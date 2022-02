GOLF Bain’s Whisky Cape Town Open, vince JC Ritchie. Manassero chiude 8/o

Il sudafricano bissa il successo del 2021 grazie ad un birdie all’ultima buca. Secondo posto per il belga Christopher Mivis

Juan Carlo Ritchie ha vinto per il secondo anno consecutivo il Bain’s Whisky Cape Town Open, torneo del Challenge Tour giocato in Sudafrica e organizzato in combinata con il Sunshine Tour. L’evento, che si è svolto sui percorsi del Rondebosch GC e del Royal Cape GC (unico campo di gara del terzo e quarto round), ha visto in gara quattro italiani: il migliore è stato Matteo Manassero, che ha centrato un buon 8/o posto con uno score di 275 (66 72 67 70, -13) colpi. Lorenzo Scalise, Jacopo Vecchi Fossa e Aron Zemmer, invece, non hanno superato il taglio chiudendo rispettivamente 68/o con 141 (72 69, -3), 111/o con 143 (73 70, -1) e 187/o con 149 (75 74, +5).

Dopo il Dimension Data Pro-Am, manifestazione che ha dato il via alla stagione del Challenge Tour 2022, il secondo circuito europeo maschile è proseguito con il Bain’s Whisky Cape Town Open (la seconda di sei gare consecutive in Sudafrica). Ad imporsi è stato, proprio come nel 2021, JC Ritchie. Lo scorso anno il sudafricano vinse al play-off davanti al connazionale Jacques Blaauw. Questa volta, invece, non è servito lo spareggio, perché il 27enne di Standerton (compirà 28 anni il prossimo 24 febbraio), si è aggiudicato il trofeo grazie ad un birdie all’ultima buca e con un totale di 270 (69 66 67 68, -18), superando in extremis il belga Christopher Mivis, secondo con 271 (-17).

Con questo successo, JC Ritchie sale a tre titoli conquistati sul Challenge Tour dopo quelli ottenuti proprio lo scorso anno al Bain’s Whisky Cape Town Open e nel 2020 al Limpopo Championship. Diventano nove, invece, le vittorie sul Sunshine Tour. Il sudafricano classe 1994 incassa un assegno di 34.846,26 euro su un montepremi complessivo di 250.000 dollari.

