GOLF Da Scheffler a McIlroy, sfida show al PGA Championship LET: Fanali, Nobilio e Zanusso al Dutch Ladies Open

È tutto pronto a Charlotte per la 107ª edizione del PGA Championship. Secondo dei quattro Major maschile, si giocherà dal 15 al 18 maggio nel North Carolina. Il torneo, per la prima volta dal 2017, tornerà a disputarsi sul percorso del Quail Hollow Club teatro, nel 2022, della Presidents Cup. In campo ci saranno tutti i big del golf mondiale, compresi 49 tra i migliori 50 al mondo (unico assente Billy Horschel che si è da poco sottoposto a un intervento chirurgico all’anca).

Da Scottie Scheffler, leader del world ranking, a Rory McIlroy, secondo e già vincitore, quest’anno, del The Masters (e di altre due gare del PGA Tour, l’AT&T Pebble Beach Pro-Am e il The Players Championship). Da Xander Schauffele, che difenderà il titolo conquistato nel 2024, a Collin Morikawa, a segno nel 2020. Questi e molti altri i campioni che si affronteranno in un evento storico conquistato, per la prima volta, nel 1916 dall’inglese Jim Barnes poi a segno anche nel 1919.

Il nordirlandese McIlroy su questo campo ha già trionfato quattro volte (2010, 2015, 2021 e 2024) in quello che, fino allo scorso anno, veniva chiamato Wells Fargo Championship (oggi Truist Championship). Dopo 11 anni di digiuno, McIlroy quest’anno ad Augusta ha coronato il sogno di completare il Grande Slam tornando a imporsi in un Major. Ora, il 36enne di Holywood sogna il tris di successi nel PGA Championship già suo nel 2012 e nel 2014. Ma dovrà fare i conti anche e soprattutto con Scheffler. L’americano, medaglia d’oro ai Giochi di Parigi, recentemente ha dominato la scena nel THE CJ Cup Byron Nelson eguagliando il record di punteggio più basso, su 72 buche, nella storia del PGA Tour.

Ma i riflettori saranno puntati pure su Justin Thomas, numero 5 al mondo e ultimo ad aver alzato al cielo su questo campo, nel 2017, il Wannamaker Trophy (suo pure nel 2022) simbolo della competizione. Per l’australiano Adam Scott questa sarà invece la 95ª partecipazione consecutiva ad un Major a partire dal The Open 2001. Solo Jack Nicklaus, l’Orso d’oro del golf, ha giocato più di 100 Major (esattamente 146) di fila.

Saranno invece 15 le stelle della LIV Golf in gara, a partire dal californiano Bryson DeChambeau, runner up nel 2024 e quest’anno quinto al The Masters, e Brooks Koepka, ultimo ad aver vinto consecutivamente il PGA Championship (nel 2018 e nel 2019) e tre volte campione della rassegna da lui dominata anche nel 2023. C’è attesa, inoltre, per Jon Rahm, Dustin Johnson e Joaquin Niemann, attuale numero 1 dell’ordine di merito della Superlega araba. Dopo il secondo posto al The Masters, punta in alto anche un altro emblema del golf europeo, l’inglese Justin Rose.

Il torneo in diretta su Sky e in streaming su NOW – Il PGA Championship verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW, con collegamento ai seguenti orari: giovedì 15 e venerdì 16 maggio, dalle ore 14:00 all’1:00. Sabato 17 dalle 16:00 all’1:00 e, domenica 18, dalle 15 all’1:00 con diretta, dalle 23:00, anche su Sky Sport Uno.

LET: FANALI, NOBILIO E ZANUSSO AL DUTCH LADIES OPEN – Primo evento in Europa per il Ladies European Tour, dopo sette tornei in giro per il mondo, l’ultimo in Corea del Sud. Si disputa in Olanda dal 16 al 18 marzo il Dutch Ladies Open sul percorso del Goyer Golf & Country Club, a Eemnes, dove saranno in campo Alessandra Fanali, Alessia Nobilio e Anna Zanusso.

Nel field, tra le favorite, l’inglese Mimi Rhodes, numero uno dell’ordine di merito e due successi in stagione, la francese Perrine Delacour (n. 3, un titolo), l’indiana Diksha Dagar (n. 7), la svedese Kajsa Arwefjall (n. 9) e l’irlandese Lauren Walsh (n. 10) in un contesto con tante altre concorrenti in grado di rendere molto vivace il torneo. Ricordiamo le inglesi Bronte Law, Liz Young e Amy Taylor, vincitrice del Ladies Italian Open (2024), l’australiana Kirsten Rudgeley, le tedesche Alexandra Forsterling e Chiara Noja, la ceca Sara Kouskova, le francesi Nastasia Nadaud e Ariane Klotz, la slovena Pia Babnik e l’ecuadoriana Daniela Darquea. Particolarmente motivate le giocatrici di casa Anne Van Dam, Lauren Holmey e Zhen Bontan e da seguire la messicana Alejandra Llaneza, 36enne di Mexico City, due titoli sull’Epson Tour e anni trascorsi sul LPGA Tour, al via con un invito.

Tra le azzurre Alessandra Fanali, 25enne di Alatri, ha raccolto punti per il ranking (14ª) nelle ultime sei uscite con un ottimo secondo posto nel Ford Women’s NSW Open, mentre Alessia Nobilio, 23enne di Milano, è sempre andata a premio nelle cinque gare disputate. Cammino altalenante per Anna Zanusso, 25enne di Castelfranco Veneto, però con tre piazzamenti tra il 17° e il 22° posto. Il montepremi è di 330.000 euro.

Com. Stam. + foto Federgolf