GOLF – 81° Open d’Italia presented by Regione Emilia-Romagna: inizia lo show con la Rolex Pro-Am

All’Adriatic Golf Club di Cervia il prologo al torneo dove scenderanno in campo alcuni dei più attesi protagonisti quali Patrick Reed, Danny Willett, Guido Migliozzi e Matteo Manassero

All’Adriatic Golf Club di Cervia inizia lo show dell’81° Open d’Italia presented by Regione Emilia-Romagna, uno dei tornei di più lunga tradizione del DP World Tour, in programma da giovedì 27 a domenica 30 giugno. Sarà anticipato mercoledì 26 giugno dalla Rolex Pro-Am in una giornata di estremo interesse sia in campo che fuori. Infatti parteciperanno alla gara a squadre, ognuna composta da un pro e da tre dilettanti, alcuni tra i più attesi protagonisti, dai due Masters Champions, lo statunitense Patrick Reed e l’inglese Danny Willett, a Guido Migliozzi e Matteo Manassero, i due azzurri più in alto nel World Ranking e nella Race To Dubai (ordine di merito continentale) che difenderanno i colori azzurri alle Olimpiadi di Parigi, insieme ad altri ottimi giocatori in un field di grande qualità. Poi le conferenze stampa con le dichiarazioni della vigilia che finiscono per rendere sempre più viva l’attesa. E ancora le manifestazioni collaterali, che coinvolgono il pubblico e che rendono l’Open una manifestazione unica nel suo genere.

La Rolex Pro-Am – Prologo alla massima manifestazione golfistica nazionale la Rolex Pro-Am con la partecipazione di 24 squadre composte ognuna da un pro e da tre dilettanti. Oltre al quartetto citato saranno da seguire altri concorrenti in grado di recitare un ruolo importante nell’Open quali lo spagnolo Adrian Otaegui, il giapponese Yuto Katsuragawa, il sudafricano Dylan Frittelli, l’inglese Laurie Canter, il sudafricano Zander Lombard ed Edoardo Molinari. A testimonianza di come il golf sia uno sport inclusivo e aperto a tutti l’iberico Adri Arnaus guiderà un team con tre atleti paralimpici: Davide Palestro, Cristiano Berlanda e Andrea Plachesi.

Si giocherà con la formula “Tour Scramble – net aggregate team score in relation to par” and “Use your pro” e per la classifica saranno conteggiati solamente birdie, eagle ed eventuali albatross. Partenza shotgun alle ore 12 (ossia tutti insieme dalle varie buche del campo).

Il field – Reed e Willett, per dare un ulteriore tocco di qualità alla loro carriera, Migliozzi e Manassero, come molti degli altri 18 azzurri in gara, per conquistare il titolo dell’Open nazionale che manca dal 2016. Non saranno i soli motivi di interesse, perché il field di valore ne offre tanti altri, oltre a rendere piuttosto ampia la rosa dei favoriti. Non nascondono ambizioni gli altri quattro concorrenti nella top ten della Race To Dubai, insieme a Migliozzi (n. 8): il giapponese Rikuya Hoshino (n. 4), lo svedese Jesper Svensson (n. 6), l’inglese Laurie Canter (n. 9) e lo spagnolo Nacho Elvira (n. 10), tutti a segno in stagione, come il vicentino e Manassero. Senza tralasciare l’austriaco Bernd Wiesberger (past winner, 2019), l’olandese Darius Van Driel, il tedesco Yannik Paul, l’iberico Pablo Larrazabal, il francese Antoine Rozner, i sudafricani Dylan Frittelli e Zander Lombard, il malese Gavin Green, il thailandese Kiradech Aphibarnrat e i cinesi Ashun Wu e Haotong Li.

Gli azzurri – Non solo Migliozzi e Manassero. Tra gli azzurri vi sono altri che hanno esperienza e qualità per competere ad alto livello come Edoardo Molinari e Andrea Pavan, che hanno già vinto sul circuito, così come Renato Paratore, anche se al momento non è in buona condizione, ma ha classe per cambiare il trend. Da seguire pure Lorenzo Scalise, Francesco Laporta e Filippo Celli, che giocano anche loro sul DP World Tour, e buona occasione da fruttare per Jacopo Vecchi Fossa, Stefano Mazzoli, Gregorio De Leo e Aron Zemmer. Faranno sicuramente una preziosa esperienza i due dilettanti Giovanni Binaghi e Riccardo Fantinelli. Disputerà il suo terzo Open il golfista paralimpico Tommaso Perrino, dopo le presenze nel 2020 e nel 2021.

