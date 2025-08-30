GOLF – Campionato Internazionale d’Italia Under 18: successo di Natalia Aparicio

Sul percorso di Golf Club Villa Condulmer la vincitrice ha prevalso in uno spareggio a tre con Maria Sole Albini e con la francese Lily Rietter

Successo azzurro nelCampionato Internazionale d’Italia Femminile Under 18 sul percorso del Golf Club Villa Condulmer (par 71), a Mogliano Veneto (TV). Lo ha firmato Natalia Aparicio, portacolori dell’Asolo Golf Club, con 209 (67 72 70, -4) colpi, che ha concluso il torneo alla pari con Maria Sole Albini (70 72 67, Royal Park I Roveri) e con la francese Lily Reitter (71 68 70), la quale si è da poco imposta nel R&A Girls’ Amateur Championship, e poi le ha superate nello spareggio.

Non è entrata nel playoff per un solo colpo Gemma Simeoni (Madonna di Campiglio), quarta con 210 (-3) insieme alla norvegese Ella Ingebretsen, al vertice nel secondo round. Al sesto posto con 211 (-2) la transalpina Axelle Guillemard, al settimo con 212 (-1) Giulietta Bertero (Torino), Guia Vittoria Acutis (Castelconturbia) e la svizzera Martin Axelle, all’11° con 214 (+1) Laetitia Bona Fedeli (Villa Condulmer) e al 15° con 216 (+3) Ginevra Tassoni Teg (Ambrosiano).

E’ la settima vittoria stagionale dei dilettanti italiani in campo internazionale, a conferma della qualità di tutto il movimento, la quarta in sette edizioni dell’evento dopo quelle di Noa Zocco (2024), Anna Zanusso (2018) e Benedetta Moresco (2019).

Natalia Aparicio. 18enne nata a Lima (Perù), da tempo in maglia azzurra, vanta tra i suoi titoli l’individuale nell’European Young Masters e il Campionato Nazionale Ragazze/Trofeo Silvio Marazza, entrambi nel 2023.

Com. Stam.- Federgolf