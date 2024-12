GOLF – DP World Tour: Manassero, Migliozzi e Laporta al Nedbank Golf Challenge

A Sun City, in Sudafrica, difende il titolo lo statunitense Max Homa. I tre azzurri al debutto nella nuova stagione

Matteo Manassero, Guido Migliozzi e Francesco Laporta saranno sul tee di partenza del Gary Player CC, a Sun City in Sudafrica, per partecipare al Nedbank Golf Challenge, terzo evento stagionale del DP World Tour organizzato in collaborazione con il Sunshine Tour e in programma dal 5 all’8 dicembre.

Difende il suo unico titolo sul circuito continentale Max Homa, 34enne di Burbank (California), quinto statunitense nell’albo d’oro, membro del PGA Tour dove ha ottenuto sei successi, l’ultimo a gennaio 2023 motivo per cui dalla top ten mondiale ora è sceso al 35° posto. Difficile che possa ripetersi in un field di qualità nel quale vi sono molti giocatori in grado di competere ad alto livello come l’altro americano Will Zalatoris e i canadesi Corey Conners e Mackenzie Hughes (quinto nel recente RSM Classic), i sudafricani Erik van Rooyen e Christiaan Bezuidenhout e il danese Nicolai Hojgaard (secondo lo scorso anno), tutti frequentatori del tour d’oltre Oceano.

Tra i 66 concorrenti vi saranno pure gli australiani Elvis Smylie e Ryggs Johnston, numero uno e due della Race To Dubai (ordine di merito) e vincitori delle prime due gare stagionali, rispettivamente dell’Australian PGA Championship e dell’Australian Open, il belga Thomas Detry, i danesi Niklas Norgaard e Thorbjorn Olesen, il giapponese Yuto Katsuragawa, il sudafricano Thriston Lawrence e l’inglese Danny Willett, l’altro past winner (2014) al via, tutti in grado di contribuire allo spettacolo. Da seguire anche il 19enne cinese Wenyi Ding, appena passato tra i pro, di cui si dice un gran bene, avallato per ora dalla quinta piazza nell’Australian Open.

I tre azzurri, tutti con l’obiettivo di puntare all’alta classifica, tornano in campo dopo aver disputato a metà novembre il DP Tour World Championship, ultimo evento nel calendario del circuito 2024, dove Migliozzi è terminato 19°, Manassero ha conquistato la ‘carta’ per giocare nel PGA Tour 2025 e Laporta ha avuto il merito di parteciparvi grazie a un ottimo finale di stagione. Il montepremi è di 6.000.000 di dollari dei quali 1.020.000 destinati al vincitore.

La storia – La prima edizione del torneo si è svolta nel 1981 con il nome di Million Dollar Challenge, detto anche “Africa’s Major”, e fu una novità assoluta perché metteva in palio un milione di dollari. Nella prima edizione se lo divisero cinque giocatori scelti tra i migliori al mondo. Vinse Johnny Miller che superò dopo nove buche di spareggio Seve Ballesteros e incassò 500.000 dollari. Dall’annata successiva i partecipanti divennero dieci, ma il milione di dollari di prima moneta apparve per la prima volta nel 1987 e se lo aggiudicò il gallese Ian Woosnam. I concorrenti venivano selezionati con criteri molto rigidi e fu Costantino Rocca, nel suo periodo di maggior fulgore, il primo italiano ad essere invitato. Rimasto fino al 2005 evento non ufficiale, nel 2006 è entrato nel calendario del Sunshine Tour, concedendo punti per il World Ranking. Dal 2013, quando è stato inserito nell’European Tour (oggi DP World Tour), i partenti sono diventati 30 per poi aumentare nel tempo. Dal 2017 al 2019 ha fatto parte delle Rolex Series e ha avuto il montepremi più alto nella sua storia (7.500.000 dollari) e nel 2019 la prima moneta più alta (2.500.000 dollari) che fu appannaggio di Tommy Fleetwood.

Nell’albo d’oro, ricco di nomi di campioni, hanno firmato la tripletta David Frost, Nick Price, Ernie Els, e Lee Westwood, tutti autori anche della doppietta di fila. Con due successi Bernhard Langer, Sergio Garcia, Seve Ballesteros, Jim Furyk e Tommy Fleetwood, anche gli ultimi tre a segno consecutivamente

Il torneo su Sky e in streaming su NOW – Il Nedbank Golf Challenge sarà trasmesso in diretta da Sky, canale Sky Sport Golf, e in streaming su NOW con collegamenti nei quattro giorni di gara dalle ore 10 alle ore 15,30 su entrambe le piattaforme.

