GOLF Alps Tour: Red Sea Little Venice Open 2022, vince l’amateur Guillamoundeguy. Mazzoli e Fortini 5/i

In Egitto il giovane francese s’impone davanti allo spagnolo Jorge Maicas. Mazzoli resta leader dell’ordine di merito

Oihan Guillamoundeguy ha vinto il Red Sea Little Venice Open 2022, torneo dell’Alps Tour – il terzo circuito europeo maschile – che si è disputato sul percorso B&C del Sokhna Golf Club, a Suez in Egitto. Il giovane amateur francese si è imposto con un totale di 192 (65 64 63, -24) colpi davanti allo spagnolo Jorge Maicas, secondo con 200 (-16). Tra gli italiani, ottimo quinto posto, con 202 (-14), per Stefano Mazzoli (71 64 67), vincitore dell’Ein Bay Open la scorsa settimana e del Red Sea Little Venice Open nel 2020, e per Giacomo Fortini (67 69 66). Buona anche la prova del dilettante Flavio Michetti: il classe 2004, dopo il 21/o posto all’Ein Bay Open, ha chiuso 14/o con 204 (69 69 66, -12), al pari di Andrea Romano (69 69 66), del campione uscente Luca Cianchetti (67 67 70) e di Andrea Saracino (67 66 71). Chiudono la Top 20 Cristiano Terragni (69 69 67) e Federico Livio (66 67 72), 20/i con 205 (-11).

Mazzoli si conferma leader dell’ordine di merito – Inizio di stagione da protagonista per Stefano Mazzoli. Il lombardo, dopo aver conquistato il titolo nell’evento di apertura, conferma l’ottimo stato di forma. La top five gli permette di conservare la leadership dell’ordine di merito, ponendo così le basi per compiere il salto sul Challenge Tour, obiettivo sfumato solo per pochi punti nel 2021.

Primo titolo per Guillamoundeguy – Oihan Guillamoundeguy, transalpino nato il 19 novembre 2004, firma il primo successo in carriera sul terzo circuito maschile europeo. Essendo un amateur, però, non può incassare la prima moneta di 5.800 euro, che andrà al secondo classificato Jorge Maicas, su un montepremi complessivo di 40.000 euro.

Nuova tappa in Egitto – L’Alps Tour, per il terzo appuntamento stagionale, resterà in Egitto, ma si sposterà al Cairo, sul percorso del New Giza Golf Club per il New Giza Open 2022, in programma dal 4 al 6 marzo.

