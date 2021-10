E’ andata in scena nel pomeriggio di domenica al PalaMili l’amichevole tra la Gold & Gold Messina e gli Svincolati Milazzo. Quattro quarti da dieci minuti, con azzeramento del punteggio al termine di ogni periodo, giocati con grande intensità dalle due squadre, presentatesi in campo con qualche defezione.

Infatti tra gli scolari era assente Mazzullo, tra i mamertini Barbera (assente anche all’andata) e Piperno con Vidakovic in panca per onor di firma. Mancava anche il lungo under Tchuinkwa che ha chiesto di potersi accasare altrove, accontentato dalla società del presidente Giambò. Gara piacevole che ha visto prevalere la Basket School per 82-74. I giallorossi si sono aggiudicati tutti i quarti, ma gli Svincolati sono stati sempre in scia, soprattutto nel primo parziale, molto equilibrato, chiuso per 19-18. Nella seconda frazione i ragazzi allenati da Pippo Sidoti vincono per 23-21 dopo aver raggiunto un massimo vantaggio di 20-7, con Scerbinskis a fare la parte del leone con 11 punti realizzati: alla fine l’ala lettone ne realizzerà 27 con tre triple. Nel terzo periodo Gotelli con 9 punti personali (alla fine saranno 14 con tre triple) lancia i peloritani sul 14-8. La squadra allenata da coach Trimboli rientra e alla fine chiude sul -3 (25-22) grazie anche alle realizzazioni del giovanissimo Scredi (16 alla fine), autore di una prestazione sopra le righe. Ultimo quarto meno prolifico per entrambi gli attacchi, si chiude sul 15-13 con la rimonta dei padroni di casa, sotto di tre punti sul 7-10. Per gli ospiti in evidenza Sindoni (17 punti il suo bottino personale), Radan (12) e Barnaba (12). Per la Gold & Gold Messina, in doppia cifra anche Busco (13 punti), si è fermato a quota 9 Nino Sidoti, mentre Pandolfi ne mette 8. Per Scimone e compagni da migliorare le percentuali al tiro dalla lunetta con un 32 su 53 (60%) che ha fatto storcere il naso a coach Sidoti. La squadra è apparsa più tonica rispetto alla prima uscita, segno che la grande mole di lavoro atletico effettuato in queste settimane, alla lunga sta dando i risultati attesi. La prossima amichevole per la Basket School è prevista per la prossima settimana con l’Or.Sa. Barcellona.

Gold & Gold Messina – Svincolati Milazzo 82-74

Parziali: 19-18; 23-21 (42-39), 25-22 (67-61), 15-13

Gold & Gold Messina: Sidoti A. 9, Gotelli 14, Busco 13, Scerbinskis 27, Scimone 5, Bianchi 1, Tartamella 6, Pandolfi 8, Doria 1, Sidoti M. n.e.. Allenatore: Pippo Sidoti

Svincolati Milazzo: Razbadauskas 6, Vidakovic n.e., Sindoni 17, Alberione 8, Radan 12, Lanari 3, Barnaba 12, Scredi 16, Giambò, Coluccia. Allenatore: Francesco Trimboli

Arbitri: Beccore e Gazzara

Com. Stam.