50° Campionato Europeo di Fossa Universale Gli Azzurri di Universale a Maribor per gli Europei Da oggi in pedana per la conquista dei Titoli Continentali

Maribor (SLO) – Il cinquantesimo Campionato del Mondo FITASC di Fossa Universale ha ufficialmente preso il via ieri pomeriggio con la Cerimonia di Apertura che ha dato il benvenuto a Maribor (SLO) ai 178 tiratori che fino a domenica 11 giugno gareggeranno in rappresentanza di 10 Nazioni sulle pedane dell’impianto del Campo di Tiro di Gaj.

A guidare la compagine italiana è, come di consueto, il Commissario Tecnico Sandro Polsinelli, accompagnato dal Consigliere Nazionale Roberto Manno.

Ad affrontare i 200 lanci che assegneranno i Titoli Continentali del 2023 saranno Alessandro Camisotti di Porto Viro (RO), Stefano Narducci di Altopascio (LU) e Vincenzo Triscari di Naso (ME) per la squadra maschile, Rachele Amighetti di Costa Volpino (BG), Silvia Munno di Luzzi (CS) e Bianca Revello di Bernezzo (CN) per quella femminile, Andrea Diana di Frosinone, Diego Martelli di Lamporecchio (PT) e Matteo Vecchiarelli di Roma per quella degli Junior, Graziano Borlini di Ardesio (BG), Luciano Fiorini Carbognin di Montecchia di Crosara (VR) e Pietro Zecchi di Pioltello (MI) per quella dei Senior, Angelo Buone Pernica di Roma, Livio Elli di Nova Milanese (MI) e Giulio Grondona di Genova per quella dei Veterani e Calogero Gibiino di Catania tra i Master.

Il programma della competizione prevede 50 piattelli al giorno da oggi a domenica 11 giugno. In caso di pari merito, per l’assegnazione dei primi tre posti di ogni classifica si effettueranno spareggi diretti.

“E’ un gruppo coeso e determinato al quale ho affidato il compito di migliorare il già ottimo risultato concretizzato lo scorso anno sempre qui a Maribor – ha commentato il CT Polsinelli – Nel 2022 tornammo a casa con i Titoli conquistati da Amighetti tra le Ladies, da Materazzo tra gli Junior, da Bueno Pernica tra i Veterani e da Ravera tra i Master oltre a quelli delle squadre maschili, junior e veterani ed a 3 argenti e 3 bronzi. Insomma, un bottino ricco ed il compito di superarlo non sarà certo semplice, ma ho piena fiducia nel mio gruppo”.

LA SQUADRA AZZURRA DI ELICA

Men: Alessandro Camisotti di Porto Viro (RO); Stefano Narducci di Altopascio (LU); Vincenzo Triscari di Naso (ME).

Ladies: Rachele Amighetti di Costa Volpino (BG); Silvia Munno di Luzzi (CS); Bianca Revello di Bernezzo (CN).

Junior: Andrea Diana di Frosinone; Diego Martelli di Lamporecchio (PT); Matteo Vecchiarelli di Roma.

Senior: Graziano Borlini di Ardesio (BG); Luciano Fiorini Carbognin di Montecchia di Crosara (VR); Pietro Zecchi di Pioltello (MI).

Veterani: Angelo Buone Pernica di Roma; Livio Elli di Nova Milanese (MI); Giulio Grondona di Genova..

Master: Calogero Gibiino di Catania.

Commissario Tecnico: Sandro Polsinelli.

Com. Stam. + foto FITAV