GOLF DP World Tour: quartetto azzurro al Czech Masters LET: Virginia Elena Carta all’Aramco Team Series

In Repubblica Ceca Renato Paratore, che sarà tra i favoriti, Andrea Pavan, vincitore della gara nel 2018, Nino Bertasio e Lorenzo Gagli Nel field in Spagna le sorelle Nelly, numero tre mondiale, e Jessica Korda

Renato Paratore, Andrea Pavan, Nino Bertasio e Lorenzo Gagli prendono parte dal 18 al 21 agosto al D+D Real Czech Masters (DP World Tour) sul percorso dell’Albatross Golf Resort a Praga, nella Repubblica Ceca.

Torna sul percorso dove nel 2018 ha conquistato il primo dei suoi due titoli sul circuito (l’altro nel BMW International Open, 2019) Andrea Pavan. Il 33enne romano, nel cui palmarés figurano anche quattro successi sul Challenge Tour, prova a dare una svolta alla sua stagione molto altalenante, mentre è in un momento di ottima forma Renato Paratore, reduce dal terzo posto nel Cazoo Open e dal quarto nell’ISPS Handa World Invitational e che entra di diritto nel novero dei favoriti. Stagione di alti e bassi anche per Nino Bertasio e per Lorenzo Gagli, ma il primo a metà luglio ha offerto una buona prova sul PGA Tour (20° nel Barracuda Championship), mentre Gagli ha ottenuto un nono posto nel Catalunya Championship a maggio.

Insieme a Pavan saranno in gara altri tre past winner del torneo nato nel 2014: lo statunitense Johannes Veerman, che difenderà il titolo, il belga Thomas Pieters (a segno due volte, 2015 e 2019), e il sudafricano Haydn Porteous (2017). Nel field lo slovacco Rory Sabbatini, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e membro del PGA Tour, gli inglesi Ian Poulter, Eddie Pepperell e Paul Waring, il francese Victor Perez, l’olandese Daan Huizing, i sudafricani Thomas Aiken, Hennie Du Plessis e Wilco Nienaber, il malese Gavin Green e tre gli spagnoli dal buon passato, Rafa Cabrera Bello, Alvaro Quiroz e Gonzalo Fernandez Castaño, vincitore di due Open d’Italia. Folta la rappresentanza ceca con Ondrej Lieser che può dire la sua.

Giocherà per la 701ª volta su circuito l’inglese David Howell che, a 47 anni, ha ancora spazio per superare i due soli giocatori che hanno più presenze, lo spagnolo Miguel Angel Jimenez (717) e lo scozzese Sam Torrance (706). Il montepremi è di 1.750.000 euro con prima moneta di 297.500 euro.

Il torneo su GOLFTV e su Eurosport 2 – Il D+D Real Czech Masters verrà trasmesso su GOLFTV e su Eurosport 2. Prima giornata, giovedì 18 agosto, dalle ore 13 alle ore 18 su GOLFTV e dalle ore 14 alle ore 18 su Eurosport 2.

LET: Virginia Elena Carta all’Aramco Team Series – A Sotogrande, sulla Costa del Sol spagnola, il Ladies European Tour presenza l’Aramco Team Series – Sotogrande, gara in programma dal 18 al 20 agosto, con classifica individuale e a squadre e con un montepremi complessivo di un milione di dollari. A La Reserva Club De Sotogrande sarà al via Virginia Elena Carta, alla 18ª presenza sul circuito 2022 dove, dopo essere andata a premio nei primi 14 tornei (due a squadre) disputati, ha poi avuto un rallentamento con due tagli, ma in mezzo ha firmato un bell’ottavo posto nel Big Green Egg Open, miglior risultato stagionale.

In un field di rilievo spicca la presenza delle sorelle statunitensi Nelly e Jessica Korda, rispettivamente numero tre e numero 14 mondiale, e di Alison Lee, della messicana Maria Fassi e della danese Nanna Koerstz Madsen, tutte sul LPGA Tour, che non avranno comunque vita facile in un contesto che comprende ben nove vincitrici stagionali sul LET. Sono le spagnole Carlota Ciganda (anche lei sul circuito americano) e Ana Pelaez Trivino, la sudafricana Lee-Anne Pace, la finlandese Tiia Koivisto, la ceca Jana Melichova, a segno da dilettante del TipSport Czech Ladies Open e subito passata tra le proette. E ancora la belga Manon De Roey e l’inglese Bronte Law (vincitrici delle due precedenti Aramco Series a Bangkok e a Londra) e le svedesi Linn Grant, due successi, seconda nella money list e rivelazione dell’anno, e Anna Nordqvist (tre major per lei) appena nominata vice capitana del Team Europe per la prossima Solheim Cup (22-24 settembre 2023, Finca Cortesín, Casares, Spagna) dalla capitana, la norvegese Suzann Pettersen, insieme all’inglese Laura Davies, icona del golf mondiale femminile, e alla norvegese Caroline Martens.

Sono previsti in calendario cinque tornei Aramco Team Series. Gli ultimi due si disputeranno a New York (13-15 ottobre) e a Jeddah in Arabia Saudita (10-12 novembre).

