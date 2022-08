GOLF Alessandra Fanali ha vinto lo Stage 1 della LPGA and Epson Tour Qualifying School

L’azzurra ha rimontato nel giro finale dal terzo posto. Ha superato il turno anche l’altra dilettante Angelica Moresco

Continua l’ottimo momento del golf femminile azzurro. Al successo di Alessia Nobilio nell’English Women’s Stroke Play Championship è seguito quello di Alessandra Fanali nello Stage 1 del “LPGA and Epson Tour Qualifying School”, la quale è stata ammessa allo Stage 2 insieme ad Angelica Moresco (45ª), in un week end particolarmente positivo per le dilettanti italiane. Una ulteriore testimonianza di un movimento in continua crescita e dell’impegno della Federazione Italiana Golf, di cui è Presidente Franco Chimenti, particolarmente attenta, insieme allo staff tecnico, nel mettere in condizioni gli atleti di esprimersi sempre al meglio.

Al Mission Hills Country Club, sul percorso del Dinah Shore Tournament Course (par 72) a Rancho Mirage in California, Alessandra Fanali ha concluso la sua grande prestazione con 274 (69 67 69 69, -14) colpi precedendo di misura altre due amateur, la thailandese Natthakritta Vongtaveelap e la colombiana Valery Plata, entrambe seconde con 275 (-13). In quarta posizione con 276 (-12) la coreana Bi Shin e la sudafricana Kaleigh Telfer, leader dopo tre turni insieme alla francese Anais Meyssonnier, sesta con 277 (-11). Angelica Moresco ha terminato con 284 (67 74 74 69, -4) colpi, mentre è uscita al taglio dopo 54 buche Clara Manzalini (219, +3).

Alessandra Fanali è rimasta sempre nelle prime posizioni fino a rimontare dal terzo al primo posto nel round conclusivo con un parziale di 69 (-3, quattro birdie e un bogey). Nei quattro giri, tutti sotto i 70 colpi, ha segnato complessivamente un eagle, 17 birdie e cinque bogey.

Le dichiarazioni – “Sono molto emozionata” ha detto al termine della gara la 23enne di Alatri, tesserata per il Marco Simone G&CC dove si svolgerà la Ryder Cup 2023. “Non mi rendo ancora conto di quanto accaduto, ma era quello che sognavo da quando avevo 12 anni. Ho iniziato il giro con molta tranquillità, ho realizzato due birdie ai par cinque che mi hanno reso tutto più facile e mi sono divertita. Ci si sente proprio bene dopo una prova così”.

Alessandra Fanali, da molti anni in maglia azzurra, si è laureata in Sports Business all’Arizona State University negli USA. Ha ottenuto numerose vittorie in carriera e a giugno ha sfiorato il successo nel Ladies Italian Open presented by Regione Piemonte, superata al playoff dalla svizzera Morgane Metraux.

Allo Stage 2 sono state ammesse 106 giocatrici. Si terrà a Venice, in Florida, dal 18 al 21 ottobre al Plantation Golf & Country Club (Bobcat e Panther courses). La finale della Qualifying School avrà luogo a dicembre.

