Gli Studenti-Atleti Italiani salutano i Mondiali Universitari di Tiro a Volo e Tiro a Segno con il terzo posto nel medagliere finale

Otto medaglie conquistate per l’Italia (3 Ori, 1 Argento e 4 Bronzi) che valgono il terzo posto nel medagliere dietro alla Repubblica Ceca (8 Ori, 1 Argento) e alla padrona di casa India (10 Ori, 9 Argenti e 7 Bronzi). Grande soddisfazione per FederCUSI-FITAV-UITS.

Con la Cerimonia di Chiusura del 13 novembre si chiudono i FISU World University Championship Shooting Sport 2024 di New Delhi (India). Ancora una volta, nel 2024, l’Italia Universitaria si distingue ai vertici del medagliere in una edizione dei Mondiali Universitari FISU 2024, conquistando il terzo posto nell’edizione di Tiro a Volo e Tiro a Segno con 3 ori, 1 argento e 4 bronzi.

Nel Tiro a Volo arrivano moltissime soddisfazioni per i 12 studenti-atleti che sono scesi in campo nelle specialità dello Skeet e del Trap. Aprono le danze Elia Lattanzi, Nicolò Bernasconi e Michele D’Aniello che conquistano la medaglia di bronzo nel Trap a Squadre Maschile con il punteggio complessivo di 334. Lunedì 11 con l’inizio delle gare di Skeet l’Italia del Tiro a Volo Universitario spinge sull’acceleratore: Oro per Giada Longhi nello Skeet Femminile (punteggio: 52), Oro per Damiana Paolacci, Eleonora Ruta e Giada Longhi nello Skeet Femminile a Squadre (338), Oro per Francesco Bernardini e Giada Longhi nello Skeet a Squadre Miste (145-42), Bronzo per Paolo Micheli, Francesco Bernardini e Gioele Carletti nello Skeet Maschile (351) e Bronzo per Paolo Micheli e Damiana Paolacci nello Skeet Squadre Miste (142-43).

Grande soddisfazione per tutto lo staff tecnico del Tiro a Volo formato dal Team Leader Carlofrancesco Manstretta e dai tecnici FITAV – Federazione Italiana di Tiro a volo Pierluigi Pescosolido (skeet) e Antonino Barillà (Trap).

Festeggiano anche i 9 studenti-atleti del Tiro a Segno grazie alle 2 medaglie conquistate in questa disciplina e ai molti record nazionali universitari superati in questa occasione.

Nella Pistola Sportiva 25m arriva un bellissimo argento nel femminile a squadre con Margherita Veccaro (580), Maria Varricchio (577) e Cristina Magnani (575) che chiudono con il punteggio di 1732-55x. Sempre nella distanza dei 25m gli universitari della Pistola Automatica conquistano il terzo posto e quindi il bronzo con le prestazioni di Matteo Mastrovalerio (568), Michele Palella (566) e Gabriele Aldo Villani (553) che valgono il punteggio di 1687-43x.

Il team leader Alfredo Marconi e il tecnico dell’UITS- Unione Italiana Tiro a Segno, Maurizio Ballirano, rientrano in Italia soddisfatti del lavoro svolto dalla squadra di Tiro a Segno.

Con la conclusione della competizione indiana, si chiude un’annata emozionante per il movimento sportivo universitario italiano, che ha seguito con passione i propri atleti in 12 discipline ai FISU WUC. Ancora una volta l’Italia Universitaria ha portato a case degli ottimi risultati in attesa di vivere le XXXII Universiadi Invernali di Torino 2025 dal 13 al 23 Gennaio 2025.

