GOLF – DP World Tour/LET: Carta e Fanali allo Scandinavian Mixed

A Helsingborg in Svezia 78 uomini e altrettante donne dei due circuiti continentali si sfidano in un torneo innovativo con classifica e montepremi unici

Virginia Elena Carta e Alessandra Fanali saranno le due azzurre in campo nel Volvo Car Scandinavian Mixed, un torneo innovativo organizzato in collaborazione tra DP World Tour e Ladies European Tour in programma dal 6 al 9 giugno sul percorso del Vasatorps Golfklubb, a Helsingborg in Svezia. Vi prendono parte 78 uomini, tra i quali nessun italiano, e 78 donne che competeranno con classifica unica per un montepremi di 2.000.000 di dollari.

Nella quarta edizione della gara in formato attuale difenderà il titolo l’inglese Dale Whitnell, 35enne di Colchester alla 133ª presenza, in un contesto nel quale saranno al via undici vincitori stagionali. Sei sul circuito maschile: il sudafricano Dylan Frittelli, l’olandese Darius Van Driel, lo statunitense Jordan Gumberg, gli spagnoli Adrian Otaegui e Nacho Elvira e lo svedese Jesper Svensson. Quattro sul LET: l’inglese Bronte Law, numero uno dell’ordine di merito, la belga Manon De Roey (n. 3), la svizzera Chiara Tamburlini (n. 4) e la singaporiana Shannon Tan (n. 6).

Nel field di qualità, dove figurano 25 giocatori di casa, fari puntati, in particolare, sulla svedese Linn Grant, che ha fatto suo l’evento nel 2022, prima donna a imporsi sul DP World Tour e che anche in questa occasione sarà tra le favorite insieme alle due compagne di Solheim Cup, Madelene Sagstrom e Caroline Hedwall. Senza dimenticare i connazionali Alexander Bjork, Vincent Norrman, Sebastian Soderberg e Jonas Blitx, una carriera sul PGA Tour con tre successi. Oltre a tutti i citati, sono in grado di contribuire allo spettacolo del Mixed tanti altri tra i quali ricordiamo il danese Rasmus Hojgaard, il tedesco Yannik Paul, il francese Antoine Rozner e i cinesi Haotong Li e Ashun Wu. Tra i partenti il danese Soren Kjeldsen: non sarà tra i favoriti, ma disputerà la gara numero 701 sul circuito. I giocatori di entrambi i tour riceveranno punti per la classifica mondiale e per gli ordini di merito.

Appuntamento e test molto importante per Virginia Elena Carta e Alessandra Fanali, sia in chiave di qualificazione per le Olimpiadi di Parigi, che in vista della prossima settimana dove saranno tra le protagoniste più attese del 27° Ladies Italian Open, la massima manifestazione femminile internazionale per l’Italia, che si svolgerà dal 14 al 16 giugno sul percorso del Golf Nazionale a Sutri (Viterbo). L’evento sarà presentato nella Conferenza Stampa di martedì 11 giugno, alle ore 11,30, presso la “Sala Aniene” della Regione Lazio (Roma, Via Cristoforo Colombo 212).

La storia del torneo – La gara, nata come Scandinavian Masters nel 1991 e inserita subito nel DP World Tour, è giunta alla 33ª edizione dopo aver cambiato nome per undici volte. Fino alla 29ª, nel 2019, ha mantenuto il formato originale e nel 2017 è stata vinta da Renato Paratore, che superò gli inglesi Chris Wood e Matt Fitzpatrick, vincitore di un Major. Oltre a Whitnell e a Grant vi saranno altri tre past winner: lo scozzese Marc Warren (2006), l’inglese Paul Waring (2018) e il nordirlandese Jonathan Caldwell (2021, Mixed).

Detengono il record di successi con tre lo scozzese Colin Montgomerie, che ha inaugurato l’albo d’oro, e l’inglese Lee Westwood, seguiti con due dagli svedesi Jesper Parnevik e Alex Noren e dal finlandese Mikko Ilonen. Sono saliti sul gradino più alto del podio cinque Major Champion: gli inglesi Nick Faldo e il citato Fitzpatrick, il fijano Vijay Singh, il nordirlandese Graeme McDowell e l’australiano Adam Scott.

Il torneo su Sky e in streaming su NOW – Il Volvo Car Scandinavian Mixed sarà trasmesso in diretta su Sky, canali Sky Sport Golf e Sky Sport Uno, e in streaming su NOW ai seguenti orari: giovedì 6 giugno e venerdì 7, dalle ore 13 alle ore 18; sabato 8 dalle ore 13,30 alle ore 17,30; domenica 9, dalle ore 12,30 alle ore 17,30 (solo Sky Sport Golf e NOW).

