Gold & Gold Messina – Sport Club Gravina, sfida d’alta classifica domenica al PalaMili

La Gold & Gold Messina torna in campo dopo la preziosa affermazione esterna sul parquet del “PalaAlberti” che ha regalato alla truppa allenata da Pippo Sidoti il secondo posto solitario in classifica a tre giornate dalla fine della fase ad orologio del campionato di serie C Gold, Memorial Haitem Fathallah.

Avversario di turno dei peloritani lo Sport Club Gravina, protagonista di una stagione più che positiva. Gli etnei, affidati ancora una volta a coach Giuseppe Marchesano, hanno ottenuto otto vittorie nella prima fase e due in quella successiva e con venti punti all’attivo occupano la quarta posizione nella graduatoria, a quattro lunghezze dalla Basket School.

Gruppo ormai collaudato che fa leva su Santonocito (13.2 Ppg), Florio (31.1), il capitano Barbera (8.5) e Spina (5.9), Gravina ha inserito nel proprio roster l’argentino Garello, top scorer del campionato con 364 punti (24.3 di media) e l’esperto Sortino (9.1 Ppg), oltre a un gruppo di giovani che sta crescendo nel tempo. Reduce dalla sconfitta interna subita contro la Fortitudo Messina, la squadra del presidente Di Fino non sta attraversando un momento fortunato, per via di alcune assenze importanti, ma rimane sempre un avversario da tenere in grande considerazione. Massima attenzione, quindi, cercando di mantenere alta l’intensità per l’intera durata del match. La Gold & Gold scenderà sul parquet di Mili alla ricerca del quinto successo consecutivo, l’obiettivo è mantenere la migliore posizione possibile in classifica fino al termine della fase ad orologio. In una sfida d’alta classifica non mancheranno emozioni per la presenza in campo di Garello e Scerbinskis, i due migliori realizzatori del girone siculo-calabro.

Gli scolari hanno lavorato con la consueta applicazione per tutta la settimana e ultimeranno la preparazione al match sabato pomeriggio a Patti. “Quella col Gravina sarà una partita abbastanza tosta – afferma un abbottonatissimo Federico Manfrè – noi li abbiamo visti giocare al PalaCus, in occasione della partita contro il CUS Catania. Sono sempre la stessa squadra con gli stessi giocatori del posto ormai da qualche anno. Hanno inserito un paio di elementi di buon livello che gli danno una grossa mano. Però non mi avventuro in pronostici anche perché sono scaramantico, si vedrà…”.

Palla a due, per Gold & Gold Messina – Sport Club Gravina, alle ore 18:00 di domenica 6 marzo al “PalaMili”, dove si potrà accedere solo se in possesso di green pass rafforzato e nei limiti della capienza prevista per le attuali norme anti Covid 19. Dirigeranno il match i signori Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi e Alessandro Lorefice di Ragusa. La gara sarà trasmessa in diretta – streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Basket School Messina e su Messina Sportiva a partire dalle ore 17:50 circa. La telecronaca sarà affidata a Carmelo Minissale, il commento di Peppe Melita, con la supervisione tecnica di Vincenzo Nicita Mauro.

Com. Stam.