Tre giorni dopo la vittoria nella sfida con il Gela, la Gold & Gold Messina torna immediatamente in campo a Milazzo.

I giallorossi saranno ospiti degli Svincolati nella gara valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di serie C Silver. Sfida non certo semplice per la squadra del presidente Massimo Zanghì contro un avversario in cerca di riscatto dopo le quattro sconfitte consecutive, ultima in ordine cronologico quella subita in trasferta sul campo del CUS Catania. Roster dalle grandi potenzialità quello affidato a coach Gigi Maganza, costruito a più riprese e che evidentemente sta pagando qualche infortunio di troppo e le numerose modifiche apportate in corso d’opera. Un gruppo che annovera tra le proprie fila giocatori di ottimo livello per la categoria come i lunghi Roso e Pesic, Scozzaro, Alberione, l’ex Peppe Varotta, capitan Barbera, Coppola, Piperno e il giovane Iannello, sicuramente meriterebbe una posizione di classifica migliore rispetto al sesto posto attuale. Avversario di tutto rispetto quindi per gli Scolari, che nonostante il successo ottenuto a Gela, alla ripresa degli allenamenti hanno ricevuto la “strigliata” di coach Pippo Sidoti, assente al “PalaLivatino”, per la troppa sufficienza e poca concentrazione palesata nel recupero di giovedì scorso. E’ chiaro che se tale atteggiamento non si dovrà ripetere al “PalaVerde”, per cui ci vorrà una Gold & Gold determinata che non dovrà abbassare la tensione per tutto l’arco dei quaranta minuti, se vorrà ottenere i due punti. La classifica adesso si è fatta davvero interessante, infatti un successo sul parquet mamertino metterebbe in condizione la Basket School Messina di riportarsi a due lunghezze dalla capolista e rendere più avvincente questo finale di stagione regolare.

Derby tutto da vivere quello tra Svincolati Milazzo e Gold & Gold Messina, la palla a due si lancerà alle 18:30 di domenica 9 maggio. Dirigeranno la sfida del “PalaVerde”, Alessio Micalizzi di Sant’Agata Militello e Luca Beccore di Messina. La gara, in osservanza alle disposizioni anti Covid, si giocherà a porte chiuse. Come di consueto sarà trasmessa in diretta streaming, con collegamento a partire dalle ore 18:25 circa, sulle pagine ufficiali Facebook della Basket School Messina, degli Svincolati Milazzo e su quella di Messina Sportiva. La telecronaca sarà affidata a Carmelo Minissale e Daniele Straface. Supervisione tecnica di Vincenzo Nicita Mauro.

Com. Stam.