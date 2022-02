GOLF DP World Tour, N. Hojgaard in testa negli Emirati Arabi Uniti. E. Molinari 14/o, Laporta 23/o

Saudi International: Manassero scivola al 28/o posto. Il leader è Varner III Ras Al Khaimah Championship, il danese scavalca David Law in vetta al leaderboard Asian Tour, lo statunitense stacca lo spagnolo Adri Arnaus grazie ad un birdie all’ultima buca

DP World Tour, Nicolai Hojgaard supera David Law a un giro dal termine. Sale in classifica Edoardo Molinari – Negli Emirati Arabi Uniti, a Ras Al Khaimah, sul percorso del Al Hamra Golf Club (par 72), dopo un terzo giro chiuso in 64 (-8) su un totale di 196 (67 65 64, -20) colpi, il danese Nicolai Hojgaard sale in testa al leaderboard del Ras Al Khaimah Championship presented by Phoenix Capital.

Nel torneo del DP World Tour, che mette in palio 2.000.000 di dollari, altra buona prova di Edoardo Molinari che, con uno score di 206 (72 66 68, -10) risale dalla 25/a alla 14/a posizione. Francesco Laporta, 15/o all’inizio del ‘moving day’, è 23/o con 207 (70 67 70, -9).

Gli altri azzurri – Tra gli altri italiani rimasti in gara (Nino Bertasio e Renato Paratore non hanno superato il taglio), Andrea Pavan è 41/o con 210 (72 69 69, -6), mentre Lorenzo Gagli (72 69 73) e Guido Migliozzi (71 70 73) sono 65/i con 214 (-2).

Nicolai Hojgaard, vincitore del DS Automobiles 78° Open d’Italia, alla ricerca del secondo successo sul DP World Tour – Nicolai Hojgaard, nel settembre 2021, ha trionfato al DS Automobiles 78° Open d’Italia ed ora, a un giro dal termine del Ras Al Khaimah Championship, è alla ricerca del secondo successo in carriera sul DP World Tour. Il danese, fratello gemello di Rasmus, nel ‘moving day’ ha realizzato due bogey, otto birdie (di cui cinque nelle ultime sei buche) e un eagle (con un approccio direttamente in buca dal bunker alla 5). In seconda posizione, con uno score di 199 (17), c’è lo scozzese David Law, leader a metà gara. Terzo con 200 (-16) il finlandese Tapio Pulkkanen.

Il torneo in diretta su GOLFTV – Il Ras Al Khaimah Championship presented by Phoenix Capital viene trasmesso in diretta su GOLFTV. La quarta e ultima giornata, domenica 6 febbraio, a partire dalle ore 9:30.

ASIAN TOUR, VARNER III STACCA ARNAUS. MANASSERO 28/O – In Arabia Saudita, sul percorso del Royal Greens & Country Club (par 70), a King Abdullah Economic City, Harold Varner III guida la classifica del PIF Saudi International powered by SoftBank Investment Advisers grazie ad un giro con 68 (-2) colpi e uno score di 198 (64 66 68, -12). Lo statunitense, con un birdie all’ultima buca del ‘moving day’, stacca in vetta al leaderboard Adri Arnaus, secondo con 199 (-11). Matteo Manassero, unico italiano in gara e in testa al termine del primo giro, non è riuscito a mantenere il ritmo dei migliori e con un giro chiuso in 74 (+4) scivola dalla 9/a alla 28/a posizione.

Nel terzo evento dell’Asian Tour 2022 – che garantisce 5.000.000 di dollari di montepremi – la Top 10 è ricca di big: al terzo posto con 200 (-10) c’è Tommy Fleetwood. Quarto con 202 (8), l’australiano Cameron Smith, mentre dividono la quinta posizione con uno score di 203 (-7) il campione in carica Dustin Johnson (quinto nel world ranking e vincitore del Saudi International, oltre che nel 2021, anche nel 2019), Wade Hornsby e Ryosuke Kinoshita. In ottava piazza, con 204 (-6) oltre allo spagnolo Pablo Larrazabal, ci sono il campione olimpico dei Giochi di Tokyo Xander Schauffele, Bubba Watson e Steve Lewton.

Il PIF Saudi International powered by SoftBank Investment Advisers in diretta tv su Sky – Il torneo dell’Asian Tour viene trasmesso in diretta su Sky Sport Arena. Quarta giornata, domenica 6 febbraio, dalle ore 9.30 alle 14.00.

Com. Stam./foto