Gold & Gold Messina con la Dierre Reggio derby interessante. Coach Sidoti: “Evitiamo i cali di tensione”

La sesta giornata del campionato di serie C Gold, “Memorial Haitem Fathallah”, mette di fronte, al PalaMili, la Gold & Gold Messina e la Dierre Reggio Calabria. I giallorossi, dopo la vittoria sul campo della Nuova Pallacanestro Messina, puntano a proseguire il loro percorso in campionato fatto fino adesso solo di successi che hanno permesso alla squadra allenata da Pippo Sidoti di isolarsi in vetta alla classifica.

La Dierre Reggio, allenata da coach Giovanni Rugolo, è reduce dalla entusiasmante vittoria interna sulla Mastria Catanzaro. La seconda affermazione stagionale dei reggini è arrivata dopo due over time grazie ad una prestazione tutta cuore. Quattro punti in classifica, un roster giovane con un paio di elementi di esperienza come l’ala Luca Laganà (11.5 di media), e il centro Suraci (11.5 ppg), la formazione del presidente Filianoti ha violato (80-71) il campo del Castanea all’esordio in campionato. Miglior realizzatore dei calabresi è la guardia Dmitrovic (17 ppg). In cabina di regia il play, ex Ragusa, Nardi (11.8 ppg) che si alterna con Scialabba (10 ppg) cresciuto nella Scuola Basket Viola e il giovane prodotto dell’Orlandina Basket Ravì (6.5 ppg). Buoni numeri arrivano anche dalla guardia croata Tomic (9.5 ppg). Previsto l’esordio del centro croato Marin Brzica, 210 cm, ex Svincolati Milazzo, ingaggiato proprio in questa settimana dal Ds Daniele Saccà.

La Basket School è uscita rafforzata dal derby del “PalaTracuzzi” con la Nuova Pallacanestro. La squadra ha disputato una buona gara, dimostrando di saper soffrire e di uscire al momento giusto il carattere che le ha consentito di riportarsi in parità e poi chiudere i giochi nel quarto finale. Pippo Sidoti non si fida della squadra reggina, ma soprattutto chiede ai suoi ragazzi grande applicazione: “La Dierre è una squadra di tutto rispetto, da affrontare con la giusta mentalità. I nostri prossimi avversari arrivano al “PalaMili” con il morale alto dopo la vittoria contro Catanzaro. Dobbiamo stare molto attenti ed evitare cali di tensione, perché le sorprese sono dietro l’angolo. Non possiamo permetterci di lasciare punti in casa a nessun avversario, i ragazzi lo sanno benissimo. Noi finora abbiamo fatto bene e vogliamo continuare su questa strada”. La Gold & Gold Messina ha completato la preparazione al match sabato mattina nell’impianto di Mili, i ragazzi sono tutti a disposizione dello staff tecnico.

La palla a due del derby Gold & Gold Messina e la Dierre Reggio Calabria è prevista per le ore 18:00 di domenica 14 novembre. Dirigeranno il match gli arbitri etnei Giovanni De Giorgio di Giarre e Raphael Crisafi di Ragalna. L’intera gara sarà trasmessa in diretta – streaming a partire dalle 17:50 sulla pagina ufficiale Facebook della Basket School Messina e su Messinasportiva. La telecronaca sarà affidata a Carmelo Minissale con il commento di Peppe Melita per la supervisione tecnica di Vincenzo Nicita Mauro.

