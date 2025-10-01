GOLF – DP World Tour con trio azzurro. PGA Tour con Manassero e F. Molinari

Fleetwood, Fitzpatrick, Hatton e MacIntyre in gara nell’Alfred Dunhill Links Championship insieme a Migliozzi, Laporta e Pavan. Al torneo, con formula pro-am a coppie, anche celebrità come Michael Douglas e Andy Murray PGA Tour: Manassero e F. Molinari al Sanderson Farms Championship

Quattro stelle del Team Europe alla Ryder Cup 2025 in campo in Scozia – Gli inglesi Tommy Fleetwood, Matt Fitzpatrick, Tyrrell Hatton e lo scozzese Robert MacIntyre, quattro tra i protagonisti del trionfo europeo alla Ryder Cup 2025 di Farmingdale (New York), saranno i giocatori più attesi dell’Alfred Dunhill Links Championship. Torneo del DP World Tour, si giocherà dal 2 al 5 ottobre in Scozia. Con formula pro-am a coppie (un professionista e un dilettante), classifica a squadre e individuale, si disputerà su tre differenti campi: l’Old Course di St. Andrews, il Carnoustie Golf Links di Carnoustie e il Kingsbarns Golf Links di Kingsbarns.

L’Italia cala il tris con Migliozzi, Laporta e Pavan – Con Guido Migliozzi, Francesco Laporta e Andrea Pavan l’Italia cercherà l’impresa nell’evento dei cosiddetti “Back 9” del massimo circuito europeo maschile che metterà in palio 5.000.000 di dollari.

Quanti campioni nel field – A difendere il titolo sarà proprio Hatton. Stella della LIV Golf, la Superlega araba, nel 2024 si è distinto come primo ad aver vinto per tre volte l’Alfred Dunhill Links Championship, suo anche nel 2016 e nel 2017. Tra i past winner c’è pure Fitzpatrick (2023). Mentre Fleetwood si è classificato secondo nel 2018 e MacIntyre, che ha ottenuto tre piazzamenti nella top 25, compreso un 20° posto nel 2022, punta a diventare il quarto scozzese, dopo l’ultima impresa firmata nel 2005 da Colin Montgomerie, a imporsi nella competizione.

Nel field, inoltre, altri campioni come gli americani Dustin Johnson, Brooks Koepka, Patrick Reed, Tony Finau e Bubba Watson, l’australiano Cameron Smith. E ancora: l’inglese Danny Willett (vincitore nel 2021), l’irlandese Padraig Harrington (due successi, nel 2002 e nel 2006), il tedesco Martin Kaymer (a segno nel 2010), il sudafricano Louis Oosthuizen. Riflettori puntati pure sui britannici Harry Hall e Marco Penge, sullo spagnolo David Puig, sul danese Rasmus Neergaard-Petersen e sul nordirlandese Tom McKibbin. Occasione da ricordare per il belga Nicolas Colsaerts e lo scozzese Marc Warren, entrambi alla gara numero 500 sul DP World Tour.

Gli azzurri inseguono i play-off del DP World Tour – Al primo evento dei play-off del circuito, l’Abu Dhabi HSBC Championship (6-9 novembre), a cui prenderanno parte i migliori 70 (a scalare) della “Race to Dubai”, mancano soltanto quattro gare. Per quel che riguarda gli azzurri, Laporta, 34enne di Castellana Grotte (Bari), è 54° davanti al 28enne vicentino Guido Migliozzi, 69° e in forte risalita dopo il 5° posto nel recente Open de France. Più indietro Andrea Pavan, 36enne di Roma, 90°.

Da Michael Douglas ad Andy Murray, quante celebrità in gara – Dai big del green alle celebrità. Tantissime quelle in gara. Da Bill Murray, alla decima apparizione nell’evento, ad altre star del cinema come Michael Douglas, Matthew Goode e Kathryn Newton. Senza dimenticare grandi dello sport come Wayne Gretzky, Kelly Slater, Andy Murray, Steve Redgrave e molti altri.

La formula – Si gioca sulla distanza di 72 buche. I concorrenti si alterneranno sui tre percorsi di gara e il taglio arriverà dopo il terzo round. Saranno ammessi a quello conclusivo, in scena sul mitico Old Course, i primi 60 pro della classifica individuale e le migliori 20 coppie di quella a squadre, oltre ai pari merito con l’ultimo punteggio utile di qualifica.

Il torneo in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW – L’Alfred Dunhill Links Championship sarà trasmesso su Sky Sport Golf e in streaming su NOW con collegamenti ai seguenti orari: giovedì 2 ottobre, venerdì 3 e sabato 4, dalle ore 13 alle ore 18; domenica 5, dalle ore 12,30 alle ore 18.

PGA TOUR: MANASSERO E F. MOLINARI AL SANDERSON FARMS CHAMPIONSHIP – Matteo Manassero e Francesco Molinari, che ha fatto parte come vice capitano del Team Europe vittorioso la scorsa settimana nella Ryder Cup, tornano sul PGA Tour per affrontare una delle ultime gare dell’anno che sono particolarmente importanti.

Infatti il Sanderson Farms Championship (2-5 ottobre) è il secondo dei sette eventi della serie denominata FedExCup Fall nella quale prendono punti solo i concorrenti classificati dal 51° posto in poi nella FedexCup. Dopo lo RSM Classic (20-23 novembre), coloro che termineranno entro la 125ª piazza avranno la ‘carta’ per il PGA Tour 2026, ma saranno assegnate anche alcune opportunità di gioco speciali. Attualmente in graduatoria Manassero è 154° e Molinari 202°.

Sul percorso del The Country Club of Jackson, a Jackson nel Mississippi, competeranno altri due reduci dalla Ryder Cup, il danese Rasmus Hojgaard, uno dei dodici continentali, e Brandt Snedeker, tra i vice capitani statunitensi. Nel field Max Homa, Akshay Bhatia, Stephan Jaeger, Cameron Champ (suo il successo nel 2018), Patrick Rodgers, l’australiano Min Woo Lee, il filippino Rico Hoey, il canadese Adam Hadwin, il coreano Tom Kim, il danese Nicolai Hojgaard, gemello di Ramsus, il sudafricano Thriston Lawrence e il cileno Cristobal Del Solar, che nel 2024 sul Korn Ferry Tour ha realizzato un 57 (-13), record assoluto su un campo par 70, nell’Astara Golf Championship, a Bogotà in Colombia.

Difende il suo unico titolo il taiwanese Kevin Yu, 27enne di Taoyuan, 65° nell’ordine di merito, con poche chance di ripetersi e divenire il quarto giocatore a fare doppietta in una stagione con un terzo e un quarto posto, ma anche con qualche taglio di troppo. Lo scorso anno superò al playoff Beau Hossler, che sarà anche lui sul tee di partenza.

Il torneo, giunto alla 58ª edizione, è nato nel 1969 come Magnolia Classic per poi divenire Deposit Guaranty Golf Classic (1986), Southern Farm Bureau Classic (1999) prima di assumere il nome attuale dal 2007. Oltre a Yu e a Champ vi saranno altri quattro past winner: Luke List (2023), Ryan Armour (2017), Peter Malnati (2015) e il canadese Mackenzie Hughes (2022). Come detto, si sono imposti due volte soltanto tre giocatori americani: Dwight Nevil (1973, 1974), Brian Henninger (1994, 1999) e Fred Funk (1998, 2004). Il montepremi è di 6.000.000 di dollari con prima moneta di 1.080.000 dollari.

Il torneo su Discovery Plus e su Eurosport 2 – Il Sanderson Farms Championship andrà in onda in diretta su Discovery Plus e su Eurosport 2 ai seguenti orari su entrambe le piattaforme: giovedì 2 ottobre, venerdì 3 e sabato 4, dalle ore 22 alle ore 1; domenica 5, alle ore 21,30 alle ore 0,30.

