GOLF – Da Molinari a Manassero, 4 azzurri in Scozia sfidano Scheffler e McIlroy

Da F. Molinari a Manassero, quattro azzurri in Scozia sfidano Scheffler e McIlroy ISCO Championship, Pavan in gara negli Stati Uniti Dal 10 al 13 luglio lo show è doppio con i tornei organizzati in combinata da DP World e PGA Tour

Genesis Scottish Open con quattro azzurri e otto tra i migliori dieci giocatori al mondo – Otto tra i migliori dieci giocatori al mondo, un montepremi di 9.000.000 di dollari, gli ultimi tre posti per il The Open, quattro azzurri e molto altro. Promette spettacolo il Genesis Scottish Open, secondo torneo delle Rolex Series del DP World Tour 2025 organizzato in combinata, per il quarto anno consecutivo, con il PGA Tour. In programma dal 10 al 13 luglio a North Berwick, località balneare della Scozia sud-orientale, vedrà in campo campionissimi della disciplina. Per quel che riguarda la Top 10 del world ranking ecco Scottie Scheffler (numero 1), Rory McIlroy (secondo e vincitore dell’evento nel 2023), Xander Schauffele (terzo e a segno nel 2022), Justin Thomas (quarto), Collin Morikawa (quinto), John Michael Spaun Jr. (ottavo e campione, quest’anno, dello US Open), Ludvig Aberg (nono) e Sepp Straka (decimo). L’Italia è pronta a calare il poker in Scozia con Francesco Molinari (runner up nel 2012), Matteo Manassero (alla prima gara da papà dopo la nascita della figlia Maddalena), Francesco Laporta (reduce da tre piazzamenti consecutivi tra i migliori dieci) e Guido Migliozzi (chiamato a riscattare le ultime uscite al taglio) pronti a dare battaglia.

Arrivato alla 43esima edizione, l’evento per la settima volta di fila si giocherà al The Renaissance Club dove, lo scorso anno, lo scozzese Robert MacIntyre (già secondo nel 2023) riuscì a firmare l’impresa davanti al pubblico di casa eguagliando il record del percorso (262, -18) e superando di un solo colpo l’australiano Adam Scott. Al vincitore andrà un assegno di 1.530.000 dollari (il 17% del montepremi complessivo). Saranno nove i past winner in gara. Con McIlroy, Schauffele e MacIntyre anche Aaron Rai (2020), Bernd Wiesberger (2019), Brandon Stone (2018), Alex Noren (2016), Justin Rose (2014) e il capitano del Team Europe alla prossima Ryder Cup (26-28 settembre a Bethpage, negli Usa), Luke Donald (2011). Nel field, inoltre, sei campioni della FedEx Cup: Brandt Snedeker (2012), McIlroy (2016, 2019, 2022), Thomas (2017), Rose (2018), Hovland (2023) e Scheffler (2024).

Lo scorso anno Manassero ha chiuso la competizione al 15/o posto, con due bogey nelle ultime tre buche che non gli hanno permesso di stanziarsi tra i migliori. Mentre Chicco Molinari non è andato oltre il 46° recuperandone però quindici nel round finale grazie a un giro in 66 (-4) colpi. In palio anche gli ultimi tre posti disponibili per il The Open (17-20 luglio a Portrush, in Irlanda del Nord) e punti fondamentali per qualificarsi alla Ryder Cup. Scheffler, che è anche il leader della FedEx Cup, insegue il quarto successo stagionale in una rassegna chiusa al terzo posto nel 2023. Sempre nella Top 25 in 14 gare disputate nel 2025, l’americano è reduce da 9 Top 10 consecutive. Nell’albo d’oro anche un successo azzurro firmato da Edoardo Molinari nel 2010.

Il torneo live su Sky Sport Golf – Il Genesis Scottish Open verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Golf (canale 206), e in streaming su NOW, con collegamento ai seguenti orari: giovedì 10 e venerdì 11 luglio, dalle ore 9:30 alle 20:00. Sabato 12 e domenica 13 luglio dalle 11:00 alle 21:00.

ISCO CHAMPIONSHIP, PAVAN IN GARA NEGLI USA – Lo show è doppio questa settimana, con il PGA Tour e il DP World Tour che organizzano in combinata, sempre dal 10 al 13 luglio, anche l’ISCO Championship. In programma a Louisville, nel Kentucky, vedrà tra i protagonisti Andrea Pavan. Il torneo, che ha debuttato nel 2015 (vinse lo statunitense Scott Piercy) sul massimo circuito americano, dal 2018 si è sempre disputato al Keene Trace Golf Club di Lexington mentre, quest’anno, andrà in scena sul percorso dell’Hurstbourne Country Club. Saranno 156 i concorrenti, di cui 50 del DP World Tour. In palio un montepremi di 4.000.000 di dollari, di cui 720.000 andranno al vincitore.

Sarà una settimana da ricordare per Nick Watney. Il 44enne californiano, che vanta 5 vittorie (l’ultima nel 2012) sul PGA Tour, festeggerà la sua gara numero 500 sul circuito Usa. Mentre Jackson Koivun, leader del world amateur golf ranking, celebrerà la sua settima apparizione sul tour, la quinta stagionale, dopo l’11° posto ottenuto al John Deere Classic vinto la scorsa settimana da Brian Campbell abile a superare al play-off l’argentino Emiliano Grillo, tra i big dell’ISCO Championship 2025. Tra le promesse del futuro, riflettori puntati pure sul 16enne Miles Russell. Mancino, nato a Jacksonville Beach, in Florida, nel 2020 (20° nel LECOM Suncoast Classic) si è distinto come più giovane a superare il taglio sul Korn Ferry Tour.

L’ISCO Championship è il 32° evento della regular season del PGA Tour. Ne mancano solamente quattro all’inizio dei Play-offs della FedEx Cup e l’occasione, per guadagnarsi un posto tra i migliori 70, è ghiotta.

L’evento in diretta su Discovery Plus ed Eurosport 2 – L’ISCO Championship verrà trasmesso in diretta su Discovery Plus ed Eurosport 2, da giovedì 10 a domenica 13 luglio, dalle ore 10:00 all’1:00.

Com. Stam. + fot Fedegolf

Matteo MANASSERO PH Federgolf

Francesco LAPORTA PH Federgolf

Guido MIGLIOZZI PH Federgolf