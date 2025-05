GOLF – DP World Tour: vince Couvra, 17° Migliozzi – HotelPlanner Tour: titolo a Charmasson, 15° Paratore

Doppietta francese nei due circuiti europei di golf. Infatti Martin Couvra ha vinto il Turkish Airlines Open nel DP World Tour e Clement Charmasson si è imposto nel Challenge de España sull’HotelPlanner Tour.

Couvra, sul percorso del Regnum Carya Golf & Spa Resort (par 71), ad Antalya in Turchia, ha concluso con 267 (65 66 72 64, -17) colpi e ha superato lo spagnolo Jorge Campillo e il cinese Haotong Li, secondi con 269 (-15). In quarta posizione con 271 (-13) l’inglese Brandon Robinson Thompson, che era in vetta dopo tre giri, in quinta con 272 (-12) l’olandese Joost Luiten e l’inglese Matthew Southgate e in settima con 273 (-11) il sudafricano Robin Williams, lo spagnolo Nacho Elvira e gli inglesi Jordan Smith, Sam Bairstow e Chris Wood.

In buona classifica gli azzurri con Guido Migliozzi, 17° con 275 (68 68 71 68, -9), tornato a un buon rendimento dopo una serie di gare in cui non si era espresso come nelle sue possibilità. Un colpo in più per Edoardo Molinari (70 68 67 71) e per Gregorio De Leo (67 71 69 69), 24.i con 276 (-8).

Martin Couvra, 22enne di Cannes, professionista dal 2023, prima di questo torneo aveva ottenuto un successo nel Challenge de España (HotelPlanner Tour), poi lo scorso anno ha conquistato la ‘carta’ per il circuito maggiore con il 17° posto nella Road To Mallorca 2024 (ordine di merito) sul secondo tour continentale. Ha rimontato dal quinto posto con un parziale di 64 (-7, nove birdie, due bogey), miglior score del turno, e per l’impresa è stato premiato con un assegno di 467.500 dollari su un montepremi di 2.750.000 dollari. E’ uscito al taglio per un colpo di troppo Francesco Laporta, 67° con 142 (68 74, par).

HOTELPLANNER TOUR: PRIMO TITOLO PER CHARMASSON, 15° PARATORE – Il francese Clement Charmasson ha conquistato il primo titolo sull’HotelPlanner Tour appena alla quinta gara disputata. Si è imposto con 267 (65 67 66 69, -17) colpi nel Challenge de España, sul percorso del Fontanals Golf Club (par 71), a Girona in Spagna, dove ha superato di misura il danese Victor Sidal Svendsen, secondo con 268 (-16). In terza posizione con 269 (-15) lo scozzese Euan Walker e lo spagnolo Luis Masaveu, che gioca nella LIV Golf, e in quinta con 270 (-14) lo svizzero Benjamin Rusch e i tedeschi Hurly Long e Anton Albers.

Degli azzurri Renato Paratore, 15° con 273 (71 68 66 68, -11), ha tentato di mettersi in corsa per il titolo e si è portato fino al quarto posto a tre buche dal termine, ma due bogey, dopo un eagle e tre birdie (68, -3), lo hanno fatto uscire almeno dalla top ten. Era quasi impossibile pensare al terzo successo consecutivo, che l’avrebbe portato direttamente sul DP World Tour, con l’handicap di una partenza al 103° posto, ma ha il gran merito comunque di averci provato, passando per il 54° e il 21° nella rimonta. In altalena gli altri quattro azzurri con Aron Zemmer, Lorenzo Scalise e Michele Ortolani, 30.i con 276 (-8), e con Enrico Di Nitto, 51° con 279 (-5).

Charmasson, 26enne di Tolosa, che lo scorso anno ha giocato sul Pro Golf Tour cogliendo sette piazzamenti tra i primi dieci, nelle precedenti quattro presenze sul circuito era andato due volte a premio (26° e 29°). Ha preso il comando nel moving day, dopo essere stato quarto e terzo, e ha difeso la leadership con un parziale di 69 (-2, quattro birdie, due bogey). Per l’exploit è stato gratificato con un assegno di 48.000 euro su un montepremi di 300.000 euro.

Non hanno superato il taglio Filippo Celi, 85° con 141 (69 72, -1), e Luca Cianchetti, 151° con 152 (72 80, +10).

