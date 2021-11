Goethe-Institut Palermo – Supersonica & More Than Honey

Supersonica Mercoledì 24 novembre 2021 – ore 17:00 Archivio Storico Comunale Palermo Via Maqueda 157, Palermo Ingresso libero dietro esibizione del Green Pas (Certificazione verde Covid-19) insieme a un documento di riconoscimento

Marta Zapparoli: Sinking into the Dark antenne, ricevitori radio, sensori, campionamenti su nastro e registratore a bobina Un nuovo progetto a lungo termine iniziato nel 2019, incentrato sulla psicoacustica, il pensiero profondo, che coinvolge le mutazioni del tempo, il movimento del corpo, la luce, l’uso di registrazioni e di antenne auto-costruite, di onde elettromagnetiche captate dallo spazio

esterno provenienti da corpi celesti, registrate presso l’Osservatorio Astronomico di Luserna (IT), in aggiunta alla ricezione in tempo reale di onde ad alta frequenza, la comunicazione radio, wireless con l’uso di una varietà di antenne, alcune delle quali auto-costruite, per una serie di idee compositive per la performance live.

Giovanni Verga: Recollection

concerto acusmatico con spazializzazione dal vivo attraverso un sistema ottofonico multicanale

Giovanni Verga allestirà invece un set di musica acusmatica ed eseguirà Recollection, quattro brani inediti, recentemente composti per l’ultimo album omonimo, per una durata complessiva di circa di 30-40 minuti. Gli altoparlanti saranno disposti a cerchio per un concerto acusmatico con spazializzazione dal vivo, attraverso un sistema ottofonico multicanale. La regìa del suono, al centro della Sala Almeyda.

In collaborazione con:

Comune di Palermo – Assessorato alle Culture

Sistema Bibliotecario Spazi Antropologici e Archivio Cittadino

società no-profit di free software fondata da Jaromil, Dyne.org

Giovedì 25 novembre 2021 – ore 21:00 More Than Honey (Un mondo in pericolo)



Cinema De Seta

Cantieri Culturali alla Zisa

Via Paolo Gili 4, Palermo

Ingresso libero dietro esibizione del Green Pass (Certificazione verde Covid-19) insieme a un documento di riconoscimento

Regia: Markus Imhoof

Svizzera/Germania 2012, 95 min.Con Fred Jaggi, Prof. Dr. Randolf Menzel, John Miller, Liane Singer, Heidrun SingerMarkus Imhoof approfondisce lo studio delle api attraverso un’accattivante documentazione della loro biologia e comportamento. La dettagliata descrizione della vita di tali preziosi insetti impollinatori fa luce sul perché questi siano fondamentali per l’ecosistema e sottolinea in una nota malinconica come oggi la loro esistenza sia posta a dura prova da numerosi fattori. L’apertura del film è focalizzata sulla rievocazione della storia della famiglia del regista, da anni impegnata nell’allevamento delle api.

Più di un terzo delle nostre derrate alimentari dipende dall’impollinazione effettuata da tali insetti. Albert Einstein avrebbe detto: “Se un giorno le api spariranno, l’estinzione del genere umano seguirà quattro anni più tardi.”

More Than Honey racconta della vita sul nostro pianeta, dello zelo e dell’avidità, dei super organismi e dell’intelligenza collettiva.L’ingresso alle proiezioni è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili e unicamente dietro esibizione del Green Pass (Certificazione verde Covid-19) insieme a un documento di riconoscimento.

All’interno del cinema è obbligatorio l’utilizzo della mascherina indossata correttamente durante tutto lo svolgimento della manifestazione.

Il pubblico è invitato a mantenere il distanziamento sociale in entrata e in uscita, i posti in sala saranno distanziati come da indicazioni ministeriali.In collaborazione con:

Città di Palermo – Assessorato alle CulturE

Goethe-Zentrum Palermo

SudTitles