Borja Valero, un caddie d’eccezione a Cervia – Borja Valero, ex centrocampista tra le altre squadre di Inter e Fiorentina, all’Open d’Italia farà da caddie a Lorenzo Gagli. “Mi sono appassionato- ha detto – a questo sport fin da giovanissimo. Sono qui come caddie e sono contentissimo. Vi aspetto tutti all’Open d’Italia, uno spettacolo dall’ingresso libero, con grandi campioni. Tutti al golf”.

Conferenze stampa – Mercoledì 26 giugno nel Media Center si terranno, a partire dalle ore 10:00, le conferenze stampa con Patrick Reed, Matteo Manassero, Guido Migliozzi, Edoardo Molinari e Danny Willett.

Le partenze – Nei primi due giri Patrick Reed e Guido Migliozzi saranno in terna con Laurie Canter (partenze ore 13:10, 8:10). Giocheranno insieme anche Danny Willett e Matteo Manassero con Zander Lombard (8:10, 13:10), mentre Edoardo Molinari avrà per compagni il nordirlandese Tom McKibbin e l’inglese Jordan Smith (8:20, 13:20).

La storia – La lunga e affascinante storia dell’Open d’Italia iniziò in un giorno di settembre del 1925, quanto tre signori in giacca e cravatta si presentarono sul tee di partenza dell’Alpino di Stresa, un percorso non ancora completato e che la pioggia aveva reso molto complicato. L’inglese William H. Jolly e Luigi Prette, prima di iniziare il gioco si tolsero la giacca, mentre Francesco Pasquali se la abbottonò, secondo sua abitudine. L’indumento non gli impediva di eseguire swing perfetti e alla fine, con 154 colpi sulle 36 buche, ebbe ragione di Jolly che ne assommò 155. Fu la prima vittoria azzurra, ma passarono 23 anni prima che Aldo Casera (1948) vincesse a Sanremo. Nel frattempo il francese Auguste Boyer fece il record di successi con quattro imitato a cavallo della prima guerra mondiale dal belga Flory Van Donck, primato ancora imbattuto. Successivamente hanno portato a otto le vittorie azzurre Ugo Grappasonni (1950-1954), Baldovino Dassù (1976), Massimo Mannelli (1980) e Francesco Molinari (2006-2016). Tanti i campioni che hanno firmato l’albo d’oro tra i quali, per citarne alcuni, il tedesco Bernhard Langer, gli scozzesi Sandy Lyle e Sam Torrance, l’inglese Tony Jacklin e Billy Casper, unico statunitense ad essersi imposto.

Formula di gara e montepremi – Il torneo si giocherà sulla distanza di 72 buche. Dopo i primi due giri il taglio lascerà in gara i primi 65 classificati e gli eventuali pari merito al 65° posto. Il montepremi sarà di 3.250.000 dollari, di cui 552.500 andranno al vincitore.

Il torneo in diretta su Sky Sport – La competizione verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Golf (canale 206) e in streaming su NOW con collegamenti ai seguenti orari: giovedì 27 e venerdì 28 giugno, dalle ore 13:00 alle ore 18:00; sabato 29, dalle ore 13:30 alle ore 18:00; domenica 30, dalle ore 12:30 alle ore 17:30.

Per tutti e quattro i giorni di gara, anche uno studio all’interno di Sky Sport 24 per i commenti prima, durante e dopo ogni round, con gli inviati e i commentatori di Sky Sport Golf. Al termine di ogni giornata, in programma anche uno speciale di 13 minuti con le immagini dei colpi più belli e le voci dei protagonisti.

Duplice copertura tv, anche la Rai trasmetterà l’evento – Duplice copertura televisiva, anche la Rai trasmetterà l’evento. Domenica 30 giugno, il round conclusivo andrà live su Rai Sport dalle ore 14:45 alle ore 17:30 e integralmente anche su Rai Play dalle ore 12:30. Nelle prime tre giornate, sono in programma sintesi giornaliere su Rai Sport: notte tra giovedì 27 giugno e venerdì 28 alle ore 00:20; venerdì 28 alle ore 23; sabato 29 alle ore 23.

