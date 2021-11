Gold & Gold Messina in cerca di conferme nel derby con la Nuova Pallacanestro

Terzo derby cittadino consecutivo per la Gold & Gold Messina. Gli scolari, dopo l’affermazione di domenica scorsa, affrontano sul parquet del “PalaTracuzzi” la Nuova Pallacanestro Messina, con palla a due alle ore 18:00, dirigono Daniele Barbagallo di Acireale e Federico Puglisi di Acicatena.

La squadra del presidente Caruso, reduce dalla sconfitta sul campo della Mastria Catanzaro, è stata rinnovata quasi totalmente, rispetto a quella che l’anno scorso è arrivata ad un passo dalla promozione in serie B, confermando soltanto il capitano Angelo Salvatico. Per il derby, coach Beto Manzo, confermatissimo alla guida dei peloritani, non potrà contare sull’apporto di Whatley, miglior realizzatore del team, con il quale il club ha rescisso consensualmente il rapporto. Gruppo giovane, la Nuova Pallacanestro ha sfruttato il fattore campo battendo la Dierre Reggio, ha nei suoi punti di forza il centro Perriere (23.5 ppg), la guardia Pierleoni (11.7 ppg), oltre al play Salvatico (6 ppg). Buoni numeri anche dall’ala Nicolini (5.7 ppg), il lettone Vasilevskis (5.7 ppg) e i giovani siciliani Guadalupi (4.7), ex CUS Catania e Lo Iacono, ex Orlandina Lab (1.7). Sarà la quarta sfida tra le due squadre, che nella stagione scorsa hanno disputato la finale playoff della C Silver siciliana.

La Gold & Gold Messina arriva al derby con il primato in classifica, frutto di tre vittorie su altrettante gare disputate. Ultima in ordine cronologico quella del “PalaMili” con la Fortitudo, al termine di una prestazione in chiaro scuro, ma che alla fine ha regalato due punti fondamentali alla squadra diretta da Pippo Sidoti. Segno che c’è ancora molto da lavorare per raggiungere il livello a cui il coach pattese ci ha abituati in questi anni. L’organico è stato rinnovato, qualche meccanismo difensivo e il sistema di gioco devono essere ancora ben assimilati: di positivo sicuramente i risultati che Busco e soci vorranno confermare. Settimana un po’ travagliata per qualche assenza dovuta a malanni vari. I ragazzi comunque sono tutti a disposizione e concludono il ciclo di lavoro con la seduta di sabato a Patti. Si prevede una gara senz’altro difficile, come tutte quelle che sinora si sono giocate, soprattutto perché si tratta di una stracittadina. Ci vorrà una Basket School molto attenta in difesa e meno precipitosa in attacco per avere ragione di un avversario che, con due punti in classifica, è alla ricerca del secondo successo in campionato. Sfida nella sfida quella fra l’attacco più prolifico (85 punti di media per gli scolari) e la miglior difesa del girone (68.7 per la NPM).

La gara tra Nuova Pallacanestro Messina e Gold & Gold Messina sarà trasmessa in diretta a partire dalle 17:50, sulla pagina ufficiale Facebook della Basket School Messina e su Messinasportiva. La telecronaca sarà affidata a Carmelo Minissale con il commento tecnico di Peppe Melita e la supervisione tecnica di Vincenzo Nicita Mauro.

Com. Stam.