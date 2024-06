GOLF – 81° Open d’Italia presented by Regione Emilia-Romagna al via, è sfida tra campioni

All’Adriatic Golf Club di Cervia, fino al 30 giugno, gli azzurri sfidano i Masters Champions Patrick Reed e Danny Willett per puntare a un titolo che manca dal 2016 La Rolex Pro-Am, che ha anticipato il torneo, al team degli inglesi Bradbury/Southgate

Campioni Major, azzurri al top, un field delle grandi occasioni: è l’81° Open d’Italia presented by Regione Emilia-Romagna. Lo spettacolo tecnico e agonistico andrà in scena dal 27 al 30 giugno sul percorso dell’Adriatic Golf Club di Cervia, dove Guido Migliozzi e Matteo Manassero sfidano i due Masters Champions, lo statunitense Patrick Reed e l’inglese Danny Willett, per conquistare un titolo nell’Open Nazionale che manca all’Italia dal 2016. Entrambi vincitori stagionali, i due azzurri, che sono i migliori nel World Ranking e nella Race To Dubai (ordine di merito continentale) e che si apprestano a difende i colori italiani alle Olimpiadi di Parigi, possono compiere l’impresa. “Difficile, ma si può fare” il pensiero di Manassero, mentre Migliozzi guarda anche ai Giochi: “L’Olimpiade è un punto esclamativo nella carriera”.

Senza trascurare Edoardo Molinari, vice capitano europeo alla Ryder Cup di Roma e alla prossima in USA nel 2025, e Andrea Pavan, reduce dal quarto posto nel KLM Open, appannaggio domenica scorsa di Migliozzi, che hanno grande esperienza e che sanno anche loro come si vince sul DP World Tour. Saranno 156 i concorrenti (20 italiani) sul tee di partenza che si contenderanno un montepremi 3.250.000 dollari, il secondo più alto (Major escusi) da quello dell’Hero Dubai Desert Classic di gennaio.

La Rolex Pro-Am al team di Bradbury/Southgate – La massima manifestazione golfistica nazionale è stata anticipata dalla Rolex Pro-Am vinta con “meno 18” dalla squadra guidata per tre buche dall’inglese Dan Bradbury e poi sostituito, perché infortunato, dal suo connazionale Matthew Southgate,

con gli amateur Mauro Acquati, Sebastiano Cristofori ed Elena Fornari. Ha preceduto quella del tedesco Yannik Paul, con Cordiano Dagnoni, Paola Manzoni e Federico Casini, stesso “-18”, ma miglior score sull’ultima buca. In terza posizione con “meno 14” il team dell’inglese Laurie Canter, con Luca Tolentino, Ubaldo Delfino e Marco Cazzola, che ha superato le compagini dello spagnolo Adrian Otaegui, con Fabio Di Pietro, Luigi D’Amico e Lamberto Zanzani, e del sudafricano Dylan Frittelli, con Stelio Gardelli, Giovanni La Mela e Filippo Strocchi, medesimo “-14” e posizione di classifica stabilita dal punteggio più basso sulle ultime tre buche. Bella prestazione del team degli atleti paralimpici Davide Palestro, Cristiano Berlanda e Andrea Plachesi, condotti dall’iberico Adri Arnaus, settimi con “-12”. Si è giocato con la formula “Tour Scramble – net aggregate team score in relation to par” and “Use your pro” e per la classifica sono stati conteggiati solamente birdie, eagle ed eventuali albatross.

Le partenze – Nei primi due giri Patrick Reed e Guido Migliozzi saranno in terna con Laurie Canter (partenze ore 13:10, 8:10). Giocheranno insieme anche Danny Willett e Matteo Manassero con Zander Lombard (8:10, 13:10), mentre Edoardo Molinari avrà per compagni il nordirlandese Tom McKibbin e l’inglese Jordan Smith (8:20, 13:20).

Formula di gara e montepremi – Il torneo si disputerà sulla distanza di 72 buche. Dopo i primi due giri il taglio lascerà in gara i primi 65 classificati e gli eventuali pari merito al 65° posto. Il montepremi è di 3.250.000 dollari, di cui 552.500 andranno al vincitore.

Il torneo in diretta su Sky Sport – La competizione verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Golf (canale 206) e in streaming su NOW con collegamenti ai seguenti orari: giovedì 27 e venerdì 28 giugno, dalle ore 13:00 alle ore 18:00; sabato 29, dalle ore 13:30 alle ore 18:00; domenica 30, dalle ore 12:30 alle ore 17:30.

