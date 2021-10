Esordio in campionato per la Gold & Gold Messina. I giallorossi per la prima assoluta in serie C Gold, dopo cinque stagioni in C Silver, ospitano al PalaMili la Vis Reggio Calabria, formazione che in passato ha affrontato soltanto in gare amichevoli.

I calabresi in questa stagione si sono affidati alle cure di coach Leo Ortenzi, tecnico esperto chiamato a sostituire Checco D’Arrigo alla guida dei bianco amaranto. Sarà una Vis agguerrita quella che attraverserà lo Stretto, i reggini sono reduci dall’inattesa sconfitta interna subita contro la Mastria Catanzaro, in una gara dai due volti, decisa nel finale. Sul risultato pesano le espulsioni di Latella e Svoboda, al PalaMili i reggini cercheranno di riscattarsi immediatamente. Squadra rinnovata con l’ingaggio dell’esperto Svoboda, del lungo ex Or.Sa. Barcellona Yusuf, dell’ex Alfa Catania Luzza e di Gaetano Romeo che torna a Messina da ex dopo aver vestito i colori della Basket School nella stagione 2017/18, quando coach era il papà Ciccio. Le conferme riguardano il veterano Warwick, Latella, Lo Basso e i giovani Fazzari, Galimi, Martino e Sontuoso, tutti cresciuti nel settore giovanile bianco amaranto.

La Gold & Gold si presenta la via con una squadra altrettanto rinnovata, gli innesti di Gotelli, Scerbinskis, Mazzullo, Pandolfi e Bianchi hanno cambiato il volto degli Scolari che hanno lavorato con molto entusiasmo in queste settimane. Coach Pippo Sidoti e i suoi collaboratori, Francesco Paladina e Lucio Gilotti, hanno preparato il gruppo per giungere in forma, sia dal punto di vista atletico che tecnico all’esordio stagionale. I ragazzi non vedono l’ora di scendere in campo e iniziare questa nuova avventura in C Gold con una prestazione importante.

Un altro ex della gara, Kevin Pandolfi, che proprio l’anno scorso ha indossato la canotta della Vis, presenta la sfida del PalaMili: “Sono contento che finalmente si gioca. Domenica ritroverò in campo amici con i quali ho condiviso lo spogliatoio fino a qualche tempo fa, so di che pasta sono fatti, soprattutto Domenico Latella e Angelo Luzza, sono due giocatori da tenere d’occhio, fuori categoria. E so che il coach Ortenzi è molto preparato, quindi credo proprio che diventeranno la squadra da battere nel girone. Non vedo l’ora di vedere noi giocare, ho visto qualcosa di veramente positivo in questi ragazzi, giocare insieme ci piace, mi sto divertendo un mondo e per questo non sto nella pelle per questo primo test ufficiale. In bocca al lupo ad entrambe le squadre”.

Palla a due per Gold & Gold Messina e Vis Reggio Calabria alle ore 18:00 di domenica 17 ottobre, dirigeranno il match i signori Giovanni De Giorgio di Giarre e Raphael Crisafi di Ragalna. Alla gara, per via delle restrizioni dovute all’emergenza Covid 19, potranno assistere soltanto gli spettatori muniti di green pass. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming, a partire dalle 17:50, sulla pagina ufficiale Facebook della Basket School Messina e su Messinasportiva. La telecronaca sarà affidata a Carmelo Minissale con il commento tecnico di Peppe Melita e la supervisione tecnica di Vincenzo Nicita Mauro.

