GOLF DP World Tour, Magical Kenya Open: cinque azzurri al via Challenge Tour: sei italiani al Manguang Open

Dopo due settimane di pausa, il DP World Tour è pronto a ripartire dall’Africa con il Magical Kenya Open, torneo in programma dal 3 al 6 marzo sul percorso del Muthaiga Golf Club di Nairobi. Saranno cinque gli italiani in campo dopo le quattro gare consecutive giocate negli Emirati Arabi Uniti: Francesco Laporta, Nino Bertasio, Renato Paratore, Lorenzo Gagli e Guido Migliozzi.

Già tre successi italiani nel torneo – Il Kenya Open si giocò per la prima volta nel 1967. La prima affermazione di un italiano nell’evento risale al 2007 quando, a firmare l’impresa, fu Edoardo Molinari (assente quest’anno) sul Challenge Tour. Poi, nel 2018, sempre sul secondo circuito continentale, Lorenzo Gagli riuscì a far sua la contesa indossando la “giacca rossa”, ora simbolo del torneo, istituita proprio in quell’anno. Dopo Gagli è stato Migliozzi a trionfare nel 2019, quando l’evento è entrato a far parte dell’European Tour, conquistando il primo titolo della sua carriera sul principale circuito continentale.

Occasione importante per gli azzurri, in un evento che garantisce un montepremi complessivo di 1.750.000 euro e saranno molti gli atleti che proveranno a rincorrere un risultato di prestigio. Nel field, infatti, presenti lo spagnolo Jorge Campillo, lo svedese Marcus Kinhult, lo statunitense Johannes Veerman, il danese Joachim B. Hansen e i sudafricani Dean Burmester, Daniel Van Tonder e Thriston Lawrence (vincitore a novembre dello Joburg Open, il primo torneo stagionale del DP World Tour). Difenderà il titolo Justin Harding, vincitore nel 2021, che cercherà di bissare l’impresa emulando quanto fatto, nel 1968 e nel 1969, dall’inglese Maurice Bembridge (campione pure nel 1979, un anno dopo l’affermazione di Severiano Ballesteros).

L’evento in diretta su GOLFTV – Il Magical Kenya Open verrà trasmesso in diretta su GOLFTV ed Eurosport 2. La prima giornata, giovedì 3 marzo, su GOLFTV sarà dalle ore 11:00 alle 16:00, mentre su Eurosport 2 dalle ore 11.30 alle 15.30.

IL CHALLENGE TOUR IN SUDAFRICA – Il Challenge Tour resta in Sudafrica per il quarto di sette tornei organizzati in combinata con il Sunshine Tour: il Mangaung Open. L’evento, in programma dal 3 al 6 marzo, si disputerà sui percorsi del Bloemfontein Golf Club e del Schoeman Park Golf Club, a Bloemfontein, e vedrà impegnati sei italiani: Lorenzo Scalise e Aron Zemmer, reduci dal 38/o e dal 53/o posto ottenuto al Jonsson Workwear Open, Philip Geerts e Jacopo Vecchi Fossa, che proveranno invece a riscattarsi dopo il taglio non superato la scorsa settimana. A questi si aggiungono anche Enrico Di Nitto e Federico Maccario.

Il torneo mette in palio un montepremi complessivo di 250.000 dollari. Tutti gli occhi sono puntati su Juan Carlo Ritchie, reduce da due vittorie consecutive ottenute al Bain’s Whisky Cape Town Open e al Jonsson Workwear Open. Il sudafricano punta al tris di successi, ma dovrà vedersela con un field ricco di campioni. Tra questi, il tedesco Alexander Knappe (vincitore del Dimension Data Pro-Am), il neozelandese Daniel Hillier, il francese Felix Mory, i belgi Kristof Ulenaers e Christopher Mivis, reduce da due secondi posti consecutivi, e il padrone di casa Wilco Nienaber, cresciuto proprio a Bloemfontein.

