Neanche il tempo di godersi la splendida vittoria conquistata sul campo della capolista che la Gold & Gold Messina torna subito in campo per il turno infrasettimanale del campionato di serie C Silver, giunto all’ottava giornata, penultima del girone di andata.

Ancora un derby cittadino per gli Scolari che ospitano la Fortitudo Messina, reduce dal successo interno sul CUS Catania che ha permesso ai nero verdi di portarsi a quota otto punti in classifica, come la Basket School, a due lunghezze dalla coppia di testa formata da Nuova Pallacanestro Messina e Castanea.

Gara non priva di insidie per i giallorossi, la Fortitudo allenata dall’ex Cavalieri è una squadra giovane e veloce con buone individualità. Protagonista di un inizio di stagione positivo, ha inserito nel roster giocatori di esperienza come l’indimenticato ex Fathallah e l’ex Adrano Leanza, confermando il nucleo del gruppo dello sorso anno con l’aggiunta del lungo Nikoci, una delle rivelazioni del torneo.

Dopo l’exploit del “PalaCocuzza”, la Gold & Gold dovrà tornare immediatamente coi piedi per terra, il troppo entusiasmo a volte potrebbe nuocere. Infatti, i coach Sidoti e Paladina già dal termine del derby predicano prudenza e chiedono concentrazione ai ragazzi. Innegabile che la bella prestazione di Scimone e compagni abbia riacceso l’entusiasmo nei giocatori ed in tutto l’ambiente giallorosso, ed è proprio da quella che bisogna ripartire per dare seguito all’affermazione di San Filippo del Mela. Sarà importante l’approccio alla gara, saper tenere alta l’intensità per tutti i quaranta minuti e mantenere i nervi saldi. Un eventuale successo permetterebbe agli Scolari di tenere il passo delle prime della classe o addirittura di agganciarle in graduatoria. L’augurio è che sia un bel derby, vibrante e corretto, come d’altronde sono state tutte le stracittadine giocate finora, che sappia divertire e coinvolgere gli appassionati della palla a spicchi nostrana.

La palla a due di Gold & Gold Messina – Fortitudo Messina si alzerà alle ore 20 di oggi, mercoledì 14 aprile al PalaMili. Dirigeranno il match Alice Foti di Acireale e Luca Moschitto di Catania. La gara, in ottemperanza alle disposizioni anti Covid, si giocherà a porte chiuse. Come di consueto sarà trasmessa in diretta streaming, a partire dalle 19:55 circa, sulla pagina ufficiale Facebook della Basket School Messina e su quella di Messina Sportiva. La telecronaca sarà affidata a Carmelo Minissale con il commento di Peppe Melita, il coordinamento tecnico è di Vincenzo Nicita Mauro.

Com. Stam.