In palio 2 posti per il The Open, il Major più antico al mondo. Nel Villaggio Commerciale, la Claret Jug – La gara rappresenterà un banco di prova importante per i 156 giocatori. I migliori 2 classificati, se non già qualificati, si conquisteranno un posto nel field del The Open, vinto peraltro nel 2018 da Francesco Molinari. Nel Villaggio Commerciale, a disposizione per foto e selfie, anche la celebre Claret Jug, brocca d’argento realizzata nel 1872, tra i riconoscimenti più ambiti da ogni campione di golf.

Ingresso gratuito per il pubblico – L’ingresso per il pubblico 81° Open d’Italia presented by Regione Emilia-Romagna è gratuito. Necessaria la prenotazione su: www.openditaliagolf.eu .

Golf e molto altro. Il divertimento è assicurato con il Family Open – Una festa di sport e divertimento. Dalle ore 9:00 alle 19:00 i bambini, con il supporto di educatori qualificati CONI e di tecnici federali, potranno svolgere discipline e attività ricreative, dinamiche e coinvolgenti come: tennis, padel, scherma, motonautica, mountain bike, dama, rapatennis e vi sarà un simulatore di pesca. Presente anche la Federazione Medico Sportiva Italiana per la divulgazione. Per un Open inclusivo ed entusiasmante, anche per i più piccoli che, grazie all’attrezzatura US KIDS e alle attività propedeutiche proposte, punta a far avvicinare sempre più bambini al mondo del golf.

Prove di golf gratuite con i maestri PGAI – All’ingresso del Villaggio Commerciale i maestri della PGAI saranno a disposizione per far provare il golf a tutti coloro che vorranno vivere l’emozione del primo swing. Per chi vorrà, registrandosi sul posto, anche una lezione di 15 minuti.

Informazioni per gli spettatori – Dal 27 al 30 giugno sarà disponibile un servizio navetta (andata e ritorno) dalla Stazione ferroviaria di Cervia-Milano Marittima (Rotonda Monsignor Mario Marini). Per questa e altre informazioni, visitare il sito www.openditaliagolf.eu .

Dal green alla spiaggia, il golf è ovunque e per tutti – Cervia e Milano Marittima sono tra le località di mare più amate della Riviera Romagnola e tra i luoghi più ricercati per quel che riguarda anche la movida. E in occasione dell’Open d’Italia si gioca a golf, anche sulla spiaggia. Infatti il Fantini Club si è trasformato in un “green” sulla spiaggia, con prove di golf gratuite, che si concluderanno domani, mercoledì 26 giugno.

L’Adriatic Golf Club Cervia – Nasce nel 1984 per volontà della Municipalità di Cervia e l’iniziativa e l’impegno di molti imprenditori turistici locali. Nel 2004, grazie alla sinergia tra il golfista professionista Baldovino Dassù e l’architetto Alvise Rossi Fioravanti, ai primi due percorsi di 9 buche se n’è aggiunto un altro che ha portato il Club alle attuali 27. Si snodano su un’area di quasi 100 ettari che costeggiano l’antica pineta e il mare, con un design innovativo ispirato ai links scozzesi.

I Partner dell’81° Open d’Italia presented by Regione Emilia-Romagna – L’81°Open d’Italia ha come Presenting Partner Istituzionale la Regione Emilia-Romagna. Come Partner Istituzionali: Ministero del Turismo; Ministro per lo Sport e i Giovani; Enit. E il supporto di: Rolex (Main Sponsor); Fideuram Intesa SanPaolo Private Banking (Official Bank); Enel (Official Sponsor); Kappa (Technical Sponsor); Technogym (Official Training Partner); Poste Assicura, Acqua S.Bernardo, Deloitte, Caffè Vergnano, Allegrini, APL Lavoro, Sharp (Official Supplier); Piva Group, Fantini Club, Noleggiare, Howden, Mirabilandia (Special Partner); Corriere dello Sport, Tuttosport, RDS (Media Partner). Official advisor: Infront Italy.

Croce Rossa Italiana Charity Partner – La Croce Rossa Italiana, che quest’anno celebra il 160° anno dalla fondazione, sarà il Charity Partner ufficiale dell’81° Open d’Italia presented by Regione Emilia-Romagna. All’Adriatic Golf Club di Cervia, sarà presente con stand informativi e collaborerà all’assistenza sanitaria durante la competizione.

