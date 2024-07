GOLF – DP World Tour: terzo titolo per Ferguson, bella prova di Celli (9°)

Lo scozzese ha battuto Jordan Smith e David Micheluzzi. Guido Migliozzi ha vinto il ciclo di gare denominato European Swing e Matteo Manassero ha ottenuto un posto nel field del The Open

Lo scozzese Ewen Ferguson, con un bel giro finale e il totale di 270 (67 64 71 68, -18) colpi, ha vinto il BMW International Open sul percorso del Golfclub München Eichenried (par 72), a Monaco di Baviera in Germania. Nel torneo del DP World Tour ha disputato un’ottima gara Filippo Celli, nono con 276 (71 70 67 68,-12), per la terza volta consecutiva tra i top ten, dopo il decimo posto nel KLM Open e nell’Open d’Italia.

Il vincitore ha distaccato di due colpi l’inglese Jordan Smith e l’australiano David Micheluzzi, secondi con 272 (-16). In quarta posizione con 274 (-14) lo scozzese Connor Syme e l’inglese Matthew Southgate e in sesta con 275 (-13) lo svedese Jens Dantorp, il giapponese Rikuya Hoshino e il belga Matthis Besard.

Ewen Ferguson si è fatto un bel regalo per il 28° compleanno, che ha festeggiato il 6 luglio, conquistando il terzo titolo sul circuito alla 103ª presenza. E’ salito al vertice da solo nel secondo turno, è stato affiancato nel terzo da Smith che poi ha distaccato nel quarto con un 68 (-4, cinque birdie, un bogey). L’inglese è stato poi agganciato nel finale da Micheluzzi, in vetta nel primo round, con la sequenza birdie-birdie-eagle sulle ultime tre buche.

Ferguson è stato gratificato con un assegno di 392.710 euro su un montepremi di circa 2.300.000 (2.500.000 dollari la cifra ufficiale).

Filippo Celli, 23enne romano, partito lentamente (54°) ha operato poi una decisa rimonta conclusa tra i primi dieci con un giro in 68 (-4, cinque birdie e un bogey come il vincitore). A premio altri due italiani: Renato Paratore, 40° con 283 (71 70 73 69, -5), che ha superato il taglio dopo averlo mancato per dieci tornei consecutivi (in uno si è ritirato). Poco dietro Matteo Manassero, 47° con 285 (75 66 71 73, -3). Sono usciti dopo 36 buche Francesco Laporta, 66° con 142 (-2), Guido Migliozzi, Lorenzo Scalise e Andrea Pavan, 80.i con 143 (-1), Edoardo Molinari e Gregorio De Leo, 104.i con 145 (+1).

Manassero al The Open – Ferguson si è anche guadagnato un posto nel field del The Open, il prossimo Major in programma in Scozia dal 18 al 21 luglio, insieme ad altri quattro giocatori tra i quali Matteo Manassero. Insieme all’azzurro hanno avuto i pass, riservati ai primi cinque nella top 20 della Race To Dubai non altrimenti esenti, lo svedese Jesper Svensson, l’inglese Laurie Canter e lo spagnolo Nacho Elvira.

Migliozzi vince l’European Swing – Guido Migliozzi si è imposto nell’European Swing, ciclo di eventi iniziati con il Soudal Open e terminati a Monaco di Baviera. Per il primo posto nella classifica ha ricevuto 200.000 dollari e si è qualificato per le nove gare del “Back 9”, che cominceranno a fine agosto e che precederanno i due tornei finali del 2024.

Com. Stam. Federgolg