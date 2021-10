Goethe-Institut Palermo – Cinema De Seta “Hell”

Hell Giovedì 28 ottobre 2021 – ore 21:00 Cinema De Seta Cantieri Culturali alla Zisa Via Paolo Gili 4, Palermo Ingresso libero Regia: Tim Fehlbaum Germania/Svizzera 2011, 89 min. Con Hannah Herzsprung, Lars Eidinger, Stipe Erceg, Angela Winkler

Alla ricerca delle ultime fonti d’acqua del mondo, Phillip, Marie e la piccola Leonie si aggirano in una terra desolata e deserta. Da quando i raggi del sole sono rapidamente aumentati qualche anno prima, la terra, un tempo verde, si è tramutata in un arido inferno. L’acqua scarseggia, proprio come la benzina, ed è per questo che il giovane trio si allea con Tom, un imperscrutabile meccanico. Ma non sono soli – Phillip, Marie e Leonie devono riunire tutto il loro coraggio e affrontare un nemico determinato a fare qualsiasi cosa…

Debutto cinematografico di Tim Fehlbaum, Hell è un apocalittico film d’azione. Un vero colpo di fortuna per il cinema tedesco, che si avventura in un genere tipicamente hollywoodiano – quello dei film post-apocalittici. A ciò si aggiungono classici elementi stilistici del cinema horror e splatter.

L’ingresso alle proiezioni è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili e unicamente dietro esibizione del Green Pass (Certificazione verde Covid-19) insieme a un documento di riconoscimento.

All’interno del cinema è obbligatorio l’utilizzo della mascherina indossata correttamente durante tutto lo svolgimento della manifestazione.

Il pubblico è invitato a mantenere il distanziamento sociale in entrata e in uscita, i posti in sala saranno distanziati come da indicazioni ministeriali.

NATÜRLICH

Ecologia e ambiente

7 ottobre – 21 dicembre 2021, ore 21

Cinema De Seta, Cantieri Culturali alla Zisa

Ingresso libero

Natürlich – Ecologia e ambiente è la rassegna cinematografica del Goethe-Institut dedicata al tema della sostenibilità ambientale.

Permetterà di scoprire una serie di film straordinari, la maggior parte dei quali sconosciuti in Italia, e con loro un punto di vista sempre originale sulle piccole e grandi battaglie in nome dell’ecologia e dell’ambiente.

Grazie alla collaborazione con l’Assessorato alle Culture della Città di Palermo le proiezioni si svolgeranno al Cinema De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa.

In collaborazione con:

Città di Palermo – Assessorato alle CulturE

Goethe-Zentrum Palermo

SudTitles

Goethe-Institut Palermo

Cantieri Culturali alla Zisa

Via Paolo Gili 4

90138 Palermo

Tel. +39 091 6528680

info-palermo@goethe.de

goethe.de/natuerlich-palermo

Com. Stam.