/525 – 6; 4^ USA 472/525 – 2.

Squadre Femminili: 1^ USA 450/525 – 6; 2^ ITALIA 466/525 – 4; 3^ GERMANIA 444/525 – 6; 4^ INDIA 405/525 – 2.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Maschile: Samuele Faustinelli (Carabinieri) di Pian Camuno (BS); Lorenzo Franquillo (Fiamme Oro) di Trevi (PG); Fabio Fiandri di Carpi (MO).

Femminile: Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni; Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Solarolo (RA); Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD).

Tecnico: Antonello Iezzi.

PROGRAMMA

Giovedì 7 ottobre Qualificazione Mixed Teams Trap

h 23.00 Medal Match Mixed Teams

N.B.: Gli orari sono indicati in ora locale italiana. La differenza tra Roma e Lima è di – 7 ore. (Es. Quando a Lima saranno le 15.00, a Roma saranno le 22.00)

