GOLF – DP World Tour: Pavan, De Leo e Paratore al Mauritius Open

Sul percorso del Mont Choisy Le Golf si chiude la fase del circuito continentale denominata “Opening Swing”. Il vincitore di una speciale classifica a punti riceverà 200.000 dollari

Il DP World Tour ritorna alle Isole Mauritius per l’ottava edizione dell’AfrAsia Bank Mauritius Open, terzo torneo consecutivo organizzato in collaborazione con il Sunshine Tour e quinto della nuova stagione che chiude la prima fase denominata “Opening Swing”. In campo tre italiani: Gregorio De Leo, Andrea Pavan e Renato Paratore.

Sul percorso del Mont Choisy Le Golf, nel villaggio turistico Grand Baie, il field presenta numerosi giocatori che si sono messi in mostra nel precedente Alfred Dunhill Championship come il sudafricano Ryan Van Velzen, che ha gettato al vento il successo con un bogey sull’ultima buca, lo svedese Marcus Kinhult e l’inglese John Parry, tutti secondi, il sempre più convincente spagnolo Angel Ayora, quinto, il francese Martin Couvra e l’altro sudafricano Keenan Davidse, settimi.

Tra i più gettonati della vigilia il tedesco Marcel Siem, vincitore quest’anno dell’Open d’Italia a Cervia, e il francese Antoine Rozner, unico past winner in gara (2022) e secondo nel 2019 insieme a Paratore, superati entrambi dall’olandese Rasmus Hojgaard, assente. Da seguire anche i sudafricani Daniel Van Tonder, Neil Schietekat, Robin Williams e Thomas Aiken, il danese Hamish Brown, i transalpini David Ravetto e Alexander Levy, ritornato sul DP World Tour dopo un anno sul Challenge Tour, il giovane cinese Venyi Ding, il malese Gavin Green e gli zimbabwesi Kieran Vincent, membro della LIV Golf, e Benjamin Follett-Smith. Al via anche il sudafricano Christo Lamprecht, vincitore del The Amateur Championship nel 2023.

Pavan, 24° a Malelane domenica scorsa, è alla seconda presenza nella nuova stagione, mentre Paratore torna dopo le due prime uscite poco fortunate in Australia. E’ al debutto Gregorio De Leo, che ha conquistato la ‘carta’ per il DP World Tour con il 12° posto nella finale della Qualifying School in Spagna. Il montepremi è di 1.500.000 dollari.

“Opening Swing” – Il torneo, come detto, è l’ultimo della serie di cinque denominati “Opening Swing”. Seguiranno altri cinque gruppi simili che caratterizzano il circuito continentale, per poi arrivare ai due ricchi eventi di Playoffs che chiuderanno l’annata 2025. Ogni sezione prevede una classifica a punti che concede al vincitore un bonus e alcuni privilegi. Nell’occasione il primo classificato riceverà il premio di 200.000 dollari e l’esenzione per l’Hero Dubai Desert Classic (Emirates GC, 16-19 gennaio), gara inaugurale delle cinque Rolex Series. Leader dell’attuale classifica è lo statunitense Johannes Veerman che, però, ha dato forfait lasciando la possibilità del sorpasso ai più immediati inseguitori, nell’ordine Parry, Van Velzen, Ayora e Kinhult.

Com. Stam.