GOLF DP World Tour: KLM Open a Connor Syme, settimo Laporta LET: secondo titolo di fila per Sara Kouskova, Fanali 8ª, Zanusso 20ª

Successo scozzese con Connor Syme nel KLM Open e bella prestazione di Francesco Laporta, settimo. Sul percorso del The International (par 71) di Badhoevedorp, nei pressi di Amsterdam in Olanda, in condizioni meteo molto difficili, Syme ha firmato il primo titolo sul DP World Tour con 273 (65 72 66 70, -11), precedendo di due colpi lo svedese Joakim Lagergren, secondo con 275 (-9), mentre l’azzurro ha concluso con 282 (69 71 69 73, -2).

In terza posizione con 280 (-4) il sudafricano Jayden Schaper, in quarta con 281 (-3) l’inglese Jack Senior e altri due scozzesi, Richie Ramsay ed Ewen Ferguson e, insieme a Laporta, gli spagnoli Jorge Campillo e Manuel Elvira, gli inglesi Andy Sullivan e Dan Bradbury e il tedesco Nicolai Von Dellingshausen. Al 55° posto Francesco Molinari con 289 (71 75 72 71, +5), al 65° Gregorio De Leo con 291 (68 76 75 72, +7), e al 68° Andrea Pavan con 293 (71 74 74 74, +9).

Syme, 29enne di Drumoig, prima di questo evento aveva nel palmarès un solo successo conseguito nel 2019 sull’HotelPlanner Tour quando aveva superato al playoff proprio Laporta nel Turkish Airlines Challenge. Lo scozzese, preso il comando nel terzo round, ha poi controllato il possibile ritorno di Lagergren, senza mai correre rischi, nemmeno quando alla buca 14 ha segnato un bogey, dopo due birdie precedenti, completando il round vincente in 70 (-1) colpi. Per la vittoria ha ricevuto un assegno di 467.500 dollari su un montepremi è di 2.750.000 dollari ed è salito all’89° al 18° posto della Race to Dubai (ordine di merito).

Laporta, 34enne di Castellana Grotte (BA), ha ottenuto il suo secondo miglior risultato stagionale, dopo la sesta piazza nel Nedbank Golf Challenge. Ha girato in 73 (+2) colpi, con due birdie e quattro bogey, e proprio sull’ultima buca ha perso la quarta posizione per aver mandato una palla in acqua. E’ il miglior italiano nella Race to Dubai (46°). Non ha superato il taglio Guido Migliozzi, 86° con 148 (76 72, +6), che difendeva il titolo.

LET: SECONDO TITOLO DI FILA PER SARA KOUSKOVA, FANALI 8ª, ZANUSSO 20ª – Secondo titolo in carriera e consecutivo per la ceca Sara Kouskova nel Ladies European Tour, che ha vinto con 279 (71 68 69 71, -9) colpi il Tenerife Ladies Open, evento tornato nel calendario femminile europeo dopo 14 anni e disputato sul percorso dell’Abama Golf (par 72), a Santa Cruz de Tenerife, nelle Isole Canarie.

Ha offerto una tonica prova Alessandra Fanali, ottava con 283 (71 68 71 73, -5), e ha ben tenuto anche Anna Zanusso, 20ª con 286 (70 69 75 72, -2).

Sara Kouskova, 25enne di Karlovy Vary nel cui palmarès figurano anche quattro successi sul LET Access, dove è stata prima nell’ordine di merito 2022, è salita al vertice dopo tre round e poi ha contenuto il ritorno delle avversarie con un 71 (-1), con qualche sofferenza nel finale per un bogey e un doppio bogey, dopo cinque birdie e un bogey. Al secondo posto con 280 (-8) la tedesca Helen Briem, una delle giovani più interessanti, al terzo con 281 (-7) l’austriaca Emma Spitz, la finlandese Noora Komulainen e la spagnola Ana Pelaez Trivino e al sesto con 282 (-6) la tedesca Patricia Isabel Schmidt e la singaporiana Shannon Tan.

Alessandra Fanali, 25enne di Alatri, ha concluso con un 73 (+1, un birdie, due bogey) per la seconda top ten stagionale dopo essere stata runner up nel Ford Women’s NSW Open. Anna Zanusso, 25enne di Castelfranco Veneto, (72 a chiudere, par, tre birdie, tre bogey) ha dato continuità al 17° posto del precedente Jabra Ladies Open e per la quinta volta è terminata tra la 17ª e la 22ª posizione nelle ultime sette presenze. Non hanno superato il taglio Alessia Nobilio, 92ª con 151 (-7), e Marta Spiazzi, 127ª con 160 (+16).

Com. Stam. + foto Federgolf