Per tutti e quattro i giorni di gara, anche uno studio all’interno di Sky Sport 24 per i commenti prima, durante e dopo ogni round, con gli inviati e i commentatori di Sky Sport Golf. Al termine di ogni giornata, in programma anche uno speciale di 13 minuti con le immagini dei colpi più belli e le voci dei protagonisti.

Duplice copertura tv, anche la Rai trasmetterà l’evento – Duplice copertura televisiva, anche la Rai trasmetterà l’evento. Domenica 30 giugno, il round conclusivo andrà live su Rai Sport dalle ore 14:45 alle ore 17:30 e integralmente anche su Rai Play dalle ore 12:30. Nelle prime tre giornate, sono in programma sintesi giornaliere su Rai Sport: notte tra giovedì 27 giugno e venerdì 28 alle ore 00:20; venerdì 28 e sabato 29 alle ore 23.

In palio 2 posti per il The Open, il Major più antico al mondo. Nel Villaggio Commerciale, la Claret Jug – La gara rappresenterà un banco di prova importante per i 156 giocatori. I migliori 2 classificati, se non già qualificati, si conquisteranno un posto nel field del The Open, vinto peraltro nel 2018 da Francesco Molinari. Nel Villaggio Commerciale, a disposizione per foto e selfie, anche la celebre Claret Jug, brocca d’argento realizzata nel 1872, tra i riconoscimenti più ambiti da ogni campione di golf.

Ingresso gratuito per il pubblico – L’ingresso per il pubblico all’81° Open d’Italia presented by Regione Emilia-Romagna è gratuito. Necessaria la prenotazione su: www.openditaliagolf.eu .

Golf e molto altro. Il divertimento è assicurato con il Family Open – Una festa di sport e divertimento. Dalle ore 9:00 alle 19:00 i bambini, con il supporto di educatori qualificati CONI e di tecnici federali, potranno svolgere discipline e attività ricreative, dinamiche e coinvolgenti come: tennis, padel, scherma, motonautica, mountain bike, dama, rapatennis e vi sarà un simulatore di pesca. Presente anche la Federazione Medico Sportiva Italiana per la divulgazione. Per un Open inclusivo ed entusiasmante, anche per i più piccoli che, grazie all’attrezzatura US KIDS e alle attività propedeutiche proposte, punta a far avvicinare sempre più bambini al mondo del golf.

Prove di golf gratuite con i maestri PGAI – All’ingresso del Villaggio Commerciale i maestri della PGAI saranno a disposizione per far provare il golf a tutti coloro che vorranno vivere l’emozione del primo swing. Per chi vorrà, registrandosi sul posto, anche una lezione di 15 minuti.

Informazioni per gli spettatori – Dal 27 al 30 giugno sarà disponibile un servizio navetta (andata e ritorno) dalla Stazione ferroviaria di Cervia-Milano Marittima (Rotonda Monsignor Mario Marini). Per questa e altre informazioni, visitare il sito www.openditaliagolf.eu .

“Golf sulla spiaggia”, un successo – Cervia e Milano Marittima sono tra le località di mare più amate della Riviera Romagnola e tra i luoghi più ricercati per quel che riguarda anche la movida. E in occasione dell’Open d’Italia si è giocato a golf, anche sulla spiaggia. Infatti il Fantini Club si è trasformato in un “green” sulla spiaggia, dove si sono svolte prove di golf gratuite, iniziativa molto apprezzata dal pubblico.

L’Adriatic Golf Club Cervia – Nasce nel 1984 per volontà della Municipalità di Cervia e l’iniziativa e l’impegno di molti imprenditori turistici locali. Nel 2004, grazie alla sinergia tra il golfista professionista Baldovino Dassù e l’architetto Alvise Rossi Fioravanti, ai primi due percorsi di 9 buche se n’è aggiunto un altro che ha portato il Club alle attuali 27. Si snodano su un’area di quasi 100 ettari che costeggiano l’antica pineta e il mare, con un design innovativo ispirato ai links scozzesi.

Croce Rossa Italiana Charity Partner – La Croce Rossa Italiana, che quest’anno celebra il 160° anno dalla fondazione, è il Charity Partner ufficiale dell’81° Open d’Italia presented by Regione Emilia-Romagna. All’Adriatic Golf Club di Cervia, sarà presente con stand informativi e collaborerà all’assistenza sanitaria durante la competizione.

Matteo Manassero foto Federgolf

Matthew Soutghate foto Federgolf

Il pro Southgate con il team vincitore della Rolex Pro-Am foto Federgolf