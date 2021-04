Ennesimo turno infrasettimanale in serie C Silver. La Gold & Gold Messina, dopo il successo sul campo del CUS Catania ed il turno di riposo osservato in occasione della prima giornata di ritorno, torna sul parquet per affrontare la seconda trasferta consecutiva che la vedrà impegnata sul parquet del “PalaLivatino” di Gela.

Match ad alto coefficiente di difficoltà per i ragazzi del presidente Zanghì che troveranno una Melfa’s Gela desiderosa di riscatto dopo la cocente sconfitta maturata nei secondi finali al “PalaCUS “di Catania, dove Seskus e soci erano addirittura in vantaggio di 21 lunghezze e alla fine si sono visti raggiungere e superare dai determinati cussini etnei. Rispetto alla gara di andata, il gruppo allenato da coach Bernardo ha sostituito il centro Madunic e dell’ala Riferi con il croato Milekic (17 punti segnati a Catania), 16 ppg l’anno scorso a Val di Ceppo in C Gold Marche, e l’ala campana Gazzillo, che ad agosto aveva firmato a Cassino in B. Gela non vince dalla terza giornata, sei sconfitte consecutive sono un fardello pesante per un gruppo partito con grandi ambizioni e che dovrà fare a meno di Emanuele Caiola, uno dei suoi bomber, infortunato, e di Kuburovic, squalificato. Nonostante le assenze Gela rimane un avversario di tutto rispetto da affrontare con estrema attenzione.

La Basket School Messina arriva alla sfida con il morale alto, dopo tre successi consecutivi, e punta ad allungare la striscia vincente per rimanere in scia alle due battistrada. La giornata di riposo è arrivata al momento giusto per De Angelis e compagni. Lo stop, infatti, ha permesso alla squadra di tirare il fiato dopo il tour de force della settimana precedente. Quella di giovedì sarà una gara fondamentale, come ha sottolineato a fine partita coach Pippo Sidoti: “Per noi quella di Gela sarà un crocevia importante in ottica futura”. Lo staff tecnico messinese ha come sempre preparato la partita in maniera meticolosa e sicuramente vedremo una Gold & Gold Messina pronta a dare il massimo per imprimere una svolta determinante alla sua stagione e dare un segnale importante alle concorrenti.

Palla a due per Melfa’s Gela – Gold & Gold Messina alle ore 20 di giovedì 29 aprile al PalaLivatino. Dirigeranno la sfida Federico Puglisi di Aci Catena e Luca Moschitto di Catania. La gara, in ottemperanza alle disposizioni anti Covid, si giocherà a porte chiuse. Come di consueto sarà trasmessa in diretta streaming, con collegamento a partire dalle ore 19:55 circa, sulla pagina ufficiale Facebook della Basket School Messina e su quella di Messina Sportiva. La telecronaca sarà affidata a Carmelo Minissale per il coordinamento tecnico di Vincenzo Nicita Mauro.

