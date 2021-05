Ultimo derby cittadino della regular season per la Gold & Gold Messina. La squadra del presidente Massimo Zanghì sarà impegnata al “PalaRussello” con la Fortitudo Messina nel match valevole per la penultima giornata del campionato di serie C Silver.

La stracittadina presenta parecchi spunti interessanti e metterà a confronto due squadre che stanno attraversando un buon momento di forma. La Fortitudo è reduce dalla vittoria ottenuta sul campo del CUS Catania che ha permesso al team allenato da Claudio Cavalieri di ipotecare il quarto posto ed insegue a due lunghezze proprio la Basket School Messina. Con le sue nove vittorie conquistate, la Fortitudo è sicuramente una delle sorprese del campionato, le assenze importanti di Incitti e Bianchi non hanno stravolto le caratteristiche di un gruppo che possiede individualità di spicco come il lungo Nikoci, Di Nezza, Bellomo, l’ex Fathallah, Leanza ed i tanti giovani che completano il roster, compreso l’ultimo arrivato Vicente. Insomma, un gruppo che come sempre getterà il cuore oltre l’ostacolo per conseguire un successo importante. Per questo motivo la Gold & Gold Messina dovrà scendere sul parquet di Gravitelli con la testa giusta per dare seguito alla vittoria di domenica e ipotecare il terzo posto. Lo staff tecnico diretto da Pippo Sidoti ha lavorato in tal senso in queste poche ore a disposizione per preparare la partita. Il successo sulla capolista ha restituito entusiasmo e maggiore consapevolezza dei propri mezzi agli Scolari, dopo le due sconfitte immeritate che hanno cambiato il destino del campionato. La terza posizione è importante perché permetterà di giocare in casa i quarti di finale, la Basket School Messina non dovrà farsi sfuggire questa opportunità.

Palla a due alle ore 20:30 di mercoledì 26 maggio per Fortitudo Messina – Gold & Gold Messina. Dirigeranno il derby i signori Luca Moschitto di Catania e Federico Puglisi di Aci Catena. Come di consueto la gara sarà trasmessa in diretta streaming, con collegamento a partire dalle ore 20:25 circa sulle pagine ufficiali Facebook delle due società.

Com. Stam.