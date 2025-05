GOLF – Aguirre Izcue vola in testa al Memorial Giorgio Bordoni by Aon, Florioli è 2/o

Italian Pro Tour, ad Appiano Gentile (Como) gli spagnoli inseguono il quarto successo nella competizione inserita anche nel calendario dell’Alps

Tra gli azzurri bene il bergamasco, nella Top 10 anche Michetti e Giletta. Risale Vecchi Fossa Visita speciale a La Pinetina Golf Club: presenti anche Stefan De Vrij e Joaquin Correa, tra i campioni dell’Inter

Spagnoli protagonisti ad Appiano Gentile (Como) dove, con un secondo giro in 61 (-9), miglior parziale di giornata, su un totale di 126 (65 61, -14) colpi, Asier Aguirre Izcue è volato in testa alla classifica del Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon. Sul percorso de La Pinetina Golf Club, il 25enne iberico, che ha realizzato nove birdie, senza bogey, è risalito dalla 4/a posizione e precede in classifica l’azzurro Marco Florioli (65 64), 20enne di Bergamo, 2/o con 129 (-11) insieme all’irlandese Hugh Foley. In 4/a posizione con 130 (-10), un altro iberico, Javier Barcos, oltre al francese Victor Veyret e all’inglese Mason Essam. Nel primo torneo dell’Italian Pro Tour 2025, il circuito di gare nazionali e internazionali della Federazione Italiana Golf, con la collaborazione del Ministro per lo Sport e i Giovani e con il supporto dell’Official Advisor Infront Italy, Flavio Michetti è passato dalla 1/a alla 7/a piazza con 131 (-9) al fianco dello svizzero Luca Galliano. Nella Top 10, 9/i con 132 (-8), il piemontese Edoardo Giletta e il francese Nicolas Aparicio. Rimonta Jacopo Vecchi Fossa. Il 31enne di Reggio Emilia, che ha siglato sette birdie, con un bogey, con un round in 64 (-6) su un totale di 133 (-7), si è reso protagonista di una rimonta che lo ha visto passare dalla 33/a alla 11/a posizione. Prodezza del giovane amateur Riccardo Cavina. Tesserato per il Golf Club Le Fonti, nel giorno del suo 22esimo compleanno ha realizzato un albatross alla buca 8 (par 5). E a proposito di dilettanti, Gianluca Perna (Croara Golf Club) ha superato il taglio con uno score di 136 (-4) ed è 22/o. Mentre è finita, dopo 36 buche, la gara di Mattia Comotti (76/o con 141, +1), campione uscente.

Il torneo, arrivato all’undicesima edizione, ha il patronato di Regione Lombardia ed è già stato vinto per tre volte da giocatori spagnoli. La prima impresa porta la firma di Borja Virto (2014), la seconda di Sebastian Garcia Rodriguez (2019). Mentre Angel Hidalgo Portillo ha calato il tris nel 2021 (nel 2020 la competizione non si è disputata per via dell’emergenza epidemiologica da Covid-19). Il record di sei successi lo vanta però l’Italia grazie alle affermazioni di Andrea Perrino (2015), Stefano Pitoni (2016), Marco Crespi (2017), Guido Migliozzi (2018), Gregorio De Leo (2022) e Mattia Comotti (2024). Nel 2023 l’acuto dell’olandese Kiet Van der Weele.

Stefan De Vrij e Joaquin Correa, a La Pinetina Golf Club anche due campioni dell’Inter – Dal rettangolo verde al green, dal calcio al golf. Visita speciale a La Pinetina Golf Club dove Stefan De Vrij e Joaquin Correa, che con l’Inter hanno da poco raggiunto la finale di Champions League superando il Barcellona, accompagnati dal preparatore atletico del club nerazzurro, Fabio Ripert, si sono esibiti sul putting green sotto l’attenta guida di Roberto Zappa e Alberto Binaghi, rispettivamente Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali della FIG e Commissario Tecnico della Squadra Nazionale Maschile. Presente anche il Direttore dell’Italian Pro Tour, Alessandro Rogato. De Vrij, Correa e Ripert, appassionati di golf, hanno guardato da vicino alcune giocate dei big del Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon. Dopo l’allenamento odierno, dunque, qualche ora di relax sul green per loro, alla scoperta di uno sport inclusivo e coinvolgente.

