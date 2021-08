Si va completando il roster della Gold & Gold Messina che mercoledì 1 settembre inizierà a lavorare in palestra in vista del prossimo campionato di Serie C Gold. Dopo l’ingaggio di Davide Bianchi, il decimo giocatore sotto contratto della Basket School è la guardia Giuseppe Doria.

Nato a Patti il 27 dicembre 2003, 175 cm di altezza, Peppe è cresciuto nel settore giovanile del Patti Basket, alla corte di coach Sidoti, e dopo aver fatto la trafila nelle giovanili, ha esordito in serie C Silver con la maglia dell’Or.Sa. Barcellona, 15 punti in 12 apparizioni (1.2 Ppg) nella stagione 2019/20. Nel campionato scorso, coach Sidoti lo ha voluto nel roster della squadra che ha raggiunto la finale dei playoff. Con gli scolari, Doria ha collezionato 11 presenze con 4 punti realizzati. Protagonista nel match di andata contro l’Orlandina Lab, il suo tiro scoccato a tre secondi dalla fine ha regalato la vittoria ai giallorossi. In doppio tesseramento con il Patti Basket ha partecipato al campionato di serie D giocando 10 partite (6.8 Ppg). Coach Pippo Sidoti lo tiene in grande considerazione: “Ragazzo dalle grosse qualità umane e tecniche. Buona conoscenza dei fondamentali, ho già parlato con lui il lavoro sarà tutto concentrato nella trasformazione da guardia a play. Penso che insieme raggiungeremo il risultato che ci siamo prefissati”.

Doria è particolarmente entusiasta di proseguire la sua esperienza con la Gold & Gold: “Sono felicissimo per questa riconferma, in quanto lo scorso anno mi sono trovato benissimo con compagni, coach Sidoti, coach Paladina e società. Mi sono sentito subito parte integrante del gruppo nonostante fossi il più giovane, sono molto contento di ritrovare Tartamella, Scimone, Busco e Sidoti con i quali ho condiviso momenti stupendi dentro e fuori dal campo. Come sappiamo – prosegue il giovane atleta pattese – le squadre costruite da coach Sidoti sono sempre state competitive quindi spero di poter migliorare, provando ad alzare l’asticella sempre di più, cercando di ripagare la fiducia che hanno dimostrato nei miei confronti coach e società. Affrontare la C Gold, alla mia età, è gratificante. Il nostro obiettivo è migliorare il risultato dello scorso anno e magari col palazzetto pieno. Come già detto dai miei compagni – conclude Doria – vi aspettiamo numerosi al Palamili, forza Basket School Messina”.

Doria porta palla