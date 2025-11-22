GOLF – Campionato Nazionale Open: Zemmer batte Vecchi Fossa e cala il bis

Aron Zemmer ha vinto con 271 (70 70 63 68, -17) colpi il Campionato Nazionale Open disputato sul percorso del Golf Nazionale (par 72) a Sutri (VT) superando di misura Jacopo Vecchi Fossa, secondo con 272 (-16), e concedendo il bis dopo il titolo nel 2022.

L’85ª edizione dell’evento, il più longevo nel calendario italiano, ha concluso la stagione dell’Italian Pro Tour, il circuito delle gare nazionali e internazionali organizzato dalla Federazione Italiana Golf, con la collaborazione del Ministro per lo Sport e i Giovani e con il supporto dell’Official Advisor Infront Italy, articolato su cinque tornei di notevole successo.

In terza posizione con 278 (-10) Andrea Romano e Marco Florioli, in quinta con 279 (-9) Mattia Comotti e in sesta con 280 (-8) Lucas Nicolas Fallotico e l’azzurro Carlo Roman, 17enne veronese tesserato per il Golf Club Verona, premiato quale miglior dilettante. Più indietro Manfredi Manica e Alessandro Nodari, ottavi con 281 (-7), Lorenzo Gagli, Alessio Scaramastra e Leonardo Iacovitti, decimi con 282 (-6). Al 40° posto con 298 (+10) Michele Reale, primo Seniores.

Nel round conclusivo è stata corsa a due tra gli assoluti protagonisti, che erano alla pari in vetta dopo tre turni. Zemmer, 35enne di Bolzano, è partito molto forte e con cinque birdie su dieci buche si è portato avanti di tre colpi, poi Vecchi Fossa (69, -3), 31enne di Reggio Emilia, ha accorciato le distanze con il terzo dei suoi tre birdie (senza bogey) di giornata. Il leader gli ha lasciato un’opportunità con il suo unico bogey (68, -4) alla buca 17, che il rivale non ha saputo sfruttare alla 18, sbagliando un corto putt per andare al playoff.

Aron Zemmer, oltre ad aver raddoppiato il titolo, si è imposto anche nello Stage 2 della Qualifying School del DP World Tour nel 2019 al Club de Golf Bonmont di Tarragona, in Spagna. Da sei stagioni è sull’HotelPlanner Tour, dove complessivamente in carriera è sceso in campo per 134 volte e in cui quest’anno ha ottenuto una top ten. Per lui un assegno di 7.250 euro su un montepremi di 50.000 euro.

Jacopo Vecchi Fossa, che ha fatto sua la gara nel 2018 e nel 2021, vanta anche due vittorie nel PGA Championship (2019, 2023) e cinque sull’Alps Tour dove grazie alle ultime due nel 2025 si è classificato secondo nella money list e ha ottenuto il passaggio sull’HotelPlanner Tour 2026.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato: Stefano Frigeri, Vicepresidente Vicario della Federazione Italiana Golf; Andrea Vaccaro, Consigliere FIG in rappresentanza degli Atleti Professionisti e Vicepresidente della Commissione Nazionale Atleti CONI.

L’intervista

Aron Zemmer: “Sono davvero soddisfatto, è bello tornare a vincere, per la seconda volta, un torneo così importante e dalla lunga tradizione. Voglio ringraziare tutto lo staff tecnico federale, per il supporto datomi quest’anno, ma anche i greenkeeper che, con il loro grande e importante lavoro, hanno permesso ai giocatori in campo di esibirsi su un percorso che si è dimostrato eccellente”.

