Gli azzurri per il Supermoto delle Nazioni

Manca sempre meno al Supermoto delle Nazioni, la competizione a squadre nazionali in programma il 27 e 28 settembre 2025 a Vysoké Myto, in Repubblica Ceca.

I piloti che indosseranno la Maglia Azzurra si sono riuniti nei giorni scorsi a Ottobiano per un collegiale utile ad affinare intesa e strategie. Il nostro Paese sarà rappresentato da due squadre: la Nazionale maggiore e la Nazionale Junior. Ecco i piloti, convocati dal Commissario Tecnico FMI Massimo Beltrami, che difenderanno il tricolore:

Italia:

– Fabrizio Bartolini, nato a Imola (BO) il 13 aprile 1978. Moto: Honda. Moto Club: Della Futa

– Luca D’Addato, nato a Vimercate (MB) il 24 luglio 1984. Moto: Fantic. Moto Club: 8biano.

– Elia Sammartin, nato ad Arzignano (VI) il 3 marco 1991. Moto: Honda. Moto Club: Gaerne

Italia Junior:

– Matteo Andreotti, nato ad Ortona (CH) il 1° dicembre 2008. Moto: KTM. Moto Club: Como 1903

– Riccardo Andreotti, nato a Modena il 18 gennaio 2010. Moto: TM. Moto Club: Castellarano

– Valter Piccardi, nato a Roma il 3 gennaio 2009. Moto: Yamaha. Moto Club: West Coast Racing Club

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Il Supermoto delle Nazioni è sempre un momento significativo per tutto il nostro movimento. Crediamo fermamente in questa specialità, che unisce spettacolo, tecnica e grande passione. La nostra Nazionale porta con sé l’orgoglio di una tradizione importante e siamo certi che i piloti sapranno onorare al meglio i colori azzurri. Confidiamo nel loro talento e nello spirito di squadra, con la convinzione che possano competere ai massimi livelli e portare ancora una volta l’Italia dove merita: tra le protagoniste assolute”.

Massimo Beltrami, Commissario Tecnico FMI: “I ragazzi sono carichi ed entusiasti. Hanno un obiettivo preciso: salire sul podio! Credo molto nei nostri piloti: hanno talento, determinazione e la voglia di dimostrare il proprio valore. Abbiamo costruito un gruppo compatto, che corre con passione e senso di appartenenza. Quest’anno ci attende un tracciato nuovo, che nessuno conosce: una sfida ulteriore che diventa anche una motivazione in più. Sono certo che sapranno dare il massimo per raggiungere un grande risultato”.

