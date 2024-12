GOLF – DP World Tour: Laporta e Pavan all’Alfred Dunhill – B. Moresco giocherà sul LPGA Tour 2025

In Sudafrica il pugliese vuole proseguire la serie positiva, dopo il sesto posto a Sun City, mentre debutta nella nuova stagione Andrea Pavan Benedetta Moresco ha conquistato la ‘carta’ per giocare sul LPGA Tour 2025 Stefano Mazzoli “Rookie of the Year” dell’Asian Tour

Il DP World Tour resta in Sudafrica per il secondo torneo consecutivo organizzato in collaborazione con il Sunshine Tour. E’ in programma dal 12 al 15 dicembre, sul percorso del Leopard Creek CC a Malelane, l’Alfred Dunhill Championship al quale partecipano Francesco Laporta, reduce dalla tonica prestazione nel precedente Nedbank Golf Challenge (sesto), e Andrea Pavan, che debutta nella stagione 2025, iniziata con buon anticipo sull’anno solare, nel quarto evento in calendario.

Nella parata di giocatori sudafricani, in numero preponderante, spiccano i nomi di due membri della LIV Golf: Louis Oosthuizen, campione in carica, e Charl Schwartzel, recordman di vittorie con quattro nella gara giunta alla 24ª edizione. Entrambi, però, non sembrano al meglio. Il primo, 42enne di Mossel Bay, undici titoli sul circuito europeo con un Major e cinque sul sudafricano, al netto di quelli in combinata, è senza successi da un anno e ha fatto ben poco anche nella Superlega araba. Schwartzel, 40enne di Johannesburg, ha undici vittorie anche lui nel DP World Tour, con un Major, e una sul PGA Tour, ma le ultime le ha siglate nel 2016, mentre sulla LIV Golf l’unico exploit è datato 2022.

Dunque tra i favoriti, ma con riserva, in un contesto nel quale ogni previsione è difficile perché vi sono tanti contendenti con le qualità per offrire spettacolo. Ricordiamo altri due atleti della Superlega, il sudafricano Dean Burmester e l’inglese Laurie Canter, e ancora elementi di casa come Ockie Strydom, e Christiaan Bezuidenhout, part winner nel 2022 e nel 2020 ed entrambi alla pari con Laporta a Sun City, così come il francese Julien Guerrier. E nella lista dei possibili protagonisti vanno inseriti l’altro transalpino Romain Langasque, secondo domenica scorsa, lo statunitense Ryggs Johnston, che ha fatto suo l’Australian Open e numero tre della Race To Dubai (ordine di merito), il sudafricano Thriston Lawrence e due giovanissimi, il 20enne suo connazionale Aldrich Potgieter, in corsa per il titolo fino all’ultima buca nel Nedbank Golf Challenge (secondo), e il 19enne cinese Wenyi Ding, una quinta e un’undicesima posizione nelle prime quattro gare disputate da pro. Il montepremi è di 1.500.000 euro.

A Sun City Laporta ha dato ancora dimostrazione del suo gran momento (tre sesti posti nelle ultime sei partecipazioni) e sarà nuovamente tra i concorrenti in grado di proporsi ai vertici. Pavan, invece, inizia la nuova stagione dopo aver chiuso la precedente – sicuramente all’attivo con due top 5 e la ‘carta’ conservata – un po’ affaticato dopo aver preso parte a 32 eventi.

Il torneo, nato nel 2000, si gioca ininterrottamente dal 2005 al Leopard Creek CC, con le prime sei edizioni ospitate dall’Houghton Golf Club di Johannesburg. Oltre a Oosthuizen, Schwartzel (secondo in cinque occasioni, l’ultima nel 2023), Strydom e Bezuidenhout, saranno al via altri quattro past winner: i sudafricani Brandon Stone (2016) e Richard Sterne (2008) e gli spagnoli Pablo Larrazabal (2019) e Alvaro Quiros (2006). Insieme a Schwartzel (2004, 2012, 2013, 2015), che ha siglato anche la doppietta consecutiva, vi è solo un altro plurivincitore, l’iberico Pablo Martin (2009, 2010), pure lui a segno in sequenza.