Il mondo del Golf, alla scoperta delle sue professioni – Interesse, entusiasmo, partecipazione e divertimento a tutto tondo nel circolo lombardo. Tre classi del “Liceo Scientifico a indirizzo Sportivo e delle Scienze applicate allo Sport dell’Istituto Sant’Elia di Cantù” hanno scoperto il golf in tutte le sue forme. Dalle prove in campo alle opportunità lavorative che questo sport può offrire. Anche grazie all’offerta formativa delle tre sezioni della Scuola Federale: Professionisti, Superintendent e Greenkeeper, Segretari e Direttori dei Golf Club. Accompagnati dal loro Preside, Lucio Benincasa, e dai Professori Maddalena Buono, Giuseppe Umbo e Nicolò Frigerio, hanno preso parte a una presentazione delle tante professioni che ruotano intorno al golf. A fare gli onori di casa il Direttore de La Pinetina Golf Club, Simone Laureti. Sono poi intervenuti: Alessandro Rogato, Direttore dell’Italian Pro Tour; Federica Castellari, Presidente dell’Associazione Italiana Tecnici di Golf (AITG); Davide Santagostino, Consigliere FIG Lombardia, Direttore dell’Ambrosiano Golf Club e membro dell’AITG; Mariano Merlano, Vicepresidente dell’AITG. Presente all’incontro anche Walter Gorla, Tesoriere e Consigliere dell’AITG nonché Direttore del Golf Club Carimate. Il tutto nel segno del Progetto “Golf a Scuola” organizzato dalla Federazione Italiana Golf (FIG), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministro per lo Sport e i Giovani e con il sostegno dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale.

Le interviste –

Asier Aguirre Izcue: “Un ottimo giro, positivo sotto ogni punto di vista. Il percorso è preparato alla perfezione e bisogna attaccare. Sarebbe ovviamente bellissimo vincere, sicuramente nell’ultimo e decisivo round scenderò in campo per dare battaglia. Mi piace tantissimo la cucina italiana, ma rispetto alla pizza scelgo sempre la paella”.

Marco Florioli: “Tre colpi da leader non sono poi così tanti. Si può fare, certamente dovrò dare il massimo ma sono felice di come ho giocato. Importante, inoltre, è stato salvare il par alla 18, l’ultima buca di giornata”.

Jacopo Vecchi Fossa: “Ho giocato bene, sono contento. Peccato per quel bogey alla 15. Sto lavorando al meglio, sicuramente l’obiettivo stagionale è quello di conquistare una ‘carta’ per il Challenge Tour. Per quel che riguarda questo torneo, bisogna essere precisi sui green e ‘caldi’ con il putt”.

Formula di gara e montepremi – Il Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon si disputa sulla distanza di 54 buche. Il montepremi è di 42.500 euro, con prima moneta di 6.200 euro.

Il percorso – La Pinetina Golf Club si estende su settanta ettari di verde immersi nel Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate con i suoi boschi di pini silvestri, betulle, querce e castagni. Il percorso si snoda su un terreno molto ondulato proponendo differenti situazioni di gioco, insieme a incantevoli scorci panoramici con vista sul Monte Rosa, sulle Prealpi lombarde e, nelle giornate più limpide, sugli Appennini.

I partner – L’Italian Pro Tour ha il supporto di Fideuram Intesa SanPaolo Private Banking (Official Bank); Enel (Official Sponsor); Kappa (Technical Supplier); Poste Assicura (Official Supplier); Official advisor: Infront Italy.

