Terzo movimento di mercato per la Gold & Gold Messina, che dopo gli arrivi della guardia italoamericana Adam Gotelli e dell’ala lettone Raivis Scerbinskis, ha il piacere di annunciare il ritorno in giallorosso dell’ala Alberto Mazzullo.

Il lungo messinese torna alla Basket School Messina dopo due stagioni in cui ha giocato con Or.Sa. Barcellona e Fortitudo Messina in C Silver e Cestistica Torrenovese in serie B. Classe 1998, 200 cm di altezza, Mazzullo è cresciuto nel PGS Domenico Savio di Messina, ha indossato le canotte del CUS Messina che partecipa al campionato Under 15 (vince la fase provinciale ed arriva in finale in quella regionale) e della Mia Basket, esordio da under nel campionato di C2 nella stagione 2013-14 (2.8 punti di media in 14 gare). L’anno successivo il passaggio al Patti, alla corte di coach Pippo Sidoti. Con i bianconeri esordisce in C Nazionale (1.3 ppg in 7 gare). In C Silver trova più spazio nelle rotazioni e nella stagione 2015/16 realizza 1.3 punti in 13 apparizioni in prima squadra. Alberto ha al suo attivo due campionati di serie B con Patti, esperienza che gli ha permesso di progredire sia dal punto di vista fisico che tecnico. Nella stagione 2016/17 ha realizzato 2.4 punti e 2.9 rimbalzi con 14 minuti di media. Nel torneo successivo ha messo a segno 6.6 punti ad allacciata di scarpa, 204 i punti totalizzati in 31 gare disputate, con due high di 19 punti contro Virtus Cassino e Venafro. Poi l’esperienza con la Basket School Messina in C Silver con 27 presenze e 10.4 punti di media con un high di 18 punti contro il CUS Catania. Poco fortunata la stagione successiva all’Or.Sa. Barcellona con solo 6 presenze (5.3 punti di media) per via di un infortunio e poi il passaggio alla Fortitudo Messina dove ha totalizzato 5 presenze (6.2 ppg). La stagione scorsa ha giocato in serie B con la canotta della Cestistica Torrenovese contribuendo alla salvezza della formazione nebroidea con 24 presenze (2.1 ppg).

Dopo due anni, Alberto è pronto a dare il proprio contributo alla fortune della Basket School Messina, società che ne ha sempre apprezzato le doti e dove ritroverà coach Sidoti: “Sono parecchio felice di poter ritrovare dopo due stagioni la prima squadra della mia città – afferma Mazzullo. Torno diverso come giocatore, grazie alle esperienze maturate, soprattutto dopo l’ultima B a Torrenova. E’ diversa anche la Basket School, rispetto a quella dalla quale sono partito: negli obiettivi e nei giocatori; vorrei inoltre ringraziare la dirigenza e il coach per quanto fortemente mi hanno cercato e voluto. Di immutato, però, ci sarà lo spirito vincente di coach Sidoti, e posso garantirvi che non vedo l’ora di essere di nuovo al suo fianco. Inoltre, la società è certamente cresciuta molto e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Anche per queste ragioni, tornare dopo 2 anni è molto stimolante”.

Com. Stam.