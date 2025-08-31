GOLF – DP World Tour: vince Thriston Lawrence, 13° Migliozzi, 17° Pavan

A Crans Montana, in Svizzera, in un torneo disputato in condizioni meteo difficili, il sudafricano ha superato di due colpi Matt Wallace, Sami Valimaki e Rasmus Hojgaard

Il sudafricano Thriston Lawrence è stato il protagonista dell’Omega European Masters, disputato in condizioni meteo proibitive sul percorso del Crans-sur-Sierre GC (par 70), a Crans Montana in Svizzera. Ha concluso la 91ª edizione del torneo con 258 (63 66 63 66, -22) colpi, due di vantaggio sul finlandese Sami Valimaki, sul danese Rasmus Hojgaard e sull’inglese Matt Wallace, campione uscente, secondi con 260 (-20).

Hanno condotto una buona gara Guido Migliozzi, 13° con 266 (-14), e Andrea Pavan, 17° con 267 (-13), confermando i progressi a seguito di un periodo difficile, e si è classificato 40° con 272 (-8) Matteo Manassero.

Thriston Lawrence, 28enne di Nelspruit, è al quinto titolo sul DP World Tour dove non si imponeva da due anni, per un palmarès che comprende anche due successi sul Sunshine Tour, al netto di due in combinata con il circuito continentale, uno sul MENA Golf Tour, uno sul Big Easy Tour e uno sull’ITG Pro Tour. In stagione ha giocato sul PGA Tour per il quale ha avuto la “carta” con la terza posizione nella Race to Dubai 2024 (ordine di merito europeo). Leader dopo 54 buche, ha avuto una partenza da brividi con tre bogey di fila, poi ha cambiato decisamente passo mettendo insieme un eagle e cinque birdie per il 66 (-4) vincente. Avversario più tenace Wallace, che però ha pagato caro un bogey alla buca 14. Lawrence è stato gratificato con un assegno di 473.432 euro su un montepremi di circa 2.780.000 euro (3.250.000 dollari la cifra ufficiale).

Due inglesi al quinto e sesto posto, rispettivamente Matt Fitzpatrick con 261 (-19) e Richard Mansell con 262 (-18), quindi al settimo con 263 (-17) lo svizzero Joel Girrbach e tra i cinque concorrenti all’ottavo con 265 (-15) il promettente spagnolo Angel Ayora, alla quarta top ten stagionale.

Migliozzi (66 66 67 67), 28enne di Vicenza, ha segnato 67 (-3) colpi con quattro birdie e un bogey, Pavan (66 68 64 69), 36enne romano, ha realizzato un parziale di 69 (-1, quattro birdie, tre bogey) e Manassero (68 66 67 71), 32enne di Negrar di Valpolicella (VR), al rientro dopo un periodo di riposo, ha girato in 71 (+1, tre birdie, due bogey, un doppio bogey). Sono usciti al taglio Gregorio De Leo, 68° con 138 (68 70, -2), e Francesco Laporta, 139° con 145 (75 70, +5).