Diretta TV su Sky e in streaming su NOW – L’Alfred Dunhill Championship sarà trasmesso in diretta da Sky, canale Sky Sport Golf, e in streaming su NOW con collegamenti ai seguenti orari su entrambe le piattaforme: giovedì 12 e venerdì 13 dicembre, dalle ore 11 alle ore 16; sabato 14 e domenica 15, dalle ore 10 alle ore 15,30.

BENEDETTA MORESCO GIOCHERÀ SUL LPGA TOUR 2025 – Benedetta Moresco nel 2025 giocherà sul LPGA Tour a tempo pieno. Infatti con il 18° posto (349 – 69 70 75 63 72, -9) ha conquistato una delle ‘carte’ categoria 14 in palio nella LPGA Q-Series Final Qualifying Stage, che si è disputata sulla distanza di 90 buche sui due percorsi del Magnolia Grove Golf Club (Crossings Course, par 72, e Falls Courses, par 71) a Mobile in Alabama.

Il torneo è stato vinto dalla giapponese Miyu Yamashita con 331 (66 71 67 63 64, -27) colpi, che ha preceduto la connazionale Chisato Iwai, in vetta dopo quattro turni e seconda con 337 (-21). Al terzo posto con 339 (-19) la francese Pauline Roussin-Bouchard e al quarto con 341 (-17) la belga Manon De Roey. Complessivamente sono state assegnate 26 ‘carte’ alle prime classificate. Non hanno superato il taglio dopo 72 buche Angelica Moresco, 67ª con 289 (75 75 70 69, +3) e out per un colpo, e Roberta Liti, 94ª con 296 (73 79 73 71, +10).

Benedetta Moresco, dopo essersi portata nel quarto round al 12° posto con un gran 63 (-9), secondo score di giornata, ha poi concluso la gara con il 72 del par, dopo aver dato prova di tenuta anche sul piano morale, avendo reagito con molta autorità a due bogey in partenza ai quali ha sopperito con quattro birdie a fronte di altri due bogey.

STEFANO MAZZOLI “ROOKIE OF THE YEAR” DELL’ASIAN TOUR – Stefano Mazzoli ha ricevuto il “Rookie of the Year Award” quale miglior debuttante sull’Asian Tour. Classificatosi 25° nell’ordine di merito e conservata la ‘carta’ per il 2025, ha superato la concorrenza del giapponese Tatsunori Shogenji. E’ il primo italiano a ottenere tale riconoscimento quanto mai meritato e sottolineato da una stagione in cui è andato a premio in undici occasioni, su 16 presenze, con tre top ten: quarto nel Black Mountain Championship, quinto nell’International Series Morocco e sesto nel Link Hong Kong Open. Tra i primi a complimentarsi con il 27enne di Segrate, Matteo Manassero. “Grande primero” ha scritto su Instagram il numero 1 del golf italiano.

Ora Mazzoli ha anche l’opportunità di partecipare alla LIV Golf Promotions (12-14 dicembre, Riyadh, Arabia Saudita) dove è in palio un posto nella Superlega araba 2025. La gara si svolgerà sulla distanza di 72 buche, di cui 36 nell’ultima giornata, con una formula particolare. Dopo il primo round i punteggi saranno azzerati e disputeranno il secondo i primi 20 classificati e i pari merito al 20° posto, insieme ad altri ammessi di diritto. Al termine, nuovamente score azzerati e tutto in ballo tra i migliori 20 nel rush finale. Il vincitore giocherà sulla LIV Golf e intascherà anche un assegno di 200.000 dollari (su un montepremi di 1.500.000 dollari). I primi dieci potranno disputare gli eventi dell’International Series 2025, in calendario sull’Asian Tour, che hanno un montepremi di almeno 2.000.000 di dollari.

Com. Stam. Federgolf