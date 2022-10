GOLF DP World Tour: Estrella Damm N.A. Andalucía Masters con sette azzurri

Sul percorso del Real Club Valderrama saranno in gara E. Molinari, Migliozzi, Laporta, Paratore, Bertasio, Pavan e Celli. Difende il titolo l’inglese Matt Fitzpatrick

Seconda tappa del trittico spagnolo del DP World Tour che si sposta da Madrid a Sotogrande, sulla Costa del Sol, dove dal 13 al 16 ottobre andrà in scena l’Estrella Damm N.A. Andalucía Masters sul percorso del Real Club Valderrama, sede nel 1997 della prima Ryder Cup disputata in Europa fuori dal Regno Unito.

Sette gli azzurri in campo: Edoardo Molinari, Guido Migliozzi, Francesco Laporta, Renato Paratore, Nino Bertasio, Andrea Pavan e Filippo Celli in un contesto di buon livello dove difenderà il titolo l’inglese Matt Fitzpatrick, vincitore a giugno di un Major (US Open).

Giocatori spagnoli decisi a concedere il bis dopo il successo di Jon Rahm (assente nell’occasione) nell’Open nazionale. Attraversano un buon momento Alfredo Garcia-Heredia e Alejandro Cañizares, i migliori alle spalle del vincitore a Madrid, ma alla vigilia riscuotono credito anche Rafa Cabrera Bello, Pablo Larrazabal e Jorge Campillo.

Il field, però, presenta tanti altri in grado di recitare ruoli da protagonisti come lo scozzese Robert MacIntyre, che ha superato Fitzpatrick al playoff nel DS Automobiles 79° Open d’Italia, i gemelli danesi Rasmus e Nicolai Hojgaard, gli inglesi Richard Mansell e Oliver Wilson, il neozelandese Ryan Fox, a segno nel Dunhill Links Championship, l’australiano Min Woo Lee, i sudafricani Thriston Lawrence (due titoli in stagione) e Daniel Van Tonder, l’australiano Min Woo Lee e lo statunitense John Catlin, vincitore del torneo nel 2020. Il trittico iberico si concluderà con il Mallorca Golf Open (20-23 ottobre).

Gli azzurri – Tra gli azzurri Edoardo Molinari, reduce dal quarto posto nell’Open de España e vice capitano del Team Europe nella Ryder Cup 2023, giocherà nei primi due giri insieme a Guido Migliozzi, vincitore a settembre del Cazoo Open de France e al rientro dopo un turno di riposo, uno dei giovani sotto osservazione dallo staff tecnico della Ryder Cup, guidato dal capitano Luke Donald, in vista della sfida con gli Stati Uniti nel 2023 al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma). Entrambi sono già sul tour del prossimo anno, mentre sono impegnati per rimanere o entrare tra i primi 117 della money list, che riavranno la ‘carta’ (attuale limite, che però potrebbe allargarsi di qualche posto) Francesco Laporta (115°), che non deve abbassare la guardia, Renato Paratore (128°) che ha guadagnato cinque posizioni dopo il 13° posto a Madrid e teso a continuare la rimonta. Necessitano di cambiare decisamente passo Andrea Pavan (153°) e Nino Bertasio (155°). Quanto a Celli, professionista da settembre, sta proseguendo nel suo percorso di crescita.

Evento story – L’Estrella Damm N.A. Andalucia Masters, che si disputa dal 2010 al Real Club Valderrama e giunto all’ottava edizione, con interruzioni dal 2012 al 2016, è stato vinto per tre volte di fila da Sergio Garcia (2011, 2017, 2018). Per certi versi è l’erede del Volvo Masters nato nel 1988 e che si è disputato nel club fondato da Jaime Ortiz-Patiño fino al 2008 (ad eccezione del periodo 1997-2001 in cui si è svolto al Montecastillo Golf Club) come ultima gara del circuito europeo. Dal 2009 il tour è terminato con il Dubai World Championship (oggi DP World Tour Championship) e allora, dopo un anno di sosta, i responsabili del Real Club hanno proposto nel 2010 il nuovo evento. Il montepremi è di 3.000.000 di euro.

Il torneo su GOLFTV ed Eurosport 2 – L’Estrella Damm N.A. Andalucía Masters sarà trasmesso da GOLFTV e da Eurosport 2. Prima giornata: giovedì 13 ottobre, dalle ore 14:00 alle ore 19:00 su GOLFTV e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 su Eurosport 2.

Com. Stam.