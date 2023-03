GOLF – Challenge Tour: vince a sorpresa Chouhan, 4° Scalise, 8° Pavan, 11° Gagli

Nel Duncan Taylor Black Bull Challenge l’indiano ha lasciato a due colpi Ashley Chesters e Victor Pastor. Per Scalise è il terzo piazzamento consecutivo tra i primi cinque

Lorenzo Scalise ha offerto ancora un’ottima prova classificandosi quarto con 272 (68 68 65 71, -16) colpi nel Duncan Taylor Black Bull Challenge, il torneo del Challenge Tour che si è concluso sul percorso del Karnataka Golf Association (par 72), a Bangalore in India, con il successo a sorpresa, ma meritato, dell’indiano Om Prakash Chouhan (268 – 70 67 66 65, -20).

Scalise è terminato tra i top 5 per la terza gara consecutiva in un contesto nel quale si sono messi in evidenza anche Andrea Pavan, ottavo con 276 (-12) e al secondo piazzamento stagionale tra i migliori dieci, e Lorenzo Gagli, 11° con 277 (-11). Note positive pure per Stefano Mazzoli, 21° con 279 (-9), e per Matteo Manassero, 27° con 280 (-8).

In classifica hanno occupato il secondo posto con 270 (-18) l’inglese Ashley Chesters e lo spagnolo Victor Pastor, il quinto con 273 (-15) lo svedese Rikard Karlberg, vincitore di un Open d’Italia (2015), e il sesto con 274 (-14) il gallese Oliver Farr e lo scozzese Craig Howie.

Om Prakash Chouhan, 36 anni, ha ottenuto il primo titolo sul circuito dopo una carriera senza guizzi sull’Asian Tour dove non ha mai vinto e in cui è giunto per cinque volte entro i dieci. Ha inseguito pazientemente Chesters e, dopo averlo raggiunto, lo ha costretto alla resa con due birdie a chiudere per il 65 (-7, sette birdie) vincente. Per la prodezza ha ricevuto un assegno di 44.337 euro su un montepremi di circa 278.000 euro (300.000 dollari la cifra ufficiale).

Scalise, leader dopo tre giri, ha realizzato un 71 (-1) con tre birdie e due bogey. Si è espresso al meglio nella fase centrale del torneo con 52 buche di fila senza bogey, dalla nona nel round d’apertura alla sesta nel quarto. E’ salito dalla decima alla sesta piazza nella Road To Mallorca (ordine di merito). Pavan (68 70 69 69) ha firmato un parziale di 69 (-3) con cinque birdie e due bogey e hanno segnato un 71 (-1) Gagli (68 70 68 71) con quattro birdie e tre bogey e Mazzoli (67 68 73 71) con quattro birdie, un bogey e un doppio bogey. Manassero (67 71 72 70) ha girato in 70 (-2) con cinque birdie e tre bogey. E’ uscito al taglio Gregorio De Leo, 70° con 142 (72 70, -2